JBL prezentuje głośnik Partybox 710

Zaraz Święta, a po nich Sylwester i karnawał… na pewno nie zabraknie ci okazji do wspólnych zabaw ze znajomymi. Jeśli chcesz rozkręcić niezapomnianą domówkę, zadbaj o odpowiednie nagłośnienie, na przykład za pomocą JBL Partybox 710.

Najnowszy przedstawiciel rodziny Partybox został wyposażony w dwa przetworniki niskotonowe i dwa tweetery. Pomiędzy głośnikami znajduje się LED-owe, wielokolorowe podświetlenie, którego pracę zaprogramujemy w aplikacji JBL PartyBox. Dzięki niemu, oczarujemy gości nie tylko mocnym, basowym dźwiękiem, ale także efektownym pokazem świetlnym. Podwójne wejście mikrofonowe to gwarancja udanych imprez karaoke, zaś dzięki wejściu gitarowemu, sprzęt może również zamienić się we wzmacniacz.

Partybox 710 jest odporny na zachlapanie w stopniu IPX4. To kawał sprzętu (waży on prawie 28 kg!), ale dzięki wbudowanym kółkom i wygodnemu uchwytowi, jego transport i ustawienie nie powinno sprawić problemów. Oprócz łączności Bluetooth 5.1, do dyspozycji otrzymujemy także wejście 3,5 mm do podłączania źródeł przewodowych. Jeśli potrzebujemy jeszcze więcej mocy, technologia True Wireless Sound pozwala bezprzewodowo sparować dwa egzemplarze. Imprezowa propozycja JBL została wyceniona na 3 700 PLN.