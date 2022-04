TEST: Razer Seiren BT￼

Chociaż streaming kojarzy nam się przede wszystkim z graczami, siedzącymi w zamkniętym pokoju i obstawionymi setkami gadżetów z podświetleniem RGB, to dopiero wierzchołek góry lodowej. Vloggerzy, miłośnicy gier ruchowych, dziennikarze internetowych stacji telewizyjnych – wszystkim tym grupom,od czasu do czasu zdarza się nadawać na żywo. To właśnie dla nich przeznaczony jest bezprzewodowy mikrofon Seiren BT.

Urządzenie zamknięte zostało w smukłej obudowie z wytrzymałego aluminium. Całość waży jedynie 16 g, więc mogłem przypiąć mikrofon do kurtki, t-shirta czy koszuli, bez obaw o to, że ubrania ugną się pod jego ciężarem. Sam klips mocujący również zrobił na mnie dobre wrażenie: jest on solidny, stabilny i skutecznie zabezpiecza sprzęt przed upadkiem.

Seiren BT został wyposażony w dwa fizyczne złącza: USB-C do ładowania mikrofonu oraz 3,5 mm do podłączenia słuchawek; za ich pomocą możemy podsłuchać, jak brzmi nasz głos w trakcie streamu. Główne skrzypce gra tu jednak Bluetooth 5.0, służący do sparowania sprzętu ze smartfonem. Proces ten przebiegł bez zakłóceń – mój telefon natychmiast wyłapał i rozpoznał sygnał z mikrofonu. Przed rozpoczęciem nagrywania, warto jednak zadbać o jeszcze kilka kwestii: ściągnięcie aplikacji Razer Streaming, oraz sprawdzenie, czy nasz ulubiony program obsługuje propozycję Razera. Urządzenie ma jedną, irytującą wadę: nie jest ono kompatybilne ze wszystkimi apkami do nagrywania dźwięku, na przykład tymi „fabrycznymi” z Androida i iOS.

Sama aplikacja Streaming pozytywnie mnie zaskoczyła. Jest ona przejrzysta i intuicyjna, a do tego wypełniona funkcjami. Oprócz ustawiania głośności odsłuchu i poziomu wejściowego urządzenia, znajdziemy w niej włącznik trybu niskiej latencji oraz trybu usuwania szumów tła. W tym ostatnim Seiren BT wykorzystuje specjalne algorytmy AI; po jego włączeniu, poziom hałasu podczas transmisji wyraźnie spadł, acz mój głos brzmiał odrobinę sztucznie i metalicznie.

Efekt nie był jednak wcale tak bardzo rażący, ponieważ mikrofon Razera bardzo dobrze radzi sobie z wyłapywaniem i rejestrowaniem dźwięku. W domyślnych ustawieniach i cichym otoczeniu urządzenie potrafi nagrywać ciepły, głęboki głos o naturalnych, przyjemnych dla ucha tonach. Charakterystyka ta była zauważalna również podczas streamów realizowanych na zewnątrz, których nie zakłócały odgłosy wiatru; w zestawie z Seiren BT otrzymamy dwie osłony przeciwwiatrowe, acz należy pamiętać, że po ich założeniu, przestajemy mieć dostęp do złącza 3,5 mm.

Na pochwałę zasługuje również czas pracy sprzętu: na jednym ładowaniu udawało mi się nagrywać średnio przez 5,5 godziny, czyli tylko odrobinę krócej od tego, co obiecywał producent. Jeśli szukasz niedrogiego, praktycznego mikrofonu do pracy poza studiem, propozycja Razera na pewno przypadnie ci do gustu.

