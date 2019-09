Inteligentny dom dla początkujących

Urządzenia smart home coraz liczniej trafiają na nasz rynek. Implementacja ich w domu nie tylko sprawia, że nasze życie staje się trochę łatwiejsze, ale daje również okazję poczuć się jak prawdziwa rodzina Jetsonów.

Amazon Echo Dot

Echo Dot to najtańszy produkt z Alexą, który nie wymaga do działania innego sprzętu – ma on wbudowane głośniki, mikrofon i moduł bezprzewodowy, wszystko w jednej, kompaktowej formie. Alexa jest jednym z najpopularniejszych wirtualnych asystentów na rynku smart home, dlatego wiele spośród opisanych w niniejszym przewodniku sprzętów będzie z nią zgodnie współpracowało. Ponadto głośnik potrafi odtwarzać muzykę, odpowiadać na pytania i rozszerzać swoje kompetencje za pomocą „umiejętności”, czyli dodatkowych sterowników. Cztery mikrofony dalekiego zasięgu potrafią wykryć twój głos nawet z drugiego końca pomieszczenia i odfiltrowują dźwięki otoczenia. Jakość dźwięku Echo Dot jest oczywiście nieporównywalna z większymi głośnikami, ale od czego jest Bluetooth…

170 PLN

DROŻSZA ALTERNATYWA

Amazon Echo Plus

To nie tylko inteligentny głośnik, ale przede wszystkim całkiem udany hub smart home. Współpracuje on z wieloma popularnymi systemami, dzięki czemu może zastąpić osobne jednostki sterujące i zaoszczędzić miejsce w domu – pamiętaj, żeby najpierw sprawdzić, czy twój sprzęt jest z nim kompatybilny. Pod względem brzmienia to również spory krok do przodu w stosunku do Echo Dot – wbudowany głośnik jest mocniejszy i głośniejszy.

850 PLN

Google Home Mini

W tej malutkiej obudowie mieszka pełna wersja Asystenta Google – Home Mini to odpowiednik Echo Dot Amazonu. Głośniczek ma zestaw czułych mikrofonów i przetwornik, które zmieszczą się właściwie w każdym kącie. Do wyboru masz kilka wesołych, kolorowych wersji z miłym w dotyku wykończeniem z materiału. Asystent Google to obecnie najpopularniejszy wirtualny pomocnik na polskim rynku; ten w głośnikach Home jeszcze nie nauczył się rozmawiać po polsku, ale wszystko wskazuje na to, że już wkrótce przemówi w naszym języku. Asystent jest ponadto kompatybilny z większością systemów smart home i ma dostęp do ogromnej bazy informacji, potrafi tłumaczyć proste zdania czy sprawdzać pogodę i ruch drogowy. Do tego w głośnik wbudowane są minigry dla całej rodziny. Home Mini potrafi odtwarzać muzykę z różnych serwisów streamingowych, chociaż jego umiejętności muzyczne nie zachwycają – do słuchania lepiej skorzystać z wbudowanego Chromecasta.

170 PLN

DROŻSZA ALTERNATYWA

Google Home

Jeśli szukasz trochę większego głośnika, wypróbuj podstawowy Google Home – potrafi wszystko to, co wersja Mini, ale brzmi zdecydowanie lepiej. Jego górna część wykonana została z białego plastiku, a dolny element dostępny jest w kilku różnych wersjach. Miłośnicy naprawdę dobrego dźwięku powinni natomiast rozejrzeć się za głośnikami innych producentów (na przykład Polk Audio Assist, 900 PLN, www.salonydenon.pl) lub ogromnym Google Home Max (1 700 PLN).

400 PLN

Xiaomi MiJia 360 Home Security Camera

Największą zaletą MiJia 360° są szerokie kąty widzenia kamerki. Dzięki silnikom i obracanej główce potrafi ona objąć swoim zasięgiem wszystko dookoła w poziomie i pole o szerokości 115° w pionie. Jednocześnie urządzenie pracuje bardzo cicho, przez co nie ma obawy, że jego obracanie się zwróci uwagę włamywacza. Kamerę można postawić na półce lub zamontować na ścianie czy suficie – będzie prawidłowo pracowała niezależnie od położenia. Gdy wbudowany czujnik ruchu wykryje niepokojącą go sytuację, automatycznie nagra 10-sekundowe wideo, prześle je na twojego smartfona i zapisze kopię na karcie microSD. Pracę sensora można konfigurować, co pozwala ograniczyć fałszywe alarmy. O wysoką jakość obrazu dba matryca 1080p z trybem Night Vision, który wraz z 10 reflektorami podczerwieni zatroszczy się o twoje bezpieczeństwo również w środku nocy.

