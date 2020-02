Marzec w HBO GO – nowe filmy i seriale

Marzec w HBO GO pełen będzie różnorodnych premier – zarówno serialowych, jak i filmowych. Miesiąc rozpocznie się między innymi premierą brytyjskiego serialu komediowego z nominowanym do Złotego Globu Martinem Freemanem pt. Rodzice. To historia o perypetiach dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału. Kolejnymi nowościami będzie serial Devs śledzący losy młodej inżynierki, która próbuje ustalić, co dokładnie stało się z jej chłopakiem, oraz Dave – serial komediowy inspirowany życiem rapera i komika Dave’a Burda, lepiej znanego światu pod pseudonimem Lil Dicky.

Do serwisu dodany zostanie także nagradzany serial Fosse/Verdon, czyli opowieść o losach broadwayowskiego reżysera Boba Fosse’a oraz jego muzy – tancerki Gwen Verdon z Samem Rockwellem oraz nagrodzoną za tę rolę Złotym Globem Michelle Williams. Inną nowością będzie Noughts + Crosses – oparta na powieści o tym samym tytule serialowa historia dwojga zakochanych w sobie młodych ludzi, których dzieli kolor skóry, ale łączy namiętność.

W połowie miesiąca zaplanowana została premiera trzeciego sezonu serialu HBO Westworld, który jest mroczną odyseją o narodzinach sztucznej świadomości i ewolucji grzechu. W nowym sezonie producenci Jonathan Nolan, Lisa Joy oraz J.J. Abrams zabiorą widzów w zupełnie nowy świat. Kolejnym tytułem, który pojawi się w marcu w HBO GO będzie ekranizacja uznanej powieści Philipa Rotha Spisek przeciwko Ameryce. Produkcja autorstwa Davida Simona i Eda Burnsa z Winoną Ryder i Johnem Turturro w rolach głównych przedstawia alternatywną wersję historii Ameryki.

W nadchodzącym miesiącu z nowymi sezonami powrócą także takie seriale, jak Lepsze życie, czyli Pamela Adlon w roli matki trzech dziewcząt, która stara się spełniać swoje marzenia i zarabiać na życie jako aktorka w Los Angeles. Wróci też Czarny poniedziałek o grupie outsiderów, która doprowadziła do największego w historii krachu na giełdzie – tym razem przyjdzie im mierzyć się konsekwencjami kryzysu. Dodane zostaną również nowe sezony Roswell: Nowy Meksyk o dziewczynie, która odkrywa, że jej ukochany ze szkolnych lat jest przybyszem z obcej planety, oraz Kłamstwa – produkcji ukazującej następstwa randki, na którą wybrało się dwoje doświadczonych przez życie ludzi. W jeden z głównych ról występuje tutaj znana z serialu Downton Abbey Joanne Froggatt.

W HBO GO nie zabraknie też historii filmowych. Marzec wypełniony będzie takimi hitami jak filmowa wersja kultowej animacji Walta Disneya Król Lew czy najnowsza część przygód Chudego i jego kumpli w Toy Story 4. Fani superbohaterskiego kina będą mogli spędzić czas, oglądając Toma Hollanda, Samuela L. Jacksona oraz Zendayę w filmie Spider-Man: Daleko od domu. A miłośnicy największych klasyków pewnie chętnie wrócą do takich tytułów, jak Śniadanie u Tiffany’ego.

Marzec to także miesiąc ciekawych premier dokumentalnych. Będzie wśród nich dokument Diego opowiadający o jednym z najbardziej znanych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych piłkarzy na świecie – Diego Maradonie. Nowością będzie również otwierający oczy film dokumentalny Postprawda: Dezinformacja i koszt fake newsów, którego twórcy analizują coraz bardziej powszechne zjawisko „fake newsów” oraz wpływ dezinformacji, teorii spiskowych i fałszywych wiadomości na przeciętnego obywatela.

Z każdym miesiącem kolekcja HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 800 filmów i ponad 300 seriali.

