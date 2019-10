Amazon prezentuje Kindle’a dla dzieci

Jak zachęcić dzieci do czytania książek? Amazon twierdzi, że znalazł rozwiązanie – jest nim czytnik ebooków Kindle Kids Edition. Urządzenie ma solidną, kolorową obudowę i epapierowy ekran, a także wytrzymałą baterię.

Kindle Kids Edition jest kolejnym po „dziecięcej” wersji tabletu Kindle Fire produktem przeznaczony dla najmłodszych czytelników. To pierwsze takie urządzenie wyposażone w epapierowy ekran 6 cali, o rozdzielczości 167 ppi i możliwości ustawienia podświetlenia. W zestawie z czytnikiem otrzymamy specjalne etui, które ma zabezpieczyć czytnik przed nieprzyjemnymi wypadkami.

Oprócz tego dzieciaki dostaną do dyspozycji tapety, którymi ozdobią ekran główny, oraz szereg aplikacji pozwalających na podejrzenie nieznanych słów lub wywołanie ich definicji. Aplikacje te oczywiście są dostępne w języku angielskim, dlatego ich użyteczność w Polsce jest ograniczona do nauki języka – każde sprawdzone słowo zostanie zamienione w fiszkę, którą dziecko będzie mogło wykorzystać do zapamiętania słowa.

W zestawie z czytnikiem Kindle Kids Edition Amazon oferuje także roczny dostęp do usługi FreeTime Unlimited, czyli biblioteki 20 000 książek dla dzieci. Urządzenie kosztuje 110 USD (ok. 430 PLN) i trafi do sprzedaży 30 października.