220 PLN

DROŻSZA ALTERNATYWA

Logitech Circle 2

To coś dla osób, które chciałyby mieć zdalny podgląd na to, co dzieje się na zewnątrz ich domu – kamerka jest dostępna w wersji bezprzewodowej i wodoodpornej. Ma ona pole widzenia 180°, tryb noktowizyjny i inteligentne notyfikacje, które nie uruchamiają się za każdym razem, gdy twój kot przejdzie się po domu, ale poinformują cię na przykład tylko wtedy, kiedy kamera wykryje osobę. Oprócz tego do dyspozycji dostajesz „podsumowanie dnia” – krótkie klipy wideo pokazujące, co zdarzyło się w ciągu ostatniej doby.

880 PLN

TP-Link Kasa Smart Wi-Fi HS100

Inteligentne gniazdka to idealny punkt wyjściowy do zbudowania systemu smart home – potrafią one zamienić każdy sprzęt elektroniczny w zdalnie włączany i wyłączany gadżet. Ustaw godzinę włączania i wyłączania lampy bez konieczności inwestowania w inteligentną żarówkę, włącz zdalnie grzejnik, żeby ogrzał dom przed twoim powrotem z pracy lub uruchom wolnowar o odpowiedniej godzinie… jeśli możesz to podłączyć do sieci – możesz sterować tym za pomocą HS100. W aplikacji Kasa Smart łatwo ustawisz harmonogramy pracy urządzeń, zdalnie je włączysz lub wyłączysz, a także skonfigurujesz tryb geolokacyjny, który uruchomi się, gdy będziesz poza domem i zadba na przykład o wyłączenie sprzętu, by oszczędzić prąd. Gniazdko współpracuje z Alexą i Asystentem Google.

80 PLN

DROŻSZA ALTERNATYWA

TP-Link Kasa Smart Wi-fi HS110

„Starszy brat” powyższego gniazdka stoi na wyższym poziomie wtajemniczenia. Oprócz tych samych zaawansowanych funkcji smart home i możliwości głosowego sterowania (i to bez huba!), HS110 potrafi monitorować zużycie energii przez podłączone do niego urządzenie. Możesz w czasie rzeczywistym podglądać pobór prądu i zareagować stosownie do uzyskanych informacji, sprawdzić historię zużycia i dowiedzieć się, w której porze dnia urządzenie pobiera najwięcej energii. Przydatne, jeśli zależy ci na niższych rachunkach za prąd.

110 PLN

Netatmo Presence

Posiadacze domków jednorodzinnych wiedzą, jak ważny jest niezawodny system bezpieczeństwa. Kamera zewnętrzna Netatmo Presence w czasie rzeczywistym wykrywa ruch w jej polu widzenia. Potrafi rozpoznawać różne obiekty – osoby, zwierzęta i samochody – dzięki czemu nie będzie podnosiła fałszywych alarmów. Presence umożliwia także zdalne podglądanie tego, co dzieje się na zewnątrz domu, również w nocy – dyskretna kamera z podczerwienią zapewnia dobrą jakość obrazu. Ponadto urządzenie wyposażone zostało w jasny reflektor, automatycznie włączający się po wykryciu ruchu w nocy, na przykład w celu odstraszenia intruza. Kamera wykonana jest z wytrzymałego, odpornego na niekorzystne warunki pogodowe aluminium i może przechowywać nagrania w dwóch miejscach: na karcie microSD i serwerze domowym.

1 400 PLN

DROŻSZA ALTERNATYWA

Arlo Ultra

Ta kamera ma wszystko, o czym możesz zamarzyć: matrycę 4K o idealnie ostrym obrazie, bezprzewodowe, łatwe do zamontowania w każdym miejscu w domu jednostki wyposażone w mocną baterię i centralny hub z głośną syreną alarmową, która odstraszy włamywaczy. To jednak naprawdę kosztowna inwestycja w bezpieczeństwo – w podanej poniżej cenie dostaniesz jedną kamerkę i hub, a za kolejne jednostki przyjdzie ci zapłacić 1 100 PLN.

