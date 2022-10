Moto g72: miliony pikseli i miliardy kolorów￼

Motorola prezentuje moto g72 – wydajne urządzenie, które robi szczegółowe zdjęcia o rozdzielczości 108 megapikseli i wyświetla obrazy z paletą ponad miliarda barw na wyświetlaczu spełniającym standardy kinowe. Nowy model z popularnej rodziny moto g ma też dwa duże głośniki stereo z technologią Dolby Atmos, potężny procesor i baterię o dużej pojemności, którą można błyskawicznie naładować.

Najważniejsze chwile w życiu wymagają aparatu, który uchwyci każdy szczegół. moto g72 zawiera matrycę aparatu głównego o ultrawysokiej rozdzielczości 108 MP, która potrafi uchwycić 9 razy więcej światła, łącząc dziewięć pikseli w jeden ogromny ultrapiksel. Dzięki temu zdjęcia są jaśniejsze nawet przy najsłabszym oświetleniu.

moto g72 ma też 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny, który mieści w kadrze 4 razy więcej obrazu w porównaniu z obiektywem standardowym. Może on także wykrywać głębię i we współpracy z aparatem głównym automatycznie dodaje rozmycie tła, dzięki czemu zdjęcia prezentują się profesjonalnie. Dopełnieniem tego niesamowitego zestawu jest aparat Macro Vision, który przybliża 5-krotnie do obiektu, umożliwiając uchwycenie szczegółów niewidocznych dla standardowego obiektywu.

moto g72 ma ekran prezentujący gry i filmy w ponad miliardzie realistycznych kolorów. Wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,6” i jakości HDR10+ spełnia kinowe standardy dotyczące wierności odwzorowania kolorów, jasności i poziomów kontrastu, dlatego cała zawartość ekranu prezentuje się wyjątkowo naturalnie. Ten ultrasmukły wyświetlacz jest niemal zupełnie pozbawiony ramek, co potęguje wrażenia, a dzięki częstotliwości odświeżania do 120 Hz wszystkie multimedia są odtwarzane niezwykle płynnie.

Z pięknym wyświetlaczem współdziałają dwa duże głośniki stereo z technologią Dolby Atmos®, które emitują wielowymiarowy dźwięk. Dolby Atmos działa też po podłączeniu słuchawek, dzięki czemu dźwięk jest odtwarzany z niesłyszanymi dotychczas szczegółami.

Nowy smartfon Motorola z niesamowitym systemem aparatów i spektakularnym wyświetlaczem zapewnia wydajność potrzebną wymagającym użytkownikom. Procesor MediaTek Helio G99 oferuje nowy poziom mocy, dzięki której można podołać wyzwaniu w grze lub płynnie odtwarzać serial z serwisu streamingowego. Ten innowacyjny układ wykonany w technologii 6 nm zwiększa efektywność graczy o 20% i oszczędza energię baterii nawet przy maksymalnym obciążeniu w wymagających grach.

moto g72 ma baterię o wysokiej pojemności 5000 mAh, która wystarczy na cały dzień i sporą część dnia następnego4,5,6. Kiedy przyjdzie pora, by uzupełnić energię, ładowarka TurboPower™ 30 W zapewni godziny używania telefonu zaledwie po minutach ładowania4,7.

Dostępność i ceny

W Polsce motorola moto g72 od dziś będzie dostępna w wersji pamięci 8/128 GB. Smartfon będzie do nabycia w sieciach sklepów RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom oraz Neonet. Rekomendowana cena detaliczna 1499 zł. Kolory: Meteorite Grey (czarny) i Polar Blue (morski).