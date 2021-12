Propozycje na świąteczne prezenty od Columbia i SOREL

Praktycznie czy niestandardowo? Na poważnie, czy z przymrużeniem oka? – to pytania, które wielu z nas zadaje sobie, myśląc o świątecznych prezentach. Aby pomóc niezdecydowanym przygotowaliśmy przegląd topowych produktów od Columbia Sportswear i SOREL. Ten zestaw świetnie sprawdzi się w wymagających zimowych warunkach, zarówno w mieście, jak i podczas aktywności na szlaku.

Labyrinth Loop Hooded Jacket to nowość w tegorocznej kolekcji Columbia Sportswear. Kurtka została wyposażona w technologię Omni-Heat™ Infinity, do której inspiracją była technologia odblaskowa stosowana przez NASA. W porównaniu do pierwszej wersji „matrycy” z aluminiowych kropek – Omni-Heat™ Infinity bazuje na ‘matrycy’ ze złotych, większych kropek, dzięki czemu zapewnia wyższą o 40% izolację cieplną i natychmiastowe poczucie ciepła, przy zachowaniu równie wysokiego poziomu przepuszczalności powietrza i wilgoci.

Kurtka posiada dwie zapinane na zamki kieszenie dla rąk oraz jedną na piersi, elastyczne mankiety oraz regulowany kaptur. Została wykonana z poliestrowych włókien pochodzących z recyklingu, które oprócz izolacji oferują odprowadzanie wilgoci. Dostępna w wersji damskiej i męskiej. Cena: 699,99 PLN dla wersji bez kaptura, 779,99 PLN dla wersji z kapturem.

Pike Lake Hooded Jacket to świetny towarzysz zimowych wędrówek, zapewniający komfort termiczny i ograniczający ryzyko wychłodzenia. Odpowiada za to syntetyczna ocieplina Thermarator™, która świetnie sprawdzi się w niskich temperaturach. Dodatkowo izolacja Thermarator™, dzięki swoim syntetycznym włóknom, zapewnia doskonałe właściwości oddychające. Oprócz ociepliny w kurtce zastosowano technologię Omni-Heat Reflective™. Jej specjalnie „nadrukowane” wewnątrz aluminiowe kropki odbijają ciepło wytwarzane przez ciało, zapewniając komfort termiczny podczas zimowych wycieczek. Pike Lake™ Hooded Jacket posiada regulowany kaptur, dwie zapinane na zamki kieszenie dla rąk i wewnętrzną bezpieczną kieszeń. Cena: 649,99 PLN.

Columbia Puffect™ Jacket to gruba, ocieplana syntetycznie, impregnowana kurtka, która zapewni komfort termiczy, ale też uchroni przed wilgocią i deszczem. Columbia Puffect™ Jacket posiada dwie zapinane na zamki kieszenie dla rąk i elastyczne mankiety. Garaż na zamek ochroni Cię przed otarciami podbródka. Świetnie sprawdzi się zarówno jako codzienna zimowa kurtka oraz na zimowym spacerze na szlaku. Cena: 559,99 PLN.

Rękawice Columbia Wind Bloc Glove wykorzystują dwie technologie, które zabezpieczają dłonie przed niesprzyjającymi warunkami panującymi na szlakach. Pierwsza z nich to Omni-Heat Reflective™, która wykorzystuje nadruk w postaci aluminiowych kropek odbijających ciepło wytwarzane przez organizm. Za sprawą technologii Omni-Wind™ rękawice są odporne na podmuchy mroźnego górskiego wiatru. Co ważne, w rękawicach Wind Bloc Glove możesz obsługiwać ekrany dotykowe i robić zdjęcia na górskim szlaku! Cena: 149,99 PLN.

Czapki Columbia City Trek Heavyweight Beanie oraz Whirlibird Watch Cap Beanie zdadzą egzamin w trakcie najchłodniejszych miesięcy w roku. Miękki materiał zapewnia odpowiedni komfort podczas noszenia, a elastyczna konstrukcja sprawia, że czapka nie jest podatna na odkształcanie. Cena: 109,99 PLN dla City Trek Heavyweight, 54,99 PLN dla Whirlibird Watch Cap Beanie.

Konstrukcja damskich butów zimowych Sorel Glacy Explorer Shortie posiada wysoką cholewkę sięgającą ponad kostki oraz symetryczny system sznurowania pozwalający na indywidualne dopasowanie. Cholewkę wykonano z wodoodpornej, wysokogatunkowej skóry zamszowej, buty posiadają dodatkowo płócienne wstawki i syntetyczne futerko. Wkładka z pianki EVA zwiększa wygodę każdego stawianego kroku. Gumowa podeszwa zapewnia maksymalną przyczepność do podłoża. Cena: 649,99 PLN.

Wodoodporne modele SOREL Whitney bez trudu można wkomponować w codzienne stylizacje i cieszyć się wysokim komfortem użytkowania, nawet przy bardzo niskich temperaturach. Podeszwę wykonano tu z formowanej gumy o właściwościach antypoślizgowych. Dodatkowo we wnętrzu znajduje się poliuretanowa wkładka obszyta mikropolarem, która dba o amortyzację i podnosi komfort termiczny. Cholewka – w zależności od modelu – powstała z naturalnej skóry zamszowej o estetycznym wykończeniu lub z wytrzymałego poliuretanu oraz materiałów syntetycznych. Wzmocniono ją wstawkami z włókien tekstylnych, a miejsca newralgiczne zabezpieczono sztucznym futrem wokół kołnierza oraz w okolicach systemu sznurowania. Cena: Whitney II Flurry 499,99 PLN, Whitney II Tall Lace 599,99 PLN.

Kolekcja FW21 jest dostępna m.in. w sklepie firmowm Columbia w Zakopanem, eobuwie.com.pl, answear.com, modivo.pl, 8a.pl, sneakerstudio.pl