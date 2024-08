TEST: Aqara Wall Outlet H2 EU

Kiedy rozmawiamy o inteligentnych gniazdkach, przed oczami zwykle staje nam swego rodzaju pękata „przelotka”, którą wpinamy do naszego standardowego gniazdka elektrycznego. Jest to w większości przypadków wygodne i praktyczne rozwiązanie, które czyni dom odrobinę bardziej funkcjonalnym. Co jednak, jeśli chcemy pokusić się o profesjonalną i czystą instalację smart home, która wizualnie nie zdradza swoich sekretów? Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszła firma Aqara.

Wall Outlet H2 EU to prawdziwie inteligentne gniazdko elektryczne, które zastępuje w całości naszą klasyczną instalację i raz na zawsze rozwiązuje problem wystającej ze ściany „złodziejki”. Wizualnie produkt ten nie wyróżnia się niczym specjalnym i jest to naprawdę dobra wiadomość, gdyż tym sposobem wtapia się w domowe tło, nie zwracając na siebie niepotrzebnie uwagi. Prosta, biała obudowa jest wykonana z wysokiej jakości plastiku, a wewnętrzna ramka w rozmiarze 55 mm pozwala na umieszczenie głównego modułu w każdej innej oprawie, odpowiadającej temu rozmiarowi.

Aqara Wall Outlet H2 EU nie jest pierwszym tego typu produktem na rynku, ale jest jednym z niewielu, który wykorzystuje do komunikacji protokół ZigBee. Przewaga tego rozwiązania nad Wi-Fi, które dominuje w inteligentnych gniazdkach, to niższe zużycie energii, stabilne połączenie niezależne od obecności bezprzewodowego internetu oraz opcja zbudowania silnej sieci mesh przy większej liczbie urządzeń pracujących w tym standardzie. Potencjalnym minusem może być konieczność dokupienia bramki Aqara, choć i pod tym względem producent jest wyjątkowo elastyczny, oferując kilka różnych modeli owych bramek – od nowoczesnych dedykowanych hubów takich jak model M3, przez kamery i syrenę, aż po mały adapter USB za około 80 PLN.

Do parowania i sterowania gniazdka posłuży nam sprawdzona aplikacja Aqara Home. Po dodaniu urządzenia przez bramkę będziemy mogli sterować nie tylko stanem zasilania, ale również tworzyć złożone automatyzacje, podglądać na żywo zużycie energii i otworzyć nasz Wall Outlet H2 UE na inne ekosystemy smart home takie jak Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings czy Apple Home – również poprzez standard Matter (za pośrednictwem bramki M2 lub M3).

Gniazdko Aqara może ponadto z powodzeniem przewodzić prąd o natężeniu do 16 A, a specjalny, wbudowany układ pamięta ostatni stan podłączonego urządzenia (np. lampy, wentylatora czy pralki), więc po przerwie w dopływie prądu wróci ono do stanu sprzed awarii sieci. Oczywiście funkcję tą możemy wyłączyć lub zmodyfikować w aplikacji. Wall Outlet H2 EU otrzymał również diodę LED, informującą o stanie zasilania, i mały fizyczny przycisk umieszczony w rogu wewnętrznej ramki, który poza wprowadzaniem w stan parowania, służy także do fizycznego włączania/wyłączania gniazdka.

Aqara Wall Outlet H2 EU z wizualnego punktu widzenia absolutnie nie wyróżnia się z tłumu. Nie ma również żadnej funkcji, której nie spodziewalibyśmy się zobaczyć w tego typu smart urządzeniu. Jest po prostu solidnym i jednym z najlepszych inteligentnych gniazdek, jakie możemy obecnie kupić.

Specyfikacja

CENA 159 PLN

159 PLN ŁĄCZNOŚĆ ZigBee 3.0

ZigBee 3.0 STANDARD Typ F

Typ F NATĘŻENIE PRĄDU 16 A