Jak wybrać zgrzewarkę próżniową?

Zgrzewarka próżniowa to doskonały sposób na przechowywanie żywności i uniknięcie jej marnotrawstwa. Ponieważ jest wiele modeli zgrzewarek, zanim dokonamy zakupu, warto przeanalizować różne funkcje pod kątem własnych potrzeb i oczekiwań. Wśród modeli FoodSaver z łatwością znajdziemy odpowiednie urządzenie.

Zgrzewarka próżniowa to urządzenie do przechowywania mięsa, wędlin, serów, warzyw czy resztek posiłków w hermetycznie zamkniętych workach próżniowych. Zapakowane porcje jedzenia są chronione przed dostępem powietrza z otoczenia oraz rozwojem mikroorganizmów, które mogą spowodować szybkie psucie się. Urządzenie ogranicza niemal do zera kontakt z drobnoustrojami, bakteriami tlenowymi czy zarodnikami pleśni. Dzięki pakowaniu próżniowemu produkty spożywcze mają 5-krotnie dłuższy okres przydatności do spożycia, a większość składników mineralnych i witamin zostaje zachowana, gdyż pozbawiona tlenu żywność nie ulega utlenianiu. Bardzo praktyczne i ekonomiczne pakowanie próżniowe pozwala uniknąć wyrzucania resztek jedzenia i umożliwia ich uporządkowane przechowywanie w lodówce. Dodatkową korzyścią jest możliwość gotowania metodą sous vide. Polega ona na umieszczeniu woreczka bezpośrednio w garnku z gotującą wodą. Pozwala to zachować składniki odżywcze, witaminy i minerały, a także zapewnia równomierne gotowanie bez dodatku tłuszczu.

Siła i moc

Ponieważ jest to urządzenie zasilane elektrycznie, ważne jest, aby wziąć pod uwagę jego moc. To właśnie ona określi wydajność silnika, a także wydajność listwy zgrzewającej. Przy zbyt małej mocy maszyna potrzebuje więcej czasu, aby zgrzać folię. W rzeczywistości może się ona przegrzewać i łatwo się psuć. By mieć pewność, że przetrwa w czasie, wystarczy model o mocy ok. 120-130 watów. Będzie to idealne rozwiązanie do użytku domowego, gdzie nie musimy pakować próżniowo dużych ilości żywności.

Na sucho i na mokro

Przed zakupem zmywarki należy zastanowić się, co będziemy najczęściej pakować. Jeśli zamierzamy przechowywać w próżni zarówno suche, jak i mokre produkty warto zdecydować się na model, który posiada obie te funkcje, np.: FFS006X, FFS005X czy FFS017X. Nadaje się on z powodzeniem do pakowania m.in. ryb i mięs, gotowych wędlin, serów, pierogów, pieczywa oraz produktów suchych, np. kawy, herbaty czy makaronów. Dzięki funkcji „na mokro” zapakujemy również produkty płynne, np. zupę czy smoothie. By ułatwić nalewanie ich, w niektórych modelach (FFS006X, FFS017X) jest podwyższony kąt zgrzewania, przydatny właśnie w przypadku produktów płynnych.

Dodatkowe tryby

W zależności od modelu, zgrzewarki mają rozmaite dodatkowe funkcje. Dla fanów grilla i soczystych pieczeni wymarzonym rozwiązaniem będą zgrzewarki FFS006X oraz FFS017X z trybem marynowania. Próżnia otwiera pory pożywienia, co umożliwia doskonałe zamarynowanie mięsa, ryb i warzyw w zaledwie 20 minut, a nie przez całą noc. Dodatkowo do zgrzewarki możemy nabyć różnej wielkości pojemniki do marynowania próżniowego. Ciekawym rozwiązaniem jest również tryb pulsacyjny, przeznaczony do delikatnych produktów takich jak wypieki, chleb czy ciastka. Taką funkcję mają wersje FFS006X oraz FFS005X.

Miejsce w kuchni

Wybierając zgrzewarkę próżniową należy wziąć pod uwagę, ile możemy na nią przeznaczyć miejsca w kuchni. Jeśli musimy się ograniczać, najlepiej wybrać model kompaktowy. Niektóre zgrzewarki FoodSaver FFS005X, FFS017X czy FFS016X mają wbudowany schowek na rolkę i gilotynę, a dodatkowo można je przechowywać również w pionie, co jest nie bez znaczenia w przypadku małych kuchni.

Ponadczasowy design

Jeśli zgrzewarka ma stać na kuchennym blacie warto zdecydować się na model o prostym ponadczasowym designie, który będzie się dobrze prezentować w każdej kuchni. Warto też zadbać, by urządzenie łatwo można było utrzymać w czystości. Dlatego wszystkie modele FoodSaver wykonane są z nowoczesnych materiałów, redukujących odciski palców na pokrywie zgrzewarki. Dodatkowo wyposażone są w wyjmowaną tackę ociekową, którą można myć w zmywarce.