Więcej o wybranych pozycjach z oferty HBO GO w marcu:

Nowe seriale:

Rodzice (Breeders) – brytyjski serial komediowy przedstawiający perypetie dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału. Martin Freeman oraz Daisy Haggard w rolach głównych – premiera: 3 marca

Kłamstwa II (Liar II) – drugi sezon serialu ukazującego następstwa randki, na którą wybrała się dwójka doświadczonych przez życie ludzi. W jeden z głównych ról występuje znana z serialu Downton Abbey Joanne Froggatt – premiera: 3 marca

(Liar II) – drugi sezon serialu ukazującego następstwa randki, na którą wybrała się dwójka doświadczonych przez życie ludzi. W jeden z głównych ról występuje znana z serialu Downton Abbey Joanne Froggatt – premiera: 3 marca Dave – serial komediowy inspirowany życiem rapera i komika Dave’a Burda, lepiej znanego światu pod pseudonimem Lil Dicky – premiera: 5 marca po godzinie 9:00

– serial komediowy inspirowany życiem rapera i komika Dave’a Burda, lepiej znanego światu pod pseudonimem Lil Dicky – premiera: 5 marca po godzinie 9:00 Devs – serial śledzący losy młodej inżynierki, która próbuje ustalić, co dokładnie stało się z jej chłopakiem – premiera: 5 marca, odcinki 1-2 (po godzinie 10:00); kolejne odcinki będą pojawiały się pojedynczo co tydzień

Fosse/Verdon – Sam Rockwell oraz Michelle Williams w miniserialu przedstawiającym losy broadwayowskiego reżysera Boba Fosse’a oraz jego muzy – tancerki Gwen Verdon. Produkcja wyróżniona Złotym Globem i nagrodami Emmy – premiera: 6 marca, cały sezon

– Sam Rockwell oraz Michelle Williams w miniserialu przedstawiającym losy broadwayowskiego reżysera Boba Fosse’a oraz jego muzy – tancerki Gwen Verdon. Produkcja wyróżniona Złotym Globem i nagrodami Emmy – premiera: 6 marca, cały sezon Noughts + Crosses – historia dwojga zakochanych w sobie młodych ludzi, których dzieli kolor skóry, ale łączy namiętność – premiera: 6 marca, cały sezon

– historia dwojga zakochanych w sobie młodych ludzi, których dzieli kolor skóry, ale łączy namiętność – premiera: 6 marca, cały sezon Lepsze życie IV (Better Things IV) – czwarty sezon opowieści o matce trzech dziewcząt, która stara się spełniać swoje marzenia i zarabiać na życie jako aktorka w Los Angeles; w roli główniej Pamela Adlon – premiera: 6 marca, odc.1-2 (po godzinie 7:00); kolejne co tydzień

(Better Things IV) – czwarty sezon opowieści o matce trzech dziewcząt, która stara się spełniać swoje marzenia i zarabiać na życie jako aktorka w Los Angeles; w roli główniej Pamela Adlon – premiera: 6 marca, odc.1-2 (po godzinie 7:00); kolejne co tydzień Westworld III – trzeci sezon serialu HBO, który jest mroczną odyseją o narodzinach sztucznej świadomości i ewolucji grzechu. Jego producentami wykonawczymi są Jonathan Nolan, Lisa Joy oraz J.J. Abrams – premiera: 16 marca po godzinie 3:00

Czarny poniedziałek II (Black Monday II) – drugi sezon serialu o grupie outsiderów, która doprowadziła do największego w historii krachu na giełdzie. Nowe odcinki koncentrują się na konsekwencjach, które przyniósł ze sobą tzw. czarny poniedziałek – premiera: 16 marca

(Black Monday II) – drugi sezon serialu o grupie outsiderów, która doprowadziła do największego w historii krachu na giełdzie. Nowe odcinki koncentrują się na konsekwencjach, które przyniósł ze sobą tzw. czarny poniedziałek – premiera: 16 marca Spisek przeciwko Ameryce (The Plot Against America) – miniserial HBO na podstawie powieści Philipa Rotha przedstawiający alternatywną wersję historii Ameryki. Autorami produkcji są David Simon i Ed Burns, w rolach głównych występują Winona Ryder i John Turturro – premiera: 17 marca po godzinie 3:00

