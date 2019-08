Xiaomi, Oppo i Vivo pracują nad systemem przesyłania plików

Trzy popularne chińskie marki łączą siły. Ich wspólny projekt dotyczy nie hardware’u, ale nowych funkcji oprogramowania – producenci ogłosili, że na ich telefony już wkrótce trafi system pozwalający na bezpośredni transfer plików pomiędzy urządzeniami mobilnymi.

Protokół transferu ma trafić na telefony z MIUI (Xiaomi), ColorOS (Oppo) i FuntouchOS (Vivo). Do połączenia urządzeń będzie on wykorzystywał Bluetooth, a do samego przesyłania plików Wi-Fi. Połączenie to ma zapewnić wysoką prędkość transferu do 20 Mb/s i możliwość przesyłania każdego rodzaju plików: zdjęć, dokumentów, plików audio czy spakowanych archiwów. Funkcja przyrównywana jest do znanego z urządzeń Apple systemu AirDrop, który pozwala na transfer zawartości do użytkowników, z którymi nie jesteśmy bezpośrednio sparowani. Nie wiadomo, czy nowy protokół będzie dawał kuszącą możliwość przesyłania memów obcym osobom.

Pierwsze testy nowej usługi ruszą już w przyszłym miesiącu. W oświadczeniu wydanym przez Xiaomi firma zaprosiła do współpracy innych producentów smartfonów, którzy chcieliby przyczynić się do rozwoju protokołu i zastosować go w swoich urządzeniach. Na razie żadna marka nie wypowiedziała się na ten temat oficjalnie, ale należy przyznać, że to bardzo dobry ruch ze strony Chińczyków – na urządzeniach z Androidem brakowało podobnego systemu. Google próbowało go wprowadzić za pośrednictwem usługi Android Beam, która po krótkim okresie popularności mocno przycichła. Szybkie udostępnianie ma się znaleźć także w urządzeniach z Androidem Q.