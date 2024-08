The Offspring prezentują singiel Light It Up

W samym środku lata The Offspring atakują kolejnym singlem, zapowiadającym ich wyczekiwany album SUPERCHARGED. Wydawnictwo ukaże się nakładem Concord Records 11 października, tymczasem już dziś można posłuchać kawałka Light It Up.

Light It Up to drugi po Make It All Right utwór promujący album SUPERCHARGED. Poprzedni singiel pozostaje w czołowej dziesiątce listy Billboard Aleternative and Mainstream Rock Charts i pnie się w górę. Kawałek doczekał się animowanego klipu, wyreżyserowanego przez Margaret Bialis, przedstawiającego animowanego punka, który marzy o znalezieniu „towarzyszki zbrodni”.

Zespół promuje nadchodzący album, ale świętuje przy okazji imponujące osiągnięcie jednej ze swoich starszych piosenek. You’re Gonna Go Far, Kid z wydanego w 2008 r. krążka Rise And Fall, Rage And Grace przekroczyło niedawno barierę miliarda streamów na Spotify.