(The Plot Against America) – miniserial HBO na podstawie powieści Philipa Rotha przedstawiający alternatywną wersję historii Ameryki. Autorami produkcji są David Simon i Ed Burns, w rolach głównych występują Winona Ryder i John Turturro – premiera: 17 marca po godzinie 3:00 Roswell: Nowy Meksyk II (Roswell: New Mexico II) – drugi sezon serialu śledzącego losy Liz, która po powrocie do rodzinnego Roswell odkrywa, że jej ukochany ze szkolnych lat jest przybyszem z obcej planety – premiera: 17 marca po godzinie 9:00

Nowe odcinki seriali:

Genialna przyjaciółka II (My Brilliant Friend II) – drugi sezon serialu to adaptacja kolejnej powieści pt. Historia nowego nazwiska z bestselerowego cyklu czterech książek Eleny Ferrante – nowe odcinki co tydzień po dwa – odcinek finałowy: 3 marca

Outsider (The Outsider) – nowy serial HBO; błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy. Ekranizacja bestsellerowej powieści Stephena Kinga – odcinek finałowy: 9 marca

(The Outsider) – nowy serial HBO; błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy. Ekranizacja bestsellerowej powieści Stephena Kinga – odcinek finałowy: 9 marca Kidding II – drugi sezon serialu z Jimem Carreyem w roli Jeffa, znanego jako Pan Pickles, legendarnego prezentera dziecięcych programów telewizyjnych – nowe odcinki co tydzień po dwa – odcinek finałowy: 9 marca

– drugi sezon serialu z Jimem Carreyem w roli Jeffa, znanego jako Pan Pickles, legendarnego prezentera dziecięcych programów telewizyjnych – nowe odcinki co tydzień po dwa – odcinek finałowy: 9 marca All American II – drugi sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera. W nowym sezonie Spencer, teraz już mistrz stanu w footballu amerykańskim, staje przed trudnym wyborem – odcinek finałowy: 10 marca

Avenue 5 – nowy serial komediowy HBO rozgrywający się w świecie przyszłości. Hugh Laurie występuje jako kapitan turystycznego statku kosmicznego, pod dowództwem którego nic nie może pójść źle – odcinek finałowy: 16 marca

– nowy serial komediowy HBO rozgrywający się w świecie przyszłości. Hugh Laurie występuje jako kapitan turystycznego statku kosmicznego, pod dowództwem którego nic nie może pójść źle – odcinek finałowy: 16 marca Pohamuj entuzjazm X (Curb Your Enthusiasm X) – dziesiąty sezon wielokrotnie nagradzanego serialu HBO, którego bohaterem jest neurotyczny Larry David jako Larry David. Neurotyczna osobowość Larry’ego przysparza mu wielu kłopotów – odcinek finałowy: 23 marca

(Curb Your Enthusiasm X) – dziesiąty sezon wielokrotnie nagradzanego serialu HBO, którego bohaterem jest neurotyczny Larry David jako Larry David. Neurotyczna osobowość Larry’ego przysparza mu wielu kłopotów – odcinek finałowy: 23 marca W potrzebie IV (High Maintenance IV) – czwarty sezon serialu z Benem Sinclairem w roli pociesznego dilera marihuany, który swoją pracę traktuje jak misję

(High Maintenance IV) – czwarty sezon serialu z Benem Sinclairem w roli pociesznego dilera marihuany, który swoją pracę traktuje jak misję Współczesna rodzina XI (Modern Family XI) – jedenasty sezon serialu komediowego przedstawiającego codzienne życie wielopokoleniowej i wielokulturowej amerykańskiej rodziny

(Modern Family XI) – jedenasty sezon serialu komediowego przedstawiającego codzienne życie wielopokoleniowej i wielokulturowej amerykańskiej rodziny Kontra: Sieć (Strike Back VII) – siódmy, finałowy sezon serialu opowiadającego o działaniach specjalnej jednostki antyterrorystycznej Sekcji 20

