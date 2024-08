Metalowi zwycięzcy Eurowizji – Lordi, wydają utwór inspirowany smartfonem

Zespół Lordi oraz marka OnePlus wydają Made of Metal, czyli nowy singiel zainspirowany metalowym designem OnePlus Nord 4.

Utwór powstał z okazji niedawnej premiery urządzenia, zainspirowany pierwszą w erze 5G metalową konstrukcją smartfona OnePlus Nord 4.

Debiutujący w serwisach streamingowych utwór Medal of Metal łączy dwóch tytanów swoich branż. Znany ze swoich niesamowitych kostiumów, najbardziej kultowego zwycięstwa w konkursie Eurowizji w tym stuleciu oraz porywających występów na żywo, zespół Lordi może pochwalić się ponad pół milionem słuchaczy na Spotify miesięcznie. Współpraca z marką OnePlus, znaną z innowacyjnych technologii i DNA „Never Settle” sprawia, że jest to połączenie z piekła rodem.

Słowa premierowego utworu nawiązują do jego technologicznej inspiracji – fragmenty: „Steel hard and screamin’ look at me” oraz „Charged up with power to prevail’” odnoszą się do metalowej konstrukcji smartfona OnePlus Nord 4 oraz jego technologicznych możliwości, jednocześnie podkreślając zamiłowanie marki do wszystkiego, co metalowe. Refren nawiązuje do motta marki – brzmi: „Never settle, I am made of metal”.

Wraz z wydaniem piosenki, zadebiutował film zza kulis, w którym Mr. Lordi oraz pozostali członkowie zespołu zostali zapytani, co myślą o pierwszym smartfonie w erze 5G z metalową obudową unibody.

Poza konstrukcją, która przywraca klasyczną wytrzymałość i wyrafinowanie aluminium do świata smartfonów, OnePlus Nord 4 wyróżnia także: