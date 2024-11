Każdy może poczuć się wyjątkowo

Makijaż to podkreślenie walorów urody, uwypuklenie konturów twarzy, okolicy oka i linii brwi. Potęguje wyraźne spojrzenie i pewność siebie. Dodaje elegancji codziennym stylizacjom i odrobiny szaleństwa bardzie wieczorowym outfitom. Dlatego tak ważne jest dobieranie sprawdzonych, profesjonalnych kosmetyków do makijażu, które pozwolą na uzyskanie wyjątkowego i długotrwałego efektu. Z pomocą przychodzą produkty marki Charlotte Tilbury od kremu, podkładu, rozświetlacza, poprzez tusz do rzęs, eyliner, balsam i pomadkę do usta, a na sprayu utrwalającym makijaż kończąc.

Dodatkowo marka Charlotte Tilbury stworzyła w ostatnim czasie wyjątkowe wydarzenie – Charlotte Tilbury Beauty Show, podczas którego światowe gwiazdy scen, ekranów kinowych i telewizyjnych prezentowały makijaże wykonane przy pomocy produktów Charlotte Tilbury. Celem projektu było nie tylko pokazanie produktów do makeupu, ale przede wszystkimi filozofii jego wykonania. Zewsząd dobiegało hasło: nie musisz mieć profesjonalnych umiejętności i mnóstwa czasu, aby perfekcyjnie wyglądać i świetnie czuć się ze sobą.

Zaproszenie do projektu przyjęło wiele znakomitości świata kultury: wspaniała piosenkarka Kylie Minogue, aktor Richard E. Grant, supermodelka Kate Moss, tancerka i choreografka Kameron Saunders oraz wspaniałe kobiety, ambasadorki marki Jourdan Dunn i Michaeli Jaé Rodriguez. Skład teamu beauty Charlotte Tilbury Beauty Show uzupełniły influencerki, królowe mediów społecznościowych Leah Halton, Bella Tilbury, Meg Rutherford i May Li. Prowadzącą wydarzenie była Amelia Dimoldenberg. Co ważne, każdorazowo podczas pokazu, wszystkie gwiazdy miały wykonany makijaż przy użyciu kosmetyków marki Charlotte Tilbury, krok po kroku zostało pokazane jak perfekcyjnie przygotować cerę do naniesienia kolejnych warstw makeupu, jak dobierać kolory, cieniować, tuszować i utrwalać wykonany makijaż. Wniosek płynący z tych spotkań był tylko jeden: od teraz będziesz mogła wykonać w domu, samodzielnie makijaż w stylu Kate Moss czy Kylie, i zobaczysz jakie to proste, wystarczy tylko kilka produktów Charlotte Tilbury.

Jak podkreśla Charlotte Tilbury stworzenie projektu Beauty Show w tym wyjątkowym, świątecznym okresie to nie tylko radość dla samej właścicielki, ale i całej firmy, która chce dzielić się swoją wiedzą, przyjemnością życia, ale i podkreślać piękno kobiet i mężczyzn każdego dnia, bez względu na okazję. To także możliwość przekazania wiedzy na temat pielęgnacji skóry czy podkreślania walorów urody, trików tuszowania niedoskonałości, a wszystko po to, aby czuć się dobrze zarówno w pracy, na randce, podczas spotkania z przyjaciółmi czy rodzinnej, świątecznej kolacji.

Marka Charlotte Tilbury przygotowała również wyjątkowe, świąteczne zestawy kosmetyków do makijażu, a jedną z ciekawych propozycji jest kalendarz adwentowy Beauty Treasure Chest of Love. W eleganckim pudełku znajduje się aż 12 produktów, które pozwolą na przygotowanie wyjątkowego makijażu. W każdej szufladce z ozdobną gałką kryje się jeden produkt-niespodzianka. Warto choćby wspomnieć nagradzane i kultowe – rozświetlacz Beauty Light Wand, tusz do rzęs Pillow Talk Push Up Lashes!, Eyeliner Pillow Talk, pomadkę do ust Hollywood Beauty Icon de Charlotte czy serum do twarzy Charlotte’s Magic Serum Crystal Elixir i krem do twarzy Charlotte’s Magic Cream. A wszystko to zamknięte w pudełku ze świątecznym motywem, które później można wykorzystać jako biżuternik lub magiczny kuferek na najróżniejsze skarby.

Marka Charlotte Tilbury od lat pokazuje, że makijaż to naturalna część naszego istnienia, nie warto z niej rezygnować, wręcz przeciwnie – warto pielęgnować umiejętność oraz chęć podkreślania swojej urody, a produkty tej cenionej, brytyjskiej marki mają pomóc tak kobietom jak i mężczyzną. Ideę tę umacnia Charlotte Tilbury Beauty Show i znakomici ambasadorzy, którzy podkreślają, że każdy zasługuje na odrobinę elegancji i szaleństwa, na co dzień i od święta.

Kalendarz adwentowy Charlotte Tilbury Beauty Treasure Chest of Love dostępny jest w perfumeriach Sephora w cenie 979 PLN.