(Strike Back VII) – siódmy, finałowy sezon serialu opowiadającego o działaniach specjalnej jednostki antyterrorystycznej Sekcji 20 Zero zero zero (Zerozerozero) – serial kryminalny będący adaptacją bestsellerowej powieści Roberto Saviano; produkcja zabiera widza w mroczne zakamarki światowego handlu kokainą – nowe odcinki co tydzień po dwa

(Zerozerozero) – serial kryminalny będący adaptacją bestsellerowej powieści Roberto Saviano; produkcja zabiera widza w mroczne zakamarki światowego handlu kokainą – nowe odcinki co tydzień po dwa Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII (Last Week Tonight with John Oliver VII) – siódmy sezon pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver – nowe odcinki po godzinie 20:00

(Last Week Tonight with John Oliver VII) – siódmy sezon pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver – nowe odcinki po godzinie 20:00 Prezydent z kreskówki III (Our Cartoon President III) – trzeci sezon animowanej parodii przedstawiającej historie z życia prezydenta USA Donalda Trumpa oraz grona jego doradców i członków rodziny – nowe odcinki co tydzień po godzinie 12:00

(Our Cartoon President III) – trzeci sezon animowanej parodii przedstawiającej historie z życia prezydenta USA Donalda Trumpa oraz grona jego doradców i członków rodziny – nowe odcinki co tydzień po godzinie 12:00 Cudotwórcy: Wieki ciemne (Miracle Workers: Dark Ages) – antologia serialowa z Danielem Radcliffem oraz Stevem Buscemim w rolach głównych. Akcja nowego sezonu rozgrywać się będzie w czasach średniowiecza

Wampiry: Dziedzictwo (Legacies II) – drugi sezon serialu o obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami nastoletnich uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals.

(Legacies II) – drugi sezon serialu o obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami nastoletnich uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals. Młody Sheldon III (Young Sheldon III) – trzeci sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu Teoria wielkiego podrywu

(Young Sheldon III) – trzeci sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu Teoria wielkiego podrywu Batwoman – serial przygodowy, którego bohaterka, aby pomóc ojcu i uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman.

Nowości filmowe:

Nie wysiadaj (Don’t.get.out! (2018)) – trzymający w napięciu thriller o niemieckim biznesmenie, który musi znaleźć sposób, aby uratować siebie i swoje dzieci z sytuacji bez wyjścia – premiera: 1 marca

(Don’t.get.out! (2018)) – trzymający w napięciu thriller o niemieckim biznesmenie, który musi znaleźć sposób, aby uratować siebie i swoje dzieci z sytuacji bez wyjścia – premiera: 1 marca Mirai (Mirai (2018)) – nominowana do Oscara animacja o czterolatku, który przeżywa ciężkie chwile po tym, jak na świecie pojawia się jego młodsza siostra. Chłopiec nie spodziewa się nawet, jakie czekają go przygody – premiera: 8 marca

(Mirai (2018)) – nominowana do Oscara animacja o czterolatku, który przeżywa ciężkie chwile po tym, jak na świecie pojawia się jego młodsza siostra. Chłopiec nie spodziewa się nawet, jakie czekają go przygody – premiera: 8 marca Król Lew (The Lion King (2019)) – filmowa wersja kultowej animacji Walta Disneya. Obraz zabiera widza w niezwykłą podróż na afrykańską sawannę, gdzie młody lew Simba wraz z nietypową parą przyjaciół próbuje odzyskać należne mu dziedzictwo – premiera: 8 marca

Toy Story 4 (Toy Story 4 (2019)) – Chudy i jego kumple wracają, aby po raz kolejny przeżyć szaloną przygodę. Czwarta część przygód kultowych bohaterów z Pixar Animation Studios – premiera: 15 marca