1 930 PLN

Ikea Kadrilj

Wydaje nam się, że zautomatyzowane rolety doskonale pasują do systemów inteligentnego oświetlenia – możesz zaprogramować je tak, żeby podnosiły się rano i opuszczały wieczorem (lub na przykład podczas maratonu filmowego). Rozwiązanie to pomaga ci w optymalnym wykorzystaniu naturalnego światła i jest przydatne z punktu widzenia bezpieczeństwa: regularnie podnoszone rolety dają wrażenie, że w domu ktoś ciągle jest. Wiele osób zniechęca jednak fakt, że inteligentne systemy są drogie. Na szczęście Ikea Kadrilj, dostępny w sklepach pod koniec bieżącego roku, będzie kosztował jedynie około 420 PLN za roletę. Urządzenia będą kompatybilne z równie niedrogim oświetleniem Ikea Trådfri, Alexą, Asystentem Google i Apple HomeKit. Do kompletu będziesz mógł kupić także nieprzezroczystą roletę Fyrtur, która szczególnie dobrze sprawdzi się w sypialniach.

Od 420 PLN

DROŻSZA ALTERNATYWA

Somfy

To jedna z najpopularniejszych firm produkujących inteligentne rolety i zasłony, w której ofercie znajdziesz rolety rzymskie, klasyczne rolety i zasłony, które same się odsuwają. Można nimi sterować za pomocą huba Somfy TaHoma, który współpracuje z wieloma innymi systemami smart home: Alexą, Asystentem Google, Google Nest i wieloma innymi. Somfy oferuje również rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, na przykład w pełni zautomatyzowane zewnętrzne markizy i okiennice, które ochronią dom podczas twojej nieobecności.

Od 700 PLN

TP-Link Kasa Smart KL130

Inteligentne oświetlenie bardzo przydaje się latem – gdy dni są długie, łagodne przejście pomiędzy światłem dziennym a sztucznym oświetleniem ułatwi ci zasypianie i budzenie się. W towarzyszącej KL130 aplikacji Kasa Smart ustawisz nie tylko dobowy rytm pracy żarówki, ale także kolory, którymi będzie rozbłyskiwać. Ta ostatnia opcja szczególnie przydaje się podczas imprez i spotkań ze znajomymi. Za pomocą apki możesz sterować wszystkimi żarówkami w domu, łączyć je w grupy i opracowywać różne programy świetlne. Moc KL130 to 800 lumenów – wystarczająco jasno, żeby oświetlić cały pokój – a dzięki szerokiemu zakresowi temperatur barwowych uzyskasz zarówno zimne, pobudzające oświetlenie do pracy, jak i ciepłe światło do wieczornego relaksu. Żarówka współpracuje z Asystentem Google i Alexą.

150 PLN

DROŻSZA ALTERNATYWA

Ikea Tradfri

Tutaj będziesz musiał pobawić się w kompletowanie zestawu – my wybraliśmy różnokolorową żarówkę o jasności 600 lumenów, pilot zdalnego sterowania jasnością i barwą oświetlenia oraz koordynującą działanie całego systemu bramkę. Instalacja urządzeń nie sprawi ci jednak problemu, a możliwość łatwego i taniego rozszerzania zestawu o kolejne żarówki to gratka nie tylko dla początkujących fanów smart home.

80 PLN (żarówka) + 50 PLN (pilot) + 150 PLN (hub)

iRobot Roomba s9+

Roboty sprzątające Roomba znane są z ich charakterystycznego, okrągłego kształtu, dlatego nowy design s9+ może na początku szokować. Płaska krawędź Perfect Edge pełni jednak bardzo ważną funkcję, ponieważ pomaga urządzeniu dokładnie sprzątać kąty i krawędzie pomieszczenia, wymiatając ukryte w nich zabrudzenia prosto pod trzystopniowy system sprzątania. Dzięki nawigacji vSLAM robot sprawnie porusza się po mieszkaniu, unikając przeszkód i wjeżdżając pod meble. W nowym modelu znalazły się także wszystkie funkcje znane z rewolucyjnej Roomby i7+: tworzenie i zapamiętywanie map mieszkań, możliwość sprzątania tylko konkretnych pomieszczeń oraz samodzielne opróżnianie pojemnika na zanieczyszczenia za pomocą stacji dokującej Clean Base z systemem przechwytującym alergeny. Na dodatek Roomba s9+ to gracz zespołowy, który dzięki technologii Imprint Link chętnie współpracuje z opisaną poniżej Braavą jet m6.

