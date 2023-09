Mobilna rozgrywka: Lenovo przedstawia nowe gamingowe przenośne urządzenie i akcesoria, które uniezależnią gry od komputera PC

Lenovo przedstawia Lenovo Legion Go, pierwsze przenośne urządzenie Lenovo typu handheld do gier oparte na systemie Windows, które ma zapewnić graczom większą swobodę rozrywki w dowolnym miejscu i czasie. Lenovo Legion Go zaprojektowano z myślą o graczach, którzy zadowalają się wyłącznie najwyższą specyfikacją i grafiką na swoim urządzeniu przenośnym. Wraz z nowymi okularami Lenovo Legion Glasses wyposażonymi w mikro-OLED i nowymi gamingowymi słuchawkami dousznymi Lenovo Legion E510 7.1 RGB, debiut Lenovo Legion Go stanowi wyraźne rozszerzenie ekosystemu Lenovo Legion obejmującego urządzenia do gier, monitory, akcesoria i oprogramowanie oraz usługi umożliwiające graczom poświęcenie się ich ulubionym tytułom.

Lenovo Legion Go: moc PC-gamingu w dłoni

Wyposażony w procesor AMD Ryzen Z1 Extreme z grafiką AMD RNDA i technologią inteligentnego zarządzania energią, Lenovo Legion Go działa w systemie Windows 11 i zapewnia potężną kombinację wydajności graficznej porównywalnej z konsolami, która ożywia gry na ogromnym 8,8-calowym ekranie QHD+. Wyświetlacz do gier Lenovo PureSight 16:10 zapewnia graczom bardziej wciągającą jakość obrazu. Ekran o jasności do 500 nitów i gamie kolorów 97% DCI-P3 można również dostosować do stylu gry i sytuacji, obsługując rozdzielczości od 1600p do 800p oraz częstotliwości odświeżania 144 Hz czy 60 Hz. 10-punktowy ekran dotykowy umożliwia naturalną i intuicyjną kontrolę niezależnie od tego, czy chodzi o przewijanie, dotykanie czy przesuwanie. Legion Go jest wyposażony w maksymalnie 16 GB pamięci RAM LPDDR5X (7 500 MHz) z elastycznym zarządzaniem energią, która zapewnia optymalną wydajność w grach i krótszy czas ładowania w zależności od scenariusza, a także dysk SSD PCIe Gen4 o pojemności do 1 TB i gniazdo micro-SD obsługujące do 2 TB dodatkowego miejsca do przechowywania.

Ta gamingowa moc wymaga sporej energii i Lenovo Legion Go oferuje jej odpowiednią ilość. Dzięki akumulatorowi o pojemności 49,2 Wh sesje grania mogą trwać dłużej bez konieczności ładowania. Lenovo Legion Go obsługuje także technologię Super Rapid Charge, dzięki której akumulator można naładować do 70% w zaledwie pół godziny. Podczas grania po podłączeniu Lenovo Legion Go do ładowania posiada tryb obejścia zasilania, który chroni baterię przed dodatkową degradacją, a jednocześnie eliminuje ciepło powstające normalnie podczas ładowania. W Lenovo Legion Go zastosowano oczywiście technologię termiczną Coldfront firmy Lenovo, obejmującą 79-łopatkowy wentylator z polimeru ciekłokrystalicznego, który utrzymuje chłód urządzenia przy poziomie hałasu wentylatora wynoszącym mniej niż 25 dB w trybie cichym, gdy liczy się cisza, a jednocześnie umożliwia urządzeniu osiągnięcie pełnych 25 W TGP w trybie niestandardowym, gdy do wygrania potrzebna jest cała moc, jednocześnie zapobiegając nieprzewidzianym skokom wydajności.

Kontrolery Lenovo Legion Go wyposażone są w joysticki z efektem Halla, które oznaczają brak dryfu joysticka i minimalną liczbę martwych stref, co maksymalizuje responsywność i dokładność podczas wyczerpujących sesji gamingowych. Inne przyciski oferują między innymi zintegrowany gładzik, duży pad kierunkowy, ustawione pod kątem kółko myszy oraz łącznie 10 możliwych do przypisania przycisków bocznych, spustów i przycisków uchwytu. Podświetlenie RGB znajduje się na przycisku zasilania ozdobionym ikonicznym „O” Lenovo Legion, który zmienia kolory, wskazując tryb wentylatora wybierany przez użytkownika, a konfigurowalne pierścienie RGB wokół joysticków dodają kolejnej warstwy elegancji, pełniąc jednocześnie funkcję systemu powiadomień dla parowania kontrolerów. Co więcej, kontrolery Legion TrueStrike w Lenovo Legion Go można odłączyć, aby zapewnić większą elastyczność stylu gry, a także włączyć tryb FPS w przypadku spontanicznych sesji gier FPS. Tryb FPS pozwala użytkownikowi odłączyć kontrolery od korpusu Lenovo Legion Go i wykorzystać tylną podpórkę, aby postawić go na powierzchni. Prawy, odłączany kontroler umieszcza się w dołączonej podstawie kontrolera, którą mocuje się za pomocą magnesu, a oko optyczne w dolnej części kontrolera pozwala na bardziej precyzyjne celowanie i kontrolę niezbędną podczas kompetetywnych gier FPS, podobnie jak przy użyciu myszy.

