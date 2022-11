RØDE wprowadza NT-USB+ – profesjonalny mikrofon USB nowej generacji

Firma RØDE ogłosiła dzisiaj nowy produkt w swojej gamie mikrofonów USB, NT-USB+. Bazujący na NT-USB, NT-USB+ jest profesjonalnym mikrofonem USB wyposażonym w funkcje nowej generacji. Jest również kompaktowy, przenośny i wszechstronny, co czyni go idealnym mikrofonem dla muzyków, podcasterów, streamerów i profesjonalistów, którzy chcą z łatwością uchwycić dźwięk studyjnej jakości.

NT-USB+ bazuje na oryginalnym NT-USB, który został wydany w 2014 roku. Jest wyposażony w kapsułę pojemnościową klasy studyjnej, która przywołuje dźwięk klasycznego mikrofonu pojemnościowego o dużej membranie. Zapewniając ciepło i czystość, z pełną charakterystyką częstotliwościową i zwartą kardioidalną charakterystyką kierunkową dla czystego, skoncentrowanego dźwięku, doskonale sprawdza się we wszystkim, od wokalu i mowy po gitarę akustyczną i inne instrumenty. NT-USB+ ma ulepszone obwody, z ultraniskoszumową technologią Revolution Preamp o wysokim wzmocnieniu – po raz pierwszy wprowadzoną w przełomowym RØDECaster Pro II – a także ulepszoną 24-bitową/48kHz analogowo-cyfrową konwersją dla nieskazitelnej jakości dźwięku.

Ma również potężny wewnętrzny procesor DSP, który pozwala użytkownikom zastosować zaawansowane przetwarzanie APHEX do ich dźwięku. Obejmuje to filtr górnoprzepustowy do wycinania niskich tonów dudnienia, bramkę szumów do eliminowania szumów tła, kompresor zapewniający mocny i zrównoważony dźwięk oraz efekty Aural Exciter i Big Bottom zapewniające bogate brzmienie.

Przetwarzanie w jakości studyjnej można aktywować za pomocą aplikacji towarzyszącej RØDE Central – dostępnej na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne – do użytku z dowolnym innym oprogramowaniem lub aplikacją.

Mikrofon jest wyposażony w profesjonalny filtr pop do minimalizacji ilości materiałów zwartych, a także mocowanie do statywu do idealnego ustawienia na biurku. Ma również wyjście słuchawkowe o zerowej latencji do monitorowania dźwięku bez rozpraszającego echa lub opóźnienia, wraz z kontrolą poziomu i miksu monitora. Dzięki łączności plug-and-play, dołączonym dodatkom i konstrukcji all-in-one, NT-USB+ jest mikrofonem dla każdego, kto chce bez wysiłku nagrywać profesjonalny dźwięk.

NT-USB+ jest dostępny na całym świecie i jest już dostępny w cenie ok. 770 PLN.