Microsoft Office dostaje natywne wsparcie dla procesora Apple M1

Osoby korzystające z biurowego oprogramowania Microsoftu na komputerach Apple z procesorem M1 mogą odetchnąć z ulgą – teraz ich aplikacje powinny działać jeszcze lepiej. Aktualizacja dotyczy prawie wszystkich programów wchodzących w skład pakietu Office, chociaż znalazły się też wyjątki.

Do aplikacji, które od dziś działają natywnie na procesorze Apple M1, zaliczają się Word, Excel, Outlook, PowerPoint oraz OneNote. Jak obiecuje Microsoft, na komputerach wyposażonych w czip ARM będą one działały zauważalnie szybciej i sprawniej od wersji przeznaczonych na urządzenia z procesorami Intela. Wielkim nieobecnym jest tutaj Teams, czyli oprogramowanie do koordynowania pracy zespołowej – deweloper podkreśla, że prace nad przeniesieniem programu na nową platformę już trwają, ale nie wskazuje, kiedy dokładnie mają się one zakończyć.



Użytkownicy, którzy korzystają z automatycznych aktualizacji, powinni mieć już dostęp do nowych wersji programów; można je także ściągnąć z App Store lub za pośrednictwem usługi Microsoft AutoUpdate. Osoby korzystające z klienta mailowego Outlook zauważą jeszcze jedną nowość – możliwość synchronizacji z kontem iCloud, co umożliwi dostęp do wszystkich kontaktów przez jedną aplikację. Otrzyma ona także lekko odświeżony interfejs, lepiej pasujący do systemu operacyjnego Big Sur.