(Toy Story 4 (2019)) – Chudy i jego kumple wracają, aby po raz kolejny przeżyć szaloną przygodę. Czwarta część przygód kultowych bohaterów z Pixar Animation Studios – premiera: 15 marca W proch się obrócisz (To Dust (2018)) – Chasyd przechodzący żałobę po śmierci żony obsesyjnie zaczyna myśleć o jej rozkładających się zwłokach. Czarna komedia o przemijaniu i godzeniu się ze stratą – premiera: 15 marca

(To Dust (2018)) – Chasyd przechodzący żałobę po śmierci żony obsesyjnie zaczyna myśleć o jej rozkładających się zwłokach. Czarna komedia o przemijaniu i godzeniu się ze stratą – premiera: 15 marca Spider-Man: Daleko od domu (Spider-Man: Far from Home (2019)) – Peter Parker powraca, aby po raz kolejny przywdziać kostium Spider-Mana i pomóc uratować świat przed niebezpieczeństwem. W rolach głównych Tom Holland, Samuel L. Jackson oraz Zendaya – premiera: 22 marca

(Spider-Man: Far from Home (2019)) – Peter Parker powraca, aby po raz kolejny przywdziać kostium Spider-Mana i pomóc uratować świat przed niebezpieczeństwem. W rolach głównych Tom Holland, Samuel L. Jackson oraz Zendaya – premiera: 22 marca LEGO 2. Przygoda (The LEGO Movie 2: The Second Part (2019)) – bohaterowie z uniwersum LEGO powracają w epickiej przygodzie pełnej akcji, aby ocalić swoje ukochane miasto – premiera: 29 marca

Klasyka kina:

Śniadanie u Tiffany’ego (Breakfast at Tiffany’s (1961)) – niezapomniana Audrey Hepburn jako śliczna Holly żyjąca na koszt bogatych adoratorów – premiera: 2 marca

(Breakfast at Tiffany’s (1961)) – niezapomniana Audrey Hepburn jako śliczna Holly żyjąca na koszt bogatych adoratorów – premiera: 2 marca Nieoczekiwana zmiana miejsc (Trading Places (1983)) – dwaj mężczyźni padają ofiarą intrygi znudzonych życiem bogaczy, po czym postanawiają się na nich zemścić. Eddie Murphy oraz Dan Aykroyd w rolach głównych – premiera: 16 marca

(Trading Places (1983)) – dwaj mężczyźni padają ofiarą intrygi znudzonych życiem bogaczy, po czym postanawiają się na nich zemścić. Eddie Murphy oraz Dan Aykroyd w rolach głównych – premiera: 16 marca Małe kobietki (Little Women (1994)) – losy czterech dorastających sióstr wychowywanych przez matkę pod nieobecność walczącego na froncie ojca. Deszcz nagród. W rolach głównych: Winona Ryder, Susan Sarandon, Kirsten Dunst, Claire Danes, Gabriel Byrne – premiera: 23 marca

(Little Women (1994)) – losy czterech dorastających sióstr wychowywanych przez matkę pod nieobecność walczącego na froncie ojca. Deszcz nagród. W rolach głównych: Winona Ryder, Susan Sarandon, Kirsten Dunst, Claire Danes, Gabriel Byrne – premiera: 23 marca Boso w parku (Barefoot in the Park (1967)) – Adaptacja sztuki Neila Simona. Para nowożeńców, granych przez Roberta Redforda i Jane Fondę, rozpoczyna wspólne życie w małym nowojorskim mieszkaniu – premiera: 30 marca

Seriale dla najmłodszych:

Między nami, misiami III (We Bare Bears III) – trzeci sezon serialu o perypetiach trzech braci niedźwiedzi: Grizza, Pandy i Lodomira. Sympatyczne niedźwiadki próbują odnaleźć się w świecie ludzi i codziennie przeżywają niesamowite przygody – premiera: 6 marca, cały sezon

