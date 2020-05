Microsoft prezentuje nowe urządzenia Surface

Tym razem bez konferencji, a online – właśnie tak Microsoft pokazał najnowsze produkty z serii Surface. Tabletowi Surface Go 2 i laptopowi Surface Book 3 towarzyszyły słuchawki nauszne i true wireless, a także doki z dodatkowymi złączami.

Surface Go 2 to najtańszy tablet w ofercie Microsoftu. W porównaniu do poprzedniej generacji, urządzenie otrzymało większy, 10,5-calowy ekran, zachowując jednocześnie wymiary poprzednika – dzięki temu jest ono kompatybilne z akcesoriami poprzedniej generacji. Panel ma rozdzielczość 1920×1280px i nietypowy format obrazu 3:2. Tablet będzie wyposażony w podwójny mikrofon, akumulator starczający na 10 godzin pracy, Wi-fi 6, Bluetooth 5.0, portu USB-C i Surface Connect oraz czytnik kart microSD; najdroższe wersje otrzymają także moduł LTE Advanced.

Wewnątrz znajdziemy nowe procesory Intel 8 generacji: w podstawowej wersji będzie to Pentium Gold 4425Y, a w wyższej – Core m3-8100Y. Najsłabsza konfiguracja oferuje 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci wewnętrznej, ale na rynku pojawi się także nieco droższy wariant 8/128 GB. Urządzenie po raz kolejny otrzyma Windowsa 10 S, czyli wersję, która pozwala instalować jedynie aplikacje z Windows Store. Premiera sprzętu zapowiedziana jest na 12 maja.

Kolejny sprzęt od Microsoftu to laptop Surface Book 3. Będzie on dostępny w wersji z 13,5-calowym lub 15-calowym ekranem dotykowym, który można całkowicie odłączyć. Rozdzielczość mniejszej matrycy to 3000×2000 px, a większej – 3240×2160 px. Komputer działa na procesorach Core i5-1035G7 oraz Core i7-1065G7; w podstawowej wersji z ekranem 13,5 cala otrzyma on jedynie zintegrowaną kartę graficzną Iris Plus i 8 GB RAM, ale wyższa konfiguracja pozwoli uzupełnić sprzęt o GeForce GTX 1650. Wariant 15 cali już w podstawie otrzyma 16 GB RAM oraz kartę graficzną GeForce GTX 1660 Ti. Do dyspozycji otrzymamy od 256 GB do 1 TB pamięci SSD.

Komputery otrzymają komplet złączy: 2 x USB 3.1, 1 x USB-C, gniazdo słuchawkowe, dwa porty Surface Connect i czytniki kart microSD. Kamera przednia będzie miała rozdzielczość 5 Mpix 1080p i wsparcie dla Windows Hello, a tylna – 8 Mpix 1080p. Urządzenie zostanie wyposażone w moduły Wi-fi 6 oraz Bluetooth 5.0. Komputery są dostępne w przedsprzedaży, ale prawdopodobnie trafią do sklepów dopiero latem.

Poza tym Microsoft zaprezentował kilka dodatków. Znalazła się wśród nich druga generacja słuchawek Surface Headphones 2, oraz pierwsze słuchawki true wireless od producenta, Surface Earbuds, jak również Surface Dock 2 z dodatkowymi złączami i jego przenośna wersja, Travel Hub.