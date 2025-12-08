TP-Link wprowadza Tapo C660 KIT i Tapo C610 KIT

TP-Link rozszerza swoją linię kamer monitoringu Tapo o dwa nowe zestawy zewnętrzne: Tapo C660 KIT oraz Tapo C610 KIT. Oba modele stawiają na pełną bezprzewodowość, łącząc wbudowane baterie z panelami solarnymi, co pozwala na instalację bez kabli i bez konieczności stałego podłączenia do prądu. To rozwiązania kierowane do użytkowników, którzy chcą szybko i samodzielnie poprawić bezpieczeństwo wokół domu.

Tapo C660 KIT – 4K, Starlight i pełne śledzenie 360°

Flagowy model nowej serii nagrywa w rozdzielczości 4K (8 Mp) i oferuje kolorową wizję nocną Starlight, dzięki czemu rejestruje ostry i szczegółowy obraz również po zmroku. Obrotowa konstrukcja zapewnia pełne pole widzenia 360°, a inteligentne algorytmy rozpoznają osoby, zwierzęta i pojazdy, filtrując nieistotne powiadomienia.

Kamera posiada baterię 10 000 mAh i współpracuje z panelem solarnym, co umożliwia również ciągłe nagrywanie, nie tylko zapis zdarzeń. Materiały można przechowywać na kartach microSD do 512 GB lub w chmurze TapoCare. Łączność zapewnia dwupasmowe Wi-Fi (2,4 i 5 GHz), a całość dopełniają funkcje dwukierunkowego audio, alarmu świetlno-dźwiękowego oraz odporność IP65.

Tapo C610 KIT – przystępna, ale wciąż inteligentna propozycja

Model Tapo C610 KIT to tańsza alternatywa, nagrywająca w 2K (3 Mp) z kolorową wizją nocną. Również oferuje pełny obrót 360° i inteligentne wykrywanie osób, a jej bateria 6 700 mAh z panelem solarnym zapewnia długą, bezobsługową pracę. Kamera zapisuje wyłącznie wykryte zdarzenia, a nagrania można przechowywać na karcie microSD lub w chmurze Tapo Care. Nie zabrakło dwupasmowego Wi-Fi, alarmu świetlno-dźwiękowego, audio w dwóch kierunkach i certyfikacji IP65.

Ceny i dostępność

Nowe zestawy są już dostępne w Polsce:

Tapo C660 KIT – ok. 650 PLN

Tapo C610 KIT – ok. 350 PLN

Oba urządzenia są objęte 2-letnią gwarancją.