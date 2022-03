MWC 2022: Nokia prezentuje nowe smartfony i słuchawki￼

Na targi MWC, HMD Global zabrało reprezentację z niższej i średniej półki. Pod szyldem Nokia, na rynek już wkrótce trafią trzy nowe, niedrogie smartfony, jak również słuchawki true wireless i klasyczne modele nauszne.

Nokia C21 Plus to najmocniejszy z nowych smartfonów. Wyposażony w procesor UNISOC SC9863a, maksymalnie 4 GB pamięci RAM i do 64 GB pamięci wewnętrznej, sprzęt ten powinien jak najbardziej sprawdzić się do przeglądania sieci, pracy w większości apek i prostych gier. Sprzęt otrzymał 6,5-calowy ekran LCD w rozdzielczości HD+, w którym znajduje się wcięcie z kamerką przednią 5 Mp. Z tyłu znajdziemy natomiast podwójny aparat 13 Mp + 2 Mp. Do dyspozycji otrzymamy klasyczny czytnik linii papilarnych, jak również slot na karty microSD oraz minijacka. W zależności od wersji, urządzenie działa na baterii 4000 mAh lub 5050 mAh, ze wsparciem dla ładowania 10 W. Zapłacimy za niego 120 EUR (ok. 560 PLN).

Nokia C21 jest bardzo podobna do swojego siostrzanego modelu. Różni się od niego przede wszystkim aparatem – zamiast podwójnego układu, posiada ona jedynie pojedyncze oczko 8 Mp. Otrzymała ona również mniejszą baterię 3000 mAh ze wsparciem dla ładowania 5 W, zaś w najwyższej wersji, do dyspozycji otrzymamy jedynie 3 GB RAM-u. Poza tym, smartfony są bliźniaczo podobne – obydwa pracują na tej samej wersji systemu operacyjnego, Androidzie 11 Go. Ceny Nokii C21 zaczynają się od 100 EUR (ok. 470 PLN).

Nokia C2 2 generacji to najbardziej podstawowy spośród nowych telefonów. Urządzenie działa na niesprecyzowanym jeszcze, czterordzeniowym procesorze 1,5 GHz, z maksymalnie 2 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Co ciekawe, baterię 2400 mAh można wyjmować. Smartfon otrzymał ekran 5,7 cala, tylną kamerkę 5 Mp oraz przednie „oczko” 2 Mp. Ta specyfikacja może świadczyć o tym, że jest przeznaczony przede wszystkim na rynki rozwijające się, gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na niedrogie modele – w podstawowej wersji, sprzęt będzie kosztował jedynie 80 EUR (ok. 370 PLN).

Poza smartfonami, HMD Global zaprezentował także dwie nowe pary słuchawek. Model true wireless nosi nazwę Nokia Go Earbuds2+ i obiecuje odporność na zachlapanie oraz nawet 24 godziny pracy na jednym ładowaniu. Zapłacimy za niego 40 EUR (ok. 190 PLN). Kolejną propozycją są słuchawki nauszne, jedne w wersji przewodowej (30 EUR/ok. 142 PLN), zaś drugie – bezprzewodowe (50 EUR/ok. 240 PLN).