Mio MiVue C420 Dual z dwoma kamerami na pokładzie

Obecność wideorejestratora „na pokładzie” auta daje kierowcom poczucie bezpieczeństwa i komfortu, ponieważ w przypadku problematycznych zdarzeń na drodze nagrany obraz daje jednoznaczną odpowiedź na pytania „kto komu zajechał drogę?” lub „kto miał pierwszeństwo?” A ponieważ różne incydenty mają miejsce na drogach, warto zainstalować w swoim aucie dwie kamery – przednią i tylną.

Do tej pory marka Mio dostarczyła kierowcom kilka zestawów Dual, jak np. docenione przez wielu Mio MiVue 798 Dual czy mający niedawno swoją premierę Mio MiVue C588T Dual. Teraz na rynek wchodzi kolejna nowość: Mio MiVue C420 Dual, która w przystępnej cenie (549 PLN), oferuje większość przydatnych kierowcom funkcji, jak np. szklaną optykę, Full HD, czy czujnik wstrząsów.

Główna kamera zestawu ma matrycę, umożliwiającą zapis materiału wideo w rozdzielczości Full HD 1080p. Wysokiej jakości jasny obiektyw, w połączeniu z przetwornikiem CMOS, pozwala na rejestrację jasnego, pełnego szczegółów obrazu w ruchu przy zapisie 30 klatek na sekundę.

Jeśli na drodze dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, nagrany materiał wideo zostanie automatycznie umieszczony w bezpiecznym katalogu, co uchroni go przed dalszym nadpisaniem. Funkcję tę gwarantuje 3-osiowy G-Sensor – czujnik wstrząsów, który wykrywa nagłe zmiany ruchu lub kolizje. Z tego powodu kamera MiVue C420 Dual pozwala uzyskać materiał, którego wartość dowodowa będzie bezdyskusyjna.

Wideorejestrator oferuje rzeczywisty kąt widzenia wynoszący 135 stopni, co pozwala uchwycić każdy istotny fragment na drodze. W obu kamerach zestawu zastosowano autorską technologię Mio Crystal Vision, która automatycznie dostraja obraz tak, aby uzyskać jak najlepszy materiał dowodowy. Kamera włącza się automatycznie. Wystarczy wsunąć kartę SD i podłączyć kamerę do zasilania w samochodzie, aby rozpocząć nagrywanie wraz z uruchomieniem silnika.

– Wprowadzając Mio MiVue C420 Dual na rynek w niższej cenie, marka Mio nie myślała o kompromisie technologicznym. Produkt zawiera w sobie wszystko to, co każda kamera ze średniej półki mieć powinna, m.in. dobrej jakości optykę, Full HD, szeroki kąt widzenia, czy czujnik wstrząsów. Zależało nam na stworzeniu zestawu kamer w atrakcyjnej dla odbiorcy cenie – powiedział Łukasz Tetkowski, CEE & DACH Country Marketing Manager Mitac Europe.

Uzupełnieniem zestawu MiVue C420 Dual jest tylna, dyskretna kamerka, która rejestruje obraz w rozdzielczości Full HD. Kamerkę tę montujemy na dedykowanym uchwycie do tylnej szyby. Uchwyt zaś przyklejamy do statycznej naklejki, która zabezpiecza szybę przed zniszczeniem oraz umożliwia szybki i łatwy demontaż kamery. Do instalacji kamery T20 służy 6,5-metrowy przewód, który z powodzeniem sprawdzi się w każdym osobowym aucie. Tylna kamera Mio MiVue C420 Dual ma 130-stopniowy kąt widzenia, jasne szkło z przesłoną f1.8, tak jak w przypadku przedniej kamery.

Wideorejestrator Mio MiVue C420 Dual jest dostępny w cenie 549 PLN.