MWC 2022: TCL prezentuje prototypy smartfonów ze składanymi i zwijanymi ekranami￼

TCL lubi kusić nas urządzeniami koncepcyjnymi. Tym razem, na stoisku marki znalazły się dwa intrygujące prototypy – jeden wyposażony w zwijany ekran, który można również składać, a drugi – wyposażony w zawias 360 stopni.

TCL Fold N’ Roll na pierwszy rzut oka przypomina zwykłego składanego smartfona, wyposażonego w siedmiocalowy ekran, który lekko zawija się wzdłuż jednej z krawędzi. Po naciśnięciu specjalnego przycisku, wyświetlacz zaczyna jednak automatycznie się rozwijać, aż osiągnie wielkość 8,8 cala – to więcej niż niejeden tablet. Jak podkreśla TCL, elementy interfejsu automatycznie dopasowują się do nowej rozdzielczości, dzięki czemu możemy wygodnie z niego korzystać w obydwu konfiguracjach.

Drugi koncept od TCL, Ultra Flex, różni się od klasycznego „składaka” konstrukcją zawiasu. Pozwala ona nie tylko ułożyć sprzęt na płasko, ale także… wywrócić go na druga stronę, ekranami do zewnątrz. W ten sposób, z urządzenia możemy korzystać jedną ręką – prototyp nie otrzymał dodatkowego wyświetlacza – lub ustawić je na stole niczym tablet. Do dyspozycji otrzymujemy składany niemal przez środek, 8-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 2480 x 1860 px. Z tyłu, możemy natomiast zobaczyć poczwórny aparat o niesprecyzowanej specyfikacji.

Poza urządzeniami przyszłości, TCL zaproponowało także coś bardziej przyziemnego: aż pięć rodzajów budżetowych smartfonów, które trafią na rynek europejski. Spośród nich, najciekawszy jest TCL 30 5G. Wyposażony w ekran OLED 6,7 cala 1080p i procesor MediaTek Dimensity 700, sprzęt ten obiecuje całkiem niezłe osiągi. Do dyspozycji odda nam on również potrójny aparat 50 Mp + 2 Mp + 2 Mp, jak również bardzo dużą baterię 5010 mAh. Ceny urządzenia zaczną się od 250 EUR (ok. 1 180 PLN).

Poza nim, na rynek trafią nieco tańsze serie TCL 30 i TCL 30 Plus, pozbawione modemu 5G i mniej wydajne; TCL 30 dodatkowo posiada słabszą kamerkę do selfie (8 Mp zamiast 13 Mp). Stawkę zamykają modele z linii E: TCL 30 SE oraz TCL 30 E, obydwa wyposażone w podstawowe procesory i mniejsze ekrany 6,52 cala 720p.