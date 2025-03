Lady Gaga powraca z albumem MAYHEM

Lady Gaga, czternastokrotna laureatka Grammy, zaprezentowała swój siódmy album studyjny – MAYHEM. Wydawnictwo stanowi powrót do popowych korzeni artystki i kolejny dowód jej niezwykłej zdolności do redefiniowania własnej twórczości. To eklektyczna, odważna i osobista płyta, będąca deklaracją artystycznej wolności oraz celebracją sprzeczności, jakie napotykamy w życiu.

Premiera albumu zbiega się z wyjątkowym wydarzeniem – Gaga wystąpi w programie „Saturday Night Live” nie tylko jako gość muzyczny, ale również jako prowadząca całego odcinka.

Nagrania do MAYHEM odbywały się w legendarnym studiu Shangri-La w Malibu. Na albumie znalazło się 14 utworów, w tym wcześniej wydane single Disease, Abracadabra oraz duet z Bruno Marsem – Die With a Smile. Producentami wykonawczymi płyty są Lady Gaga, Michael Polansky i Andrew Watt, a w procesie twórczym udział wzięli również Cirkut i Gesaffelstein.

Już pierwsze single z MAYHEM spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem. Disease – mieszanka industrialnego popu i osobistego tekstu – została okrzyknięta jednym z najlepszych utworów Gagi ostatnich lat. Abracadabra, który zadebiutował na szczycie Billboard Hot Dance/Pop, zdobył uznanie za hipnotyzujące połączenie popu i acid house’u.

Tracklista MAYHEM