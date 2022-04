JBL Vibe 200 TWS oficjalnie￼

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki to nie tylko wygodne narzędzie do słuchania muzyki, ale także efektowny dodatek do stylizacji. Z młodzieżowymi JBL Vibe 200 TWS, w ciągu dnia będą nam towarzyszyć jedynie dobre wibracje!

Vibe 200 TWS to lekkie i stylowe słuchawki o ergonomicznym kształcie z wystającymi „ogonkami”. Dzięki końcówkom w trzech rozmiarach, douszne wkładki bardzo dobrze izolują słuchacza od dźwięków otoczenia i pozwalają mu cieszyć się muzyką. 8-milimetrowe przetworniki i technologia JBL Deep Bass zadba o to, by utwory brzmiały odpowiednio głęboko i dynamicznie – w sam raz na sesję treningową lub aktywnie spędzony ranek. Nie musimy przy tym obawiać się o uszkodzenie sprzętu, jest on bowiem wodoodporny w klasie IPX2.

Słuchawki obsługują funkcję Dual Connect, dzięki której możemy słuchać muzyki za pomocą jednej lub obu wkładek jednocześnie. Do dyspozycji otrzymamy również wbudowane mikrofony do przyjmowania połączeń lub rozmowy z wirtualnym asystentem. Jedno ładowanie Vibe 200 TWS to aż 5 godzin słuchania muzyki, zaś akumulator w etui ładującym, pozwoli doładować je do pełna jeszcze trzykrotnie.

Słuchawki true wireless od JBL są już dostępne w sprzedaży w czterech atrakcyjnych wariantach kolorystycznych. Vibe 200 TWS zostały wycenione na 360 PLN.