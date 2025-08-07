Nowość od Dyson: linia kosmetyków do włosów Omega z własnych upraw rolnych marki

Zrównoważona pielęgnacja z technologicznym zacięciem – tak w skrócie można opisać nową linię kosmetyków Dyson Omega, która właśnie trafiła na rynek. To już druga seria produktów do pielęgnacji włosów w portfolio marki, znanej dotychczas głównie z innowacyjnych urządzeń do stylizacji.

Nowa linia powstała na bazie formuły Dyson Oli7 – unikalnej mieszanki siedmiu olejów roślinnych, w tym oleju słonecznikowego pochodzącego bezpośrednio z gospodarstw Dyson Farming w Lincolnshire. Co ciekawe, to pierwszy raz, kiedy marka wykorzystuje składniki wyhodowane we własnych uprawach.

W skład serii wchodzą dwa produkty:

Nawilżający olejek do włosów (239 PLN) – odżywia, wygładza i chroni włosy, bez ich obciążania. Formuła bez silikonów szybko się wchłania i nadaje kosmykom miękkość oraz blask.

– odżywia, wygładza i chroni włosy, bez ich obciążania. Formuła bez silikonów szybko się wchłania i nadaje kosmykom miękkość oraz blask. Odżywka w sprayu bez spłukiwania (299 PLN) – wielozadaniowy kosmetyk 8 w 1, który ułatwia rozczesywanie, chroni przed puszeniem, promieniowaniem UV i wysoką temperaturą, a przy tym wzmacnia i nawilża włosy.

Oba produkty zawierają naturalne przeciwutleniacze, są odpowiednie dla wszystkich rodzajów włosów, a ich skuteczność została potwierdzona badaniami. Olejek zwiększa połysk włosów aż o 261%, a odżywka zmniejsza ich łamliwość nawet o 73%.

Marka zadbała także o stronę sensoryczną – kosmetyki pachną świeżymi cytrusami, zieloną herbatą, jaśminem i cedrem, a opakowania, m.in. szklana butelka olejku, zaprojektowano z myślą o trwałości i wygodzie.

Seria Dyson Omega będzie dostępna od września w salonach Dyson, na stronie Dyson.pl oraz w perfumeriach Sephora.pl.