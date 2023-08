Moment wprowadza na rynek obiektywy trzeciej generacji do smartfonów

Firma Moment, zajmująca się akcesoriami fotograficznymi, ogłosiła wprowadzenie na rynek obiektywów trzeciej generacji, które są pierwszymi dodatkowymi obiektywami zaprojektowanymi dla ostatnich iPhone’ów Apple. Obiektywy z serii T są kompatybilne zarówno ze smartfonami z systemem Android, jak i iPhone’ami, a dostępnych jest wiele modeli.

To pierwszy raz, kiedy Moment wypuścił nowe obiektywy do iPhone’a od 2017 roku, kiedy pojawił się iPhone 7. Obiektywy w cenie od 120 do 150 USD to:

Anamorficzny 1,33x (150 USD) – zaprojektowany, aby nadać kinowy wygląd filmom. Istnieją opcje złotego i niebieskiego rozbłysku. Pierwszy zapewnia bogate złote tony, a drugi kinowy wygląd wczesnych lat 60. 1,33x działa w przypadku zdjęć i filmów z mniejszymi zniekształceniami.

Korzystanie z soczewek wymaga kompatybilnego etui Moment. Producent oferuje etui do najnowszych modeli iPhone’a, a także planuje wspierać iPhone’a 15, gdy zostanie wprowadzony na rynek. Zamówienia w przedsprzedaży są dostępne z etui na iPhone’a 15, które zostanie wysłane po wprowadzeniu na rynek nowych iPhone’ów.

Obiektywy Moment T-Series mogą być używane z iPhonem 13 i nowszymi w kompatybilnym etui. Moment oferuje program wymiany obiektywów z serii M, który zapewni do 50 USD zwrotu, które można przeznaczyć na nowe obiektywy z serii T.

Obiektywy z serii T można już zamawiać, a wysyłka rozpocznie się 7 września.