Columbia Sportswear wprowadza technologię OMNI-MAX PLUS do letniej kolekcji

Planujesz aktywny weekend na szlaku? Dzięki technologii OMNI-MAX PLUS, Columbia Sportswear oferuje idealne buty dla miłośników szybkich wędrówek, łączących elementy turystyki pieszej i trail runningu.

OMNI-MAX PLUS to innowacyjna podeszwa, która zapewnia doskonałą amortyzację, stabilność i przyczepność. Responsywna pianka absorbuje wstrząsy, zwraca energię i dostosowuje się do naturalnego ruchu stopy. Strategicznie rozmieszczone kopuły kompresyjne oraz żłobienia redukują obciążenie i zwiększają kontrolę nad podłożem, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Najważniejsze modele z kolekcji S25

ESCAPE THRIVE™ TITANIUM™

Nowość w kolekcji Columbia Sportswear, stworzona z myślą o górskich wędrówkach. Buty są lekkie, oferują wysoką przyczepność i doskonałą amortyzację. Głębokie rowki w podeszwie wspierają naturalny ruch stopy, a bezszwowa cholewka zwiększa komfort użytkowania. Cena: 659,99 PLN.

Dostępna jest również wersja ESCAPE THRIVE™ TITANIUM™ MID OUTDRY™ z podniesioną cholewką i wodoodporną membraną, chroniącą przed deszczem. Cena: 749,99 PLN.

KONOS™ TRS OUTDRY™

Bestsellerowe modele sezonu, dostępne zarówno w wersji standardowej, jak i z podniesioną cholewką (KONOS™ TRS OUTDRY™ MID). Siatkowa cholewka z bezszwową konstrukcją zapewnia trwałość i ochronę, a system Navic Fit System™ stabilizuje śródstopie. Podeszwa Adapt Trax™ gwarantuje wyjątkową przyczepność. Ceny: 529,99 PLN oraz 569,99 PLN (wersja MID). Model bez wodoodpornej membrany, idealny na suche dni, kosztuje 439,99 PLN.

PEAKFREAK RUSH™ OUTDRY™

Lekki but trekkingowy, który świetnie sprawdza się na leśnych i górskich szlakach. Wodoodporna membrana OutDry™ chroni przed wilgocią, a wypustki w podeszwie Adapt Trax™ zapewniają stabilność na grząskich nawierzchniach. Cena: 569,99 PLN.

Modele z letniej kolekcji Columbia Sportswear są dostępne w sklepach stacjonarnych (m.in. Columbia w Warszawie, Zakopanem, Martes Sport, Intersport, Buty Jana) oraz online: sklep-columbia.pl, 8a.pl, modivo.pl, eobuwie.pl, sportano.pl, answear.com, intersport.pl, fitanu.com, sklepmartes.pl, butyjana.pl.