6 799 PLN

DROŻSZA ALTERNATYWA

iRobot Braava Jet m6

Odkurzona podłoga to za mało? Braava jet m6 to kolejna generacja robotów mopujących z zaawansowanym systemem nawigacji i specjalnymi ściereczkami, które wymienisz bez konieczności ich dotykania. Robot potrafi zamiatać, wycierać na mokro i mopować, ale pełnię swoich możliwości pokazuje w tandemie z Roombą s9+ – gdy ta pierwsza skończy odkurzanie, wysyła stosowną notyfikację do Braavy, która automatycznie rozpoczyna mycie odkurzonej powierzchni.

3 199 PLN

Ikea Tradfri

Czujniki ruchu to doskonały sposób na zmniejszenie rachunków za prąd, zapobiegają one bowiem sytuacjom, gdy przez przypadek zostawimy włączone światło w pustym pomieszczeniu. Ten od IKEI współpracuje z niedrogim, funkcjonalnym oświetleniem Trådfri. Po wykryciu ruchu czujnik zapala sparowane z nim żarówki – można skonfigurować automatyczne wyłączanie po 1, 5 lub 10 minutach. Urządzenie pracuje w dwóch trybach, dziennym i nocnym, które różnią się jasnością żarówek – wieczorem można ustawić ciepłe, przyciemnione światło, a w dzień jasne i chłodne. Czujnik rejestruje ruch w odległości do 5 metrów i polu widzenia 120 stopni. Żarówka, z którą jest sparowany, może natomiast znajdować się maksymalnie 10 metrów od niego – warto umieścić ją bliżej, jeśli od czujnika oddziela ją ściana.

50 PLN

DROŻSZA ALTERNATYWA

Fibaro Motion Sensor

Coś dla osób, które lubią stylowy i odważny design – ten czujnik wygląda trochę jak Oko Saurona. Będzie on nie tylko śledził twój ruch i zapalał żarówki, ale także reagował na natężenie światła, przez co oświetlenie zostanie dopasowane do pory dnia. Oprócz tego potrafi on monitorować warunki termiczne: kolor, na który podświetla się tęczówka Motion Sensor, wskazuje temperaturę panującą w pomieszczeniu. Czujnik rozpoznaje także próby otwarcia obudowy. O każdym niepokojącym zdarzeniu poinformuje cię on za pomocą stosownej notyfikacji.

200 PLN

Samsung Family Hub 356 L

Ile to razy zdarzyło ci się kupić produkty spożywcze, których nawet nie zdążyłeś otworzyć, bo w międzyczasie minął ich termin ważności? Family Hub od Samsunga pomoże ci uniknąć takich sytuacji – lodówka wyposażona jest w ekran, na którym możesz wprowadzać daty przydatności do spożycia kupionych produktów, a urządzenie samo przypomni ci o ich rychłym przeterminowaniu. Wyświetlacz może również służyć do tworzenia notatek, przypomnień i rysunków dla całej rodziny, a dzięki wbudowanemu głośnikowi w kuchni rozbrzmi muzyka ze Spotify czy TuneIn. Technologia Twin Cooling dba natomiast o to, żeby twoje produkty zachowały świeżość na długi czas. Lodówka jest kompatybilna z systemem Samsung SmartThings i może służyć jako hub do zarządzania innymi sprzętami smart home w domu.

7 000 PLN

DROŻSZA ALTERNATYWA

Samsung Multidoor Family Hub 550 L

To większa i pojemniejsza wersja przedstawionej powyżej lodówki. Podobnie jak tańszy odpowiednik pozwala ona na sprawdzanie zawartości półek bez konieczności otwierania drzwiczek, funkcję notatnika i radia, a także integrację z Samsung SmartThings. Na dodatek otrzymała ona specjalną strefę Flex Zone, której temperatura może być dostosowywana do przechowywanych wewnątrz niej produktów, a także wbudowany w drzwi dozownik lodu i wody.

15 000 PLN

Stadler Form Roger

To właściwie dwa urządzenia w jednym – monitor jakości powietrza i jego oczyszczacz. Roger potrafi wykrywać stężenie gazów i mikropyłów w domowym powietrzu i informować o jego czystości za pomocą kolorowego podświetlenia. Gdy przekroczone zostaną dopuszczalne parametry, oczyszczacz rozpocznie pracę. Sekretem jego skuteczności jest specjalny system usuwania lotnych zanieczyszczeń: największe cząsteczki zatrzymywane są na filtrze wstępnym. Następnie powietrze przepuszczone zostaje przez Dual Filter, połączenie filtra HEPA z filtrem z węglem aktywnym. Odpowiada on za usunięcie najdrobniejszych pyłków i zanieczyszczeń, a także pochłonięcie nieprzyjemnych zapachów i innych lotnych substancji. Filtr należy regularnie wymieniać, o czym przypomina specjalny zegar. Roger może pracować w pomieszczeniach do 74 m2, więc może pracować także w biurze.

