Modne kawy z ekspresów Breville￼

Wszyscy lubimy od czasu do czasu wybrać się do kawiarni, by zakosztować pysznych kaw, przygotowanych przez profesjonalnych baristów. Jeśli któryś smak szczególnie przypadnie nam do gustu, możemy odtworzyć go samodzielnie w domowym zaciszu – wystarczy jedynie dobry ekspres do kawy.

Ekspresy Breville zostały wyposażone we wszystkie części, których potrzebujemy, by przygotować profesjonalną filiżankę kawy. Podstawą każdego napoju są precyzyjnie zmielone ziarna, zaparzone w odpowiednich warunkach ciśnieniowych i temperaturze. Modele z linii Barista i Prima Latte, otrzymały wbudowane młynki z regulacją grubości mielenia, regulatory temperatury wody oraz systemy preinfuzji, pozwalające na uprzednie namoczenie ziaren i uwolnienie wszystkich zawartych w nich substancji rozpuszczalnych. Zapewniają one także optymalne ciśnienie, wynoszące przynajmniej 15 barów.

Jeśli dysponujemy odpowiednim ekspresem, nic nie stoi na przeszkodzie, by wypróbować kilka modnych pomysłów na kawę. Smak espresso złagodzimy, dodając do niego odrobinę soku oraz skórki otartej z cytryny. Espresso macchiato to klasyczna mała czarna, ale muśnięta spienionym mlekiem, subtelnie przełamującym smak kawy. Miłośnicy słodkości mogą natomiast wypróbować espresso affogato, gdzie do kawy dodajemy łyżeczkę lodów.

Ciekawym pomysłem na odświeżający koktajl jest caffe frappe po grecku. Jest on banalnie prosty w przygotowaniu: wystarczy umieścić w shakerze krótkie lub długie espresso z jedną do dwóch łyżeczek cukru albo cukru pudru, dodać kostki lodu, a wszystkim energicznie wstrząsnąć. Opcjonalnie, możemy wlać do niego również 4 łyżki stołowe mleka krowiego czy mleka roślinnego: sojowego, owsianego lub kokosowego.

Bulletproof Coffee to rodzaj kawy maślanej, inspirowanej tybetańską herbatą z masłem z mleka jaka. Aby ją przyrządzić, należy przygotować klasyczną kawę i dodać do niej substancję tłuszczową, czyli jedną łyżkę stołową organicznego oleju kokosowego i pół łyżeczki niesolonego masła z mleka krowiego. Najważniejsze jest, aby wybrać tłuszcz dobrej jakości. Ponieważ woda i tłuszcz nie mieszają się zbyt dobrze, dlatego do przygotowania tej kawy warto użyć blendera. Wszystkie składniki dodajemy do kawy i mieszamy aż do uzyskania gładkiego napoju. Napój należy wypić jak najszybciej, zanim jego składniki na powrót się rozdzielą.