Lenovo Legion Go jest wyposażony w dwa porty USB-C zapewniające wygodną łączność, dzięki czemu użytkownicy mogą dokować i ładować urządzenie przy jednoczesnym podłączaniu akcesoriów, dzięki funkcjom plug-and-play obsługującym DisplayPort 1.4 i Power Delivery 3.0. Łączność obejmuje Wi-Fi 6E3 oraz obsługę Bluetooth 5.2.

Jednak esencją tego, co łączy wiele niesamowitych funkcji Lenovo Legion Go, jest zupełnie nowa aplikacja Legion Space. Zaprojektowany specjalnie dla Lenovo Legion Go, Legion Space umożliwia użytkownikom szybki dostęp do wszystkich platform z grami i sklepów, przeglądanie wszystkich zainstalowanych lokalnie gier, a nawet kupowanie gier w sklepie Legion Game Store we współpracy z Xbox Game Pass Ultimate, z bezpłatnym 3-miesięcznym członkostwem zapewniającym dostęp do setek wysokiej jakości gier dołączonych do każdego Lenovo Legion Go, a także do sklepu Gamesplanet, który oferuje duże zniżki na wybrane gry dla użytkowników posiadających Lenovo ID. Wszystkie obsługiwane launchery można zgrupować w Legion Space, dzięki czemu gracze mogą od razu przystąpić do akcji. Legion Space pozwala także użytkownikom szybko i na bieżąco dostosowywać ustawienia, takie jak rozdzielczość, częstotliwość odświeżania, jasność i inne dodatkowe opcje.

Okulary Lenovo Legion: gra na dużym ekranie w dowolnym miejscu

Dla graczy, którzy często grają w podróży lub na kanapie okulary Lenovo Legion to inteligentniejsze, prywatne rozwiązanie na dużym ekranie do grania i korzystania z treści, niezależnie od tego, czy korzystasz z Lenovo Legion Go, czy innego kompatybilnego urządzenia, w tym większości systemów Windows i Android , urządzenia macOS z w pełni funkcjonalnym złączem USB-C. Okulary Legion Glasses to zaawansowany, przenośny monitor wirtualny z technologią wyświetlania micro-OLED, która zapewnia wysoki zakres kolorów i kontrastu. Rozdzielczość FHD dla każdego oka przy częstotliwości odświeżania 60 Hz, emuluje wrażenia i funkcjonalność dużego ekranu, który pojawia się za soczewkami i widziany jest tylko przez użytkownika oraz zapewnia dźwięk wysokiej jakości dzięki wbudowanym głośnikom.

Mniejsze ekrany mogą oznaczać, że gracze poświęcają jakość wyświetlania, wygodę i prywatność, będąc w podróży. Okulary Lenovo Legion umożliwiają graczom Legion Go korzystanie z przenośnego, prywatnego obrazu na dużym ekranie, oferując wysokiej jakości wyświetlacz typu plug and play, nadający się do noszenia i przeznaczony do długiego używania.

Słuchawki douszne dla graczy Lenovo Legion E510 7.1 RGB: prywatna gra z dźwiękiem przestrzennym

Kolejnym uzupełnieniem dla mobilnych graczy są nowe douszne słuchawki dla graczy Lenovo Legion E510 7.1 RGB. Dzięki wbudowanej obsłudze dźwięku przestrzennego 7.1 praktycznie każda komenda zespołu, czy zbliżanie się przeciwnika mogą zostać natychmiast usłyszane i tym samym gracze mogą odpowiednio i szybko na nie zareagować. 10-milimetrowe przetworniki armaturowe zapewniają mocny bas oraz zrównoważone średnie i wysokie tony wolne od zniekształceń. A gdy gra staje się intensywna, wielofunkcyjny kontroler na kablu umożliwia szybką regulację, a akcentowany pasek RGB na kontrolerze dodaje słuchawkom klasy, podczas gdy złącze USB-C zapewnia płynne połączenie z wieloma urządzeniami.

Ceny i dostępność w Polsce podamy wkrótce.