2 200 PLN

DROŻSZA ALTERNATYWA

Blueair Sense+

Dostępny w różnych stylowych kolorach, ten oczyszczacz powietrza wykorzystuje połączenie filtrów elektrostatycznych i mechanicznych o większej średnicy oczek, które wymagają mniej energii do przetłoczenia przez nie powietrza. Można sterować nim za pomocą aplikacji lub sparować z monitorem jakości powietrza Blueair Aware (950 PLN), który na bieżąco będzie sprawdzał stan powietrza w pomieszczeniu, a po wykryciu zanieczyszczenia włączy Sense+.

2 550 PLN

Netatmo Thermostat

Inteligentne termostaty to jedne z najprzydatniejszych urządzeń smart home, jakie tylko możesz kupić – są wygodne, zmniejszają domowe wydatki i pozwalają ci żyć bardziej ekologicznie. Możliwość dokładnego sterowania harmonogramem ogrzewania sama w sobie przyczynia się do ograniczenia zużycia ciepła, ale w propozycji Netatmo najbardziej imponująca jest zdolność Auto Adapt, która samodzielnie zwiększa grzanie w domu. Dzięki temu nie poczujesz nawet odrobiny chłodu. Jednocześnie termostat uwzględnia mechaniczne ocieplenie domu i zapobiega jego przegrzaniu. Urządzenie współpracuje z Alexą, Asystentem Google i Apple HomeKit, więc jego pracą możesz sterować głosowo za pośrednictwem ulubionego asystenta. Za estetyczny design Netatmo Thermostat odpowiada projektant Philippe Starck.

800 PLN

DROŻSZA ALTERNATYWA

Netatmo Valves Set

Uzupełnij działanie termostatu poprzez pasujące do niego głowice termostatyczne. Można nimi sterować z poziomu aplikacji mobilnej lub po prostu kręcąc za kurek. Urządzenie wykrywa warunki cieplne w pomieszczeniu i dostosowuje do nich swoją pracę; możliwe jest również ustawienie tygodniowych harmonogramów grzania. W przypadku, gdy chcesz szybko ogrzać dane pomieszczenie, możesz natomiast skorzystać z funkcji Boost.

900 PLN

Robomow RX12U

Własny ogródek to doskonałe miejsce na letnie leniuchowanie, ale nie wtedy, gdy trzeba kosić trawę. Automatyczna kosiarka pozwoli ci oszczędzić cenne godziny dawniej przeznaczane na pielęgnację trawnika. Robomow RX12U to świetna propozycja do ogródków o maksymalnej powierzchni 250 m2 (a najlepiej do 150 m2) i nachyleniu do 8 stopni. Wystarczy go uruchomić i pozwolić mu działać; po zakończonej pracy urządzenie wróci do stacji dokującej, by naładować baterie. Granice działania kosiarki oznaczysz za pomocą dołączonego ogrodzenia, które ochroni twoje klomby kwiatowe przed tragicznym końcem pod ostrzami. Ścięta trawa jest dokładnie rozdrabniana i pozostawiana jako warstwa mulczu, dzięki czemu trawnik będzie zdrowszy, a ty oszczędzisz sobie oczyszczania pojemnika na ścinki. To jedno z najmniej „inteligentnych” urządzeń opisywanych w przewodniku – nie połączysz go z żadną aplikacją ani nie ustawisz harmonogramu działania – ale kosiarka otrzymała czujniki bezpieczeństwa zatrzymujące ostrza, gdy ją podniesiesz w trakcie pracy.

3 000 PLN

DROŻSZA ALTERNATYWA

Bosch Indego S+

Sprawdźmy teraz coś bardziej inteligentnego. Ta kosiarka może rozpocząć pracę po tym, jak wydasz jej polecenie poprzez Alexę – asystentka poinformuje cię także o jej obecnym statusie. Sterowanie urządzeniem może odbywać się również za pomocą aplikacji. W Indego S+ znajdziesz kilka przydatnych funkcji, na przykład SpotMow do przycinania trawy na niewielkich, poprzednio zablokowanych powierzchniach. Obejmuje zasięgiem do 400 m2 trawnika.

5 300 PLN