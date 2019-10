macOS Catalina już dostępny

iOS 13 i iPadOS goszczą na naszych urządzeniach już od kilku tygodni, a nawet doczekały się kilku aktualizacji. Przyszedł także czas na nową wersję macOS – Catalina właśnie trafia na Maki na całym świecie.

Aktualizacja do nowej wersji systemu operacyjnego to przede wszystkim pożegnanie z kultowym iTunes. Od tej pory zamiast jednej aplikacji będziemy mieli do wyboru aż trzy: Apple Music, Apple TV i Apple Podcasty. Zawartość biblioteki iTunes zostanie do nich automatycznie przyporządkowana. W ogóle pod wieloma względami macOS Catalina zbliża się do iOS: dzięki projektowi Mac Catalyst apki z mobilnego systemu będą mogły być łatwo przekształcane w wersje desktopowe. Aktualizacji doczekała się także aplikacja Zdjęcia, teraz uzupełniona o efektowną prezentację wspomnień i większe okno podglądu.

Ciekawą funkcją jest Sidecar, czyli opcja pozwalająca sparować iPada z Makiem – tablet pełni wtedy funkcję drugiego ekranu lub tabletu graficznego. Dzięki temu można sklonować ekran, przeciągać aplikacje pomiędzy obydwoma urządzeniami, a nawet pośrednio korzystać z Apple Pencil na komputerze. Sidecar dostępny jest przede wszystkim w aplikacjach graficznych takich, jak Adobe Illustrator, Maya, ZBrush czy Affinity Photo.

Catalina zadba także o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Czas przed ekranem pozwoli monitorować korzystanie z poszczególnych aplikacji i ustawiać żądane limity dzienne, także w ramach kontroli rodzicielskiej. Apka Lokalizator umożliwia znalezienie utraconego urządzenia nawet, gdy nie jest ono połączone z siecią – komunikacja odbywa się za pomocą sygnałów Bluetooth przekazywanych przez inny sprzęt Apple znajdujący się w pobliżu. Posiadacze Apple Watch mogą teraz wykorzystywać zegarek jako narzędzie uwierzytelniające, na przykład w celu zainstalowania nowej aplikacji.

macOS Catalina dostępny jest na nowszych komputerach przenośnych Apple: MacBooku (z 2015 roku lub nowszym), MacBooku Air (od 2012 r. wzwyż) i MacBooku Pro (od 2012 r.). Zainstalujemy go również na następujących desktopach: Mac mini (od 2012 r. wzwyż), iMac (od 2012 r.), Mac Pro (od 2013 r.) i iMaku Pro z 2017 roku.