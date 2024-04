Erochain EXPO: największe wydarzenie B2B i B2C branży erotycznej w Europie

Erochain Expo, wyjątkowe wydarzenie na mapie targów erotycznych w Europie, odbędzie się w dniach 7-8 czerwca w hali XXI Expo w Warszawie. W ciągu dwóch dni zgromadzi ponad 15 000 uczestników indywidualnych i biznesowych z całego świata.



To jedyne w Europie wydarzenie dedykowane zarówno entuzjastom, jak i profesjonalistom, markom i projektom, umożliwiające poszerzenie wiedzy, zgłębienie aktualnych trendów oraz nawiązanie cennych kontaktów i współpracy.

Erochain Expo kładzie szczególny nacisk na edukację i świadomość w dziedzinie zdrowych relacji i praktyk seksualnych. Warsztaty, panele dyskusyjne i sesje edukacyjne, prowadzone przez profesjonalnych terapeutów, seksuologów i psychologów, stanowią integralną część wydarzenia. Celem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do inspirujących rozmów, poszerzania wiedzy i doświadczenia w komfortowych warunkach dla uczestników.

Na EXPO zaprezentuje się ponad 120 wystawców z całego świata, oferujących najnowsze produkty i usługi z branży erotycznej. Uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję do bezpośredniego zakupu najnowocześniejszych gadżetów, a profesjonaliści do nawiązania cennych kontaktów. W strefie FAN ZONE, entuzjaści będą mieli okazję spotkać na żywo swoje ulubione gwiazdy, modelki, influencerów oraz twórców z branży erotycznej, podczas gdy w strefie SHOW czekać będą na nich spektakularne występy Drag Queens, shibari, pokazy tantryczne i BDSM. Dedykowana aplikacja umożliwi uczestnikom umówienie szybkich randek na żywo w specjalnie przygotowanej przestrzeni.

Erochain Expo to także platforma umożliwiająca nawiązanie istotnych kontaktów biznesowych oraz zawarcia umów i współprac między różnymi sektorami, w tym dostawcami hurtowymi, detalicznymi, sklepami internetowymi, twórcami oprogramowania i innymi. To specjalnie wyselekcjonowane środowisko zostało zaprojektowane w celu połączenia liderów branży i innowatorów w przyjemnej, ale produktywnej atmosferze. Dzięki dedykowanej aplikacji networkingowej, uczestnicy będą mogli łatwiej nawiązywać relacje biznesowe i umawiać spotkania w wyznaczonej strefie. To narzędzie pozwala również na utrzymywanie kontaktu do 12 miesięcy po zakończeniu wydarzenia.

Program Erochain Expo zostanie wzbogacony o liczne wydarzenia towarzyszące przygotowane we współpracy z partnerami. Podsumowaniem dwudniowego eventu będą dedykowane After Party, zarówno dla uczestników indywidualnych, jak i biznesowych.

Erochain Expo wyróżnia się jako jedyne wydarzenie w Europie, które nie tylko oferuje bogaty program dla uczestników indywidualnych, ale także stanowi doskonałą platformę biznesową dla profesjonalistów z branży erotycznej. To miejsce, gdzie miłośnicy erotyki z całego świata spotykają się, aby wspólnie celebrować swoje zainteresowania oraz uczestniczyć w dyskusjach na temat zdrowego podejścia do seksualności, edukacji seksualnej oraz innowacji w branży.

Więcej informacji na: https://erochainexpo.com/