Najlepsze gry na PS5 – przegląd tytułów

Premiera piątej odsłony konsoli od Sony była na pewno jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie gier wideo.

W stosunku do poprzedniej generacji największą uwagę przyciągnęło na pewno wprowadzenie nowego kontrolera DualSense, wyposażonego między innymi w adaptacyjne triggery, efekty dotykowe oraz zintegrowany mikrofon. Imponujące są również możliwości techniczne nowej platformy, pozwalające na uruchamianie zaawansowanych tytułów. W co jednak grać na nowej konsoli? Oto przegląd najlepszych gier na PlayStation 5.

Najlepsze gry na PS5 – Final Fantasy Stranger of Paradise

W naszym zestawieniu oczywiście nie mogło zabraknąć jednej z najbardziej legendarnych serii gier wszech czasów – Final Fantasy. Na PlayStation 5 zagracie między innymi w Stranger of Paradise, która ukazała się w marcu tego roku i stanowi swego rodzaju celebrację 35 rocznicy ukazania się pierwszej części kultowej sagi. Spodziewajcie się utrzymanej w najlepszym stylu, mrocznej gry z gatunku RPG akcji, tak jak zresztą twórcy serii zdążyli nas przyzwyczaić. Niestety polska wersja językowa nie jest jeszcze dostępna.

God of War – jedna z najlepszych gier na PS5

God of War jak najbardziej słusznie cieszy się mianem jednej z najważniejszych ekskluzywnych gier na PS5. Niezwykła opowieść o greckim bogu, który zmęczony zmaganiami z innymi bogami ucieka na północ. W nowym miejscu życie z początku układa mu się wręcz sielankowo, jednak idyllę przerywa śmierć ukochanej żony. Niestety na tym dopiero zaczynają się jego problemy – musi bowiem stoczyć szereg starć z rozgniewanymi nordyckimi bogami. Fabuła tej gry na PlayStation 5 wciąga jak żadna inna.

Ghost of Tsushima w podstawowej wersji gry i z

Jeśli chodzi o tytuły inspirowane japońską tradycją i historią ludową, Ghost of Tsushima to z pewnością jedna z najlepszych gier, jakie ukazały się nie tylko na PlayStation 5, ale też na inne platformy. Produkcja została już wcześniej wydana na wcześniejszą odsłonę, ale jeśli nie mieliście do tej pory okazji jej bliżej poznać, musicie jak najszybciej nadrobić zaległości. Ta przygodowa gra akcji to już teraz absolutna klasyka swojego gatunku.

Najlepsze gry na nowe konsole Sony – Jurassic World Evolution

Jurassic World Evolution to wielka przygoda dla miłośników symulacji. Celem gry jest zbudowanie własnego parku rozrywki, w którym główną rolę odgrywają, jak nietrudno się domyślić, dinozaury. Twórcy zadbali o interesującą rozgrywkę, co czyni ten tytuł jednym z najciekawszych symulatorów na PlayStation 5.

Gry wideo na PlayStation 5 dla dzieci: Kangurek Kao

Jeśli szukacie gry dla dzieci na PlayStation 5, koniecznie zapoznajcie się z tym tytułem. Kolejna odsłona serii uroczych platformówek dla całej rodziny i tym razem nie rozczarowuje. W nowej części tytułowy bohater ma za zadanie odnaleźć swoją zaginioną siostrę i dowiedzieć się, jakie tajemnice skrywa przeszłość jego zmarłego ojca. Dynamiczna rozgrywka, skłaniająca do wzruszeń fabuła i ciekawa grafika czynią z tego tytułu jedną z najlepszych propozycji, jeżeli chodzi o gry na PS5 dla dzieci. Dobrego wrażenia dopełnia polska wersja językowa.

Przegląd gier na konsolę Sony PS5: Resident Evil Village

To na pewno jeden z najbardziej rozpoznawalnych reprezentantów gier grozy. Kolejny survival horror od CapCom ma wszystkie cechy, do których to studio zdążyło nas już przyzwyczaić – mroczny klimat, wymagającą rozgrywkę oraz wciągającą, dopracowaną w każdym calu fabułę. Poza wersją dla jednego gracza, dostępna jest też wersja multiplayer. Wymieniając najlepsze gry na PS5, nie sposób byłoby więc nie wspomnieć o tym tytule.

W co grać na nowych konsolach Sony? The Last of Us

Data premiery The Last of Us jest z całą pewnością jedną z najważniejszych w całej historii gier. Świat akcji gry to postapokaliptyczne Stany Zjednoczone. Nieliczni ludzie, którzy przetrwali epidemię choroby wywoływanej przez groźnego grzyba wszystkimi sposobami próbują przetrwać w niesprzyjającym otoczeniu. Wśród nich są główny bohater i nastoletnia dziewczyna, którą ten musi dostarczyć w bezpieczne miejsce. Kultowy już tytuł ukazał się pierwotnie na PS3, ale oczywiście możecie uruchomić go także na PlayStation 5. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zagrać w The Last of Us, musicie jak najszybciej to zrobic.

Świetna gra na PlayStation 5: Spider Man Miles Morales. Uratuj Nowy Jork pod nieobecność Petera Parkera

Spider Man Miles Morales to kolejny tytuł ze stajni Insomniac Games osadzony w świecie Marvela. Tym razem gracz musi zastąpić Petera Parkera, pod którego nieobecność Nowy Jork stał się bardzo niebezpiecznym miejscem i rozprawić się z jego groźnymi przeciwnikami.

Disco Elysium The Final Cut – ciekawa gra RPG na PlayStation 5

Disco Elysium The Final Cut to jeden z najoryginalniejszych tytułów na PS5. Fabuła tego izometrycznego RPG-a osnuta jest bowiem wokół wątku kryminalnego. Co więcej, walka ma tu znaczenie drugorzędne – pierwsze skrzypce gra wielowarstwowa, rozbudowana narracja, a głównym bohaterem jest przeżywający kryzys policjant żywcem wyjęty z czarnych kryminałów w stylu Raymonda Chandlera. Jeśli szukacie niebanalnej gry na PS5, koniecznie zapoznajcie się z tą propozycją estońskiego studia.