(We Bare Bears III) – trzeci sezon serialu o perypetiach trzech braci niedźwiedzi: Grizza, Pandy i Lodomira. Sympatyczne niedźwiadki próbują odnaleźć się w świecie ludzi i codziennie przeżywają niesamowite przygody – premiera: 6 marca, cały sezon Niesamowity świat Gumballa II (The Amazing World of Gumball II ) – drugi sezon animacji o niebieskim kocie Gumballu, który razem ze swoim najlepszym kumplem Darwinem mają wyjątkową zdolność do pakowania się w kłopoty – premiera: 27 marca, cały sezon

Filmy i seriale dokumentalne:

McMiliony (McMillions) – serial dokumentalny HBO przedstawiający historię byłego policjanta, który przez ponad 10 lat czuwał nad prawidłowością organizowanej przez sieć McDonald’s loterii Monopoly, z której potajemnie wykradł miliony dolarów – odcinek finałowy: 10 marca

Trojanki (Women of Troy) – dokument HBO przedstawiający historię drużyny koszykówki kobiet USC Trojan, która pod kierunkiem Cheryl Miller reprezentowała w latach 80. XX wieku University of Southern California. Film skupia się na wpływie ich kariery na sytuację koszykówki kobiet – premiera: 11 marca

(Women of Troy) – dokument HBO przedstawiający historię drużyny koszykówki kobiet USC Trojan, która pod kierunkiem Cheryl Miller reprezentowała w latach 80. XX wieku University of Southern California. Film skupia się na wpływie ich kariery na sytuację koszykówki kobiet – premiera: 11 marca Axios III – trzeci sezon serialu dokumentalnego HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat – premiera: 16 marca

– trzeci sezon serialu dokumentalnego HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat – premiera: 16 marca Postprawda: Dezinformacja i koszt fake newsów (After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News) – otwierający oczy film dokumentalny HBO, którego twórcy analizują coraz bardziej powszechne zjawisko „fake newsów” oraz wpływ dezinformacji, teorii spiskowych i fałszywych wiadomości na przeciętnego obywatela w Stanach Zjednoczonych – premiera: 20 marca

(After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News) – otwierający oczy film dokumentalny HBO, którego twórcy analizują coraz bardziej powszechne zjawisko „fake newsów” oraz wpływ dezinformacji, teorii spiskowych i fałszywych wiadomości na przeciętnego obywatela w Stanach Zjednoczonych – premiera: 20 marca Diego (Diego Maradona) – dokument opowiadający o jednym z najbardziej znanych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych piłkarzy na świecie Diego Maradonie – premiera: 26 marca

(Diego Maradona) – dokument opowiadający o jednym z najbardziej znanych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych piłkarzy na świecie Diego Maradonie – premiera: 26 marca Kill Chain: Cyberatak na demokrację (Kill Chain: The Cyber War on America’s Elections) – dokument skupiający się na bezpieczeństwie technologii wykorzystywanej podczas wyborów, pokazuje jak słabo chronione są systemy do głosowania w USA. Film podąża za fińskim hakerem Harrim Hurstim, który zwraca uwagę na luki systemów i sposoby, a jakim można je zhakować – premiera: 27 marca

Marcowe nowości w HBO GO [dzień po dniu]:

1 marca

Współczesna rodzina XI, odc. 4

Nie wysiadaj

Irina

2 marca

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 3

Avenue 5, odc. 7

Pohamuj entuzjazm X, odc. 7

Kidding II, odc. 7- 8

Outsider, odc. 9

Dyrygentka

Śniadanie u Tiffany’ego

3 marca

Rodzice, odc. 1

Kłamstwa II, odc. 1

McMiliony, odc. 5

Genialna przyjaciółka II, odc. 7-8

All American II, odc. 15

4 marca

Cudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 6

Rozpalony duch

5 marca

Dave, odc. 1

Devs, odc. 1-2

Prezydent z kreskówki III, odc. 6

Skarb narodów

6 marca

Fosse/Verdon, odc. 1-8 (cały sezon)

Lepsze życie IV, odc. 1-2

Noughts + Crosses, odc. 1-6

Młody Sheldon III, odc. 17

Między nami, misiami III, odc. 1-40 (cały sezon)

