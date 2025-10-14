Maxcom MC01 Vibe – wideorejestrator na sterydach

Nowoczesna motoryzacja to nie tylko moc silnika czy linia nadwozia. To także technologia, która potrafi przemienić codzienną jazdę w bogatsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze doświadczenie. MC01 Vibe to inteligentny system multimedialny, który wnosi do każdego samochodu odrobinę premium – niezależnie od rocznika czy klasy pojazdu.

Stylowy, smukły design urządzenia i intuicyjny interfejs sprawiają, że Vibe idealnie komponuje się z wnętrzem współczesnych aut, a 9,3-calowy ekran HD IPS (1280×720 px) gwarantuje ostry, kontrastowy obraz i żywe kolory nawet w pełnym słońcu. Szerokie kąty widzenia pozwalają korzystać z nawigacji, muzyki czy aplikacji w komfortowych warunkach – zarówno kierowcy, jak i pasażerom.

MC01 Vibe stawia na łączność. Stabilne Wi-Fi w dwóch pasmach i Bluetooth umożliwiają błyskawiczne parowanie ze smartfonem, obsługę zestawu głośnomówiącego oraz dostęp do ulubionych serwisów streamingowych. Można też odtwarzać filmy, podcasty i zintegrować system z nagłośnieniem auta przez klasyczne wyjście 3,5 mm.

Na pokładzie znajdziemy również trójosiowy żyroskop, który automatycznie dostosowuje orientację ekranu, oraz tryb lustrzany ułatwiający obsługę kamery cofania (opcjonalnie). Wszystko to sprawia, że MC01 Vibe nie tylko podnosi komfort podróży, lecz także zwiększa jej bezpieczeństwo.

Dla kierowców, którzy cenią technologię i funkcjonalność w czystej postaci, MC01 Vibe to sposób, by nadać swojemu samochodowi nowoczesny charakter – bez kosztownej wymiany systemu infotainment.

409,99 PLN, www.mediaexpert.pl