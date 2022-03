MWC 2022: HTC Vive prezentuje nowe technologie VR￼

Metawersum to wciąż popularny temat, dlatego nic dziwnego, że pojawił się on również na Mobile World Congress. HTC przyjechało na targi z mocną reprezentacją usług VR oraz rozwiązaniami wykorzystującymi 5G oraz technologię blockchain.

Najciekawszym nowym projektem HTC Vive jest Viverse – wirtualny wszechświat, stawiający na pełną immersję. W tym otwartym sercu metawersum, docelowo znajdą się tysiące różnych aplikacji, na których będziemy mogli pracować, bawić się i poszerzać zainteresowania. Aby oferta była atrakcyjna dla wszystkich użytkowników, HTC Vive cały czas rozwija platformę we współpracy z licznymi partnerami, w tym aplikacją czatową VRChat, platformą muzyczną Beatday i narzędziem do organizacji eventów Engage. Viverse ma obsługiwać również inne technologie, w tym blockchain oraz NFT – do wymiany tokenów służą rynki VIVE Arts NFT i VIVE Bytes.

Wirtualna rzeczywistość może towarzyszyć nam nawet w trakcie podróży samochodem. Dzięki współpracy HTC i start-upu Holoride, pasażerowie już wkrótce będą mogli założyć superlekkie okulary Vive Flow i znaleźć się w samym centrum akcji. Aplikacja Holoride w czasie rzeczywistym generuje wirtualny, dynamiczny i pełen humoru świat, wykorzystując dane lokalizacyjne, nawigację oraz ruch headsetu, a także prędkość i kierunek poruszania się auta. Długość takiego doświadczenia dopasowana jest do długości podróży, więc nie musimy obawiać się, że przerwiemy ją w najlepszym momencie. Co najważniejsze, Holoride nie powoduje choroby lokomocyjnej.

HTC zapowiedziało także kilka rozwiązań dla biznesu. Dzięki dedykowanemu trybowi, headsety Vive Focus 3 idealnie sprawdzą się w projektach LBE (rozrywki opartej na lokalizacji) – parkach wirtualnej rozrywki, salonach gier czy różnych wydarzeniach. Ta specjalna funkcja potrafi obsługiwać wiele urządzeń w przestrzeni do 1000 m2, a dzięki wsparciu dla Wi-fi 6E, użytkownicy nie odczują lagu. Vive Focus 3 to także potężne narzędzie szkoleniowe. HTC i Skanska, jeden z liderów rynku budowlanego, opracowały wirtualną platformę szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa. W ten sposób, pracownicy będą mogli przejść realistyczny, angażujący i zapadający w pamięć trening BHP.

HTC inwestuje również w technologię 5G. Reign Foundation to rozwiązanie do tworzenia prywatnych, przenośnych sieci 5G – przydatnych, gdy potrzebujemy szybkiej, niezawodnej łączności w dowolnym miejscu na świecie. Ma ono postać kompaktowego sprzętu typu all-in-one i zostało zaprojektowane w ramach inicjatywy Open RAN, umożliwiającej indywidualne dostosowanie oprogramowania do potrzeb każdego biznesu. Dzięki temu, Reign Foundation sprawdzi się w najróżniejszych zastosowaniach, od scenariuszy szkoleniowych dla pracowników po zdalne sterowanie maszynami w niebezpiecznych środowiskach. Projekt powstaje we współpracy z G-Reign, spółką zależną HTC, oraz Supermicro.

Ostatnią nowością ze świata wirtualnej rzeczywistości jest funkcja Vive Guardian – pierwszy system kontroli rodzicielskiej na systemy VR. Pozwala on na ograniczanie dostępu najmłodszych do niektórych aplikacji lub fragmentów zawartości, które mogą być dla nich niewłaściwe. Funkcja umożliwia również strumieniowanie konkretnego doświadczenia VR z poziomu smartfona rodzica. Dzięki temu możemy mieć pewność, że nasze dzieci są bezpieczne w wirtualnej przestrzeni.