Na planie

7 marca

Kontra: Sieć, odc. 4

W potrzebie IV, odc. 5

Zero zero zero, odc. 7- 8

Mała Syrenka: Dzieciństwo Ariel

Przed mrozem

8 marca

Współczesna rodzina XI, odc. 5

Król Lew (2019)

Mirai

Staniczek

9 marca

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 4

Avenue 5, odc. 8

Pohamuj entuzjazm X, odc. 8

Kidding II, odc. 9-10

Outsider, odc. 10

Terytorium miłości

10 marca

Rodzice, odc. 2

Kłamstwa II, odc. 2

Batwoman, odc. 14

All American II, odc. 16

McMiliony, odc. 6

11 marca

Cudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 7

Głos

Trojanki

12 marca

Dave, odc. 2

Devs, odc. 3

Prezydent z kreskówki III, odc. 7

Syndrom DDR

13 marca

Lepsze życie IV, odc. 3

Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 14

Młody Sheldon III, odc. 18

Piątek 13-go

Darlin’

Na planie

14 marca

Kontra: Sieć, odc. 5

W potrzebie IV, odc. 6

Bille

Zaczarowana

15 marca

Współczesna rodzina XI, odc. 6

Toy Story 4

Ostatnie drzewo

W proch się obrócis

16 marca

Westworld III, odc. 1

Czarny poniedziałek II, odc. 1

Axios III, odc. 1

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 5

Avenue 5, odc. 9

Pohamuj entuzjazm X, odc. 9

Dysonans

Nieoczekiwana zmiana miejs

17 marca

Spisek przeciwko Ameryce, odc. 1

Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 1

Rodzice, odc. 3

Kłamstwa II, odc. 3

Batwoman, odc. 15

18 marca

Cudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 8

Tylko ty

19 marca

Dave, odc. 3

Devs, odc. 4

Prezydent z kreskówki III, odc. 8

Zabić wspomnienia

20 marca

Lepsze życie IV, odc. 4

Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 15

Ben 10 II, odc. 1-40 (cały sezon)

Postprawda: Dezinformacja i koszt fake newsów

Na planie

21 marca

Kontra: Sieć, odc. 6

W potrzebie IV, odc. 7

Whiplash

Zwyczajna kobieta

Opowieści na dobranoc

Kocham cię na zabój

22 marca

Współczesna rodzina XI, odc. 7

Spider-Man: Daleko od domu

Człowiek jutra

Happy Ending

23 marca

Westworld III, odc. 2

Czarny poniedziałek II, odc. 2

Axios III, odc. 2

Pohamuj entuzjazm X, odc. 10

Małe kobietki

Bez końca

24 marca

Spisek przeciwko Ameryce, odc. 2

Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 2

Rodzice, odc. 4

Kłamstwa II, odc. 4

Batwoman, odc. 16

25 marca

Cudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 9

26 marca

Dave, odc. 4

Devs, odc. 5

Prezydent z kreskówki III, odc. 9

Krzyżówkowe zagadki: Mordercza łamigłówka

Diego

27 marca

Lepsze życie IV, odc. 5

Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 16

Niesamowity świat Gumballa II, odc. 1-20

Dzienniki Zen Garry’ego Shandlinga, odc. 1-2

Kill Chain: Cyberatak na demokrację

Na planie

28 marca

Kontra: Sieć, odc. 7

W potrzebie IV, odc. 8

Lilo i Stich 2: Mały feler Sticha

Hudson Hawk

Uczeń czarnoksiężnika

Ostrym nożem

29 marca

Współczesna rodzina XI, odc. 8

Złote wyjście

LEGO. Przygoda 2

Jutro wstanie nowy dzień

30 marca

Westworld III, odc. 3

Czarny poniedziałek II, odc. 3

Axios III, odc. 3

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 6

Trzy dni i jedno życie

Boso w parku

31 marca

Spisek przeciwko Ameryce, odc. 3

Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 3

Rodzice, odc. 5

Kłamstwa II, odc. 5

Batwoman, odc. 17