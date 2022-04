Smartfony Motoroli w świątecznych cenach￼

Zbliżające się Święta to tradycyjnie czas rodzinnych spotkań i wspólnego spędzania wyjątkowych chwil. Z tej okazji Motorola rozpoczęła specjalną świąteczną akcję WielkaMOC promocji. Do połowy kwietnia u wybranych partnerów wyjątkowe smartfony Motoroli dostępne będą w atrakcyjnych cenach, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie.

WielkaMOC promocji dotyczy sześciu modeli Motoroli: moto g20; moto g50; moto g60s; moto g60; moto g100 oraz moto g2005G. Wspomniane modele cieszą się dużą popularnością wśród użytkowników, którzy cenią sobie funkcjonalność, atrakcyjny design oraz świetną wydajność. Za wspomnianymi modelami przemawia również kwestia płynności i wydajności systemu, który nie jest obciążony zbędnymi dodatkami. Dużym uznaniem wśród posiadaczy (moto g100 oraz moto g200 5G) cieszy platforma Ready For, znacząco rozszerzająca możliwości smartfonu, oraz gesty Moto przy pomocy, których w błyskawiczny sposób mamy dostęp do najważniejszych funkcji. Wszystkie modele biorące udział w promocji WielkaMOC zostały przecenione o kilkaset złotych. Cała akcja potrwa do 16 kwietnia br. u wybranych partnerów.

moto g20 pomaga w robieniu ostrych zdjęć przy słabym oświetleniu, a także fotografii o żywej kolorystyce w nocy. Co więcej, umożliwia robienie portretów z pięknie rozmytym tłem oraz niezwykle szczegółowych zbliżeń. Matryca główna o rozdzielczości 48 MP wykorzystuje technologię Quad Pixel do 4-krotnego zwiększania światłoczułości, aby zdjęcia robione nawet w ciemnościach wychodziły ostre i jasne. Ultraszerokokątny obiektyw mieści w kadrze 4 razy więcej, aby łatwiej było robić zdjęcia krajobrazu. Specjalny aparat Macro Vision umożliwia robienie niezwykle szczegółowych zdjęć w dużym zbliżeniu, a dzięki czujnikowi głębi można rozmywać tło portretów, by uzyskiwać profesjonalne efekty za każdym razem. Aparat 13-megapikselowy zrobi lepsze selfie, ponieważ wpuszcza on dużo światła, by zdjęcia robione i w dzień, i w nocy były zawsze wyraziste. Smartfon działa ponad dwa dni na jednym naładowaniu baterii o pojemności 5000 mAh. Dzięki temu można spędzić cały weekend na odtwarzaniu muzyki i wideo online czy graniu w ulubione gry bez sięgania po ładowarkę.

moto g50 to nie tylko ultraszybka łączność 5G, to także ogromna bateria i system niezawodnych aparatów. Ogniwo o pojemności 5000 mAh umożliwia dwa dni pracy na jednym ładowaniu, dzięki czemu możesz grać, oglądać filmy, przeglądać sieć i rozmawiać z bliskimi bez obaw o niespodziewaną konieczność szukania gniazdka. Wydajność urządzenia i żywotność baterii zapewnia również procesor Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G oraz 4 GB pamięci operacyjnej. Jeśli dodamy do tego także odświeżanie ekranu o częstotliwości 90 Hz i proporcje 20:9 wyświetlacza Max Vision HD+ o przekątnej 6,5”, to gry i filmy stają się jeszcze bardziej płynne i wciągające. Aparat główny o rozdzielczości 48 Mpix i technologii Quad Pixel pozwoli uchwycić ostre zdjęcia niezależnie od oświetlenia, a tryb nocny sprawi, że ujęcia w ciemnych warunkach będą wyraźniejsze i jaśniejsze.

moto g60s ma baterię o pojemności 5000 mAh. Brakiem energii w drodze nie trzeba się przejmować za sprawą technologii ładowania TurboPower™ 50. Ten model wyróżnia spektakularny wyświetlacz 6,8” Max Vision FHD+ prezentujący jeszcze bardziej intensywne, realistyczne, wyjątkowo jasne i kontrastowe kolory. Ekran osiąga częstotliwość odświeżania 120 Hz – dlatego można przeglądać strony internetowe, korzystać z gier i oglądać wideo płynnie, bez niemal żadnych opóźnień.

moto g60 – któż by nie chciał mieć wszystkich narzędzi do łączenia się ze światem i wyrażania swojej osobowości w jednym miejscu, na wyciągnięcie ręki? Motorola zawsze stara się zwiększać możliwości użytkowników, a moto g60 nie tylko zaspokaja ich potrzeby, ale też oferuje jeszcze więcej. Posiada system aparatów fotograficznych o rozdzielczości 108 MP, a także baterię o ogromnej pojemności 6000 mAh, wyświetlacz z wysoką częstotliwością odświeżania i procesor Qualcomm® Snapdragon™ 732G zapewniający ultraszybką reakcję.

moto g100 to jeden z pierwszych smartfonów na świecie z procesorem Snapdragon™ 870 5G. Oferuje szybką łączność 5G oraz Wi-Fi 6, dzięki czemu model ten osiąga wysoką wydajność i szybkość transmisji danych. Transmisje strumieniowe oraz pobieranie plików przebiegają błyskawicznie i bez opóźnień, aparat fotograficzny reaguje natychmiast, aplikacje uruchamiają się w mgnieniu oka, a na telefonie można wykonywać kilka zadań jednocześnie. 128 GB wbudowanej pamięci pozwoli z powodzeniem pomieścić wszystkie ulubione pliki i aplikacje, a 8 GB pamięci operacyjnej zapewnia ich płynne działanie na co dzień. Moto g100 ma baterię o pojemności 5000 mAh, co przekłada się na ponad 40 godzin pracy telefonu.

moto g200 5G to jedno z najbardziej przystępnych cenowo urządzeń na rynku z procesorami Qualcomm® Snapdragon™ 888+ 5G. Smartfon ten został opracowany z myślą o użytkownikach, którym zależy na jakości flagowego urządzenia i szybkiej łączności 5G, ale w niewygórowanej cenie. Łączy on w sobie funkcje najwyższej klasy, takie jak niesamowity system aparatów fotograficznych, ekran wyświetlający realistyczny obraz, zaawansowaną bezprzewodową transmisję dźwięku oraz przełomowe funkcje w ramach platformy Ready For, które dodatkowo poszerzają imponujące możliwości telefonu. Moto g200 5G ma najbardziej zaawansowany system aparatów fotograficznych spośród dotychczasowych smartfonów moto g — taki sam jak w modelach z rodziny motorola edge 20. Prawdziwą gwiazdą jest tu aparat o ultrawysokiej rozdzielczości 108 MP, który nie tylko wypełnia każde ujęcie większą liczbą szczegółów, ale też poprawia jakość cyfrowego zoomu. Co więcej, technologia Ultra Pixel aż 9-krotnie zwiększa światłoczułość, łącząc 9 większych pikseli w jeden. Efekt? Zadziwiająco ostre i jasne zdjęcia — nawet w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych. moto g200 5G ma również inną zaawansowaną matrycę, która oferuje dwie zachwycające perspektywy: ultraszerokokątną i makro.

