Roborock Qrevo 5AE w promocji

Do 19 października u wybranych partnerów handlowych trwa promocja na Roborock Qrevo 5AE – nowoczesnego robota sprzątającego typu All-in-One. Urządzenie, które łączy moc ssania, precyzyjne mopowanie i pełną automatyzację, można kupić teraz za 1 899 PLN zamiast 2 799 PLN.

Roborock Qrevo 5AE oferuje aż 12 000 Pa mocy ssania, a podwójny system szczotek DuoDivide skutecznie usuwa kurz, sierść i włosy, zapobiegając ich plątaniu. Dzięki temu konserwacja urządzenia jest wyjątkowo prosta.

Technologia FlexiArm pozwala mopować nawet trudno dostępne narożniki, a obrotowe mopy (200 obr./min) z funkcją automatycznego podnoszenia radzą sobie z zaschniętymi plamami i chronią dywany przed zamoczeniem.

Stacja dokująca Qrevo 5AE to centrum dowodzenia, które opróżnia pojemnik na kurz, myje i suszy mopy ciepłym powietrzem (45°C) oraz utrzymuje robota w pełnej gotowości do pracy. Za precyzyjną nawigację odpowiada LiDAR PreciSense, a system Reactive Tech dba o płynne omijanie przeszkód. Wszystkim można zarządzać z poziomu intuicyjnej aplikacji mobilnej.

Obniżki objęły także inne urządzenia z oferty Roborock:

Roborock QR 798 – teraz 1 599 PLN (zamiast 2 399 PLN)

Roborock Saros 10R – teraz 3 999 PLN (zamiast 4 399 PLN)

Promocja trwa do 19 października 2025 r. Więcej informacji o serii Qrevo oraz linki do zakupu znajdziesz na oficjalnej stronie Roborock.