Lexus: Twoja prywatna sala koncertowa

Jazda samochodem, zwłaszcza na dłuższych trasach, może być nużąca. Jednak gdy usiądziesz za kierownicą Lexusa, poczujesz się jak w swojej własnej strefie relaksu połączonej z prywatną salą koncertową. Dzięki zaawansowanej technologii i niezwykłemu komfortowi wnętrze Lexusa stanie się Twoim ulubionym miejscem.

Wyjątkowy system dźwiękowy auta pozwala w pełni zrelaksować się podczas podróży. Niezwykle zaawansowane układy, dostępne wyłącznie w Lexusie, od lat tworzy Mark Levinson. Sygnowane tą marką systemy audio są tak zaawansowane i precyzyjne, że nie tylko wypełniają całą przestrzeń samochodu, ale zapewniają także niezrównany poziom czystości dźwięku.

Harmonijna kooperacja

Współpraca Lexusa i firmy Mark Levinson trwa od ponad 20 lat, a każdy nowy model japońskiej marki premium posiada stworzony na miarę system nagłośnienia, wykorzystujący najnowocześniejsze technologie, by bez względu na rodzaj wybranej muzyki doznania akustyczne były jak najlepsze.

„Dążymy do tego, by stać się najlepszą marką audio na świecie. Chcemy osiągnąć zerowe zniekształcenia harmoniczne i krystalicznie czystą akustykę. Nasze cele są zbieżne z celami Lexusa. To dlatego ta współpraca trwa ponad 20 lat” – wyjaśnia Kyle Roche, Senior Global Marketing Manager firmy HARMAN, która jest właścicielem Marka Levinsona.

Stworzone od podstaw

Najnowszymi efektami współpracy Lexusa i Marka Levinsona są systemy nagłośnienia w dwóch nowych SUV-ach. To model RX piątej generacji oraz RZ, pierwszy zaprojektowany od podstaw samochód elektryczny marki.

„To prawdziwe partnerstwo, które zaczyna się od zrozumienia wizji modelu. Nasz zespół stara się poznać projekt w jak najwcześniejszej fazie, by stworzyć system nagłośnienia, który będzie stanowił wartość dodaną” – przekonuje Savion Thompson, inżynier dźwięku Mark Levinson.

„Bardzo uważnie słuchamy opinii inżynierów, pracowników fabryk, ale też dealerów oraz klientów. Muszę wiedzieć, czym dysponujemy, ale też dobrać odpowiednie komponenty do danego modelu. To zespołowy proces, w którym na każdym etapie zbieramy opinie i wprowadzamy ciągłe udoskonalenia w duchu filozofii kaizen” – dodaje.

NX 350h z unikatowym systemem audio

Fenomenalnym przykładem systemu audio stworzonego na miarę jest nagłośnienie dostępnerównież w nowym Lexusie NX 350h. W trakcie prac inżynierowie firmy Mark Levinson skoncentrowali się na wykorzystaniu architektury PurePlay, by stworzyć efekt 7.1 surround. Sprawia on, że dźwięki są jeszcze bliżej ucha, a doświadczenie słuchania muzyki znacząco wykracza poza standardowe oczekiwania wobec systemów audio stosowanych w samochodach. To doskonały przykład ilustrujący, jak najwyższej jakości technologia Mark Levinson wpisuje się w zasady filozofii gościnności Omotenashi i sprawia, że pasażerowie mogą poczuć się w aucie tak dobrze, jak w domu.

Prace nad stworzeniem tak zaawansowanego systemu audio rozpoczęły się już pięć lat przed wprowadzeniem modelu na rynek. Kluczowa okazała się szczegółowa analiza rozmiarów wnętrza samochodu oraz jego formy.

„Przestrzeń w autach takich jak NX zawsze jest duża. Naszym celem było, by dźwięk mimo to był jak najbliższy ideału. Miesiącami prowadziliśmy badania, stworzyliśmy dziesiątki prototypów, przeprowadzaliśmy symulacje, pomiary i testy, a nawet rozebraliśmy auto do czystego metalu, by znaleźć sposób na wprowadzenie udoskonaleń” – tłumaczy Thompson.

Doskonały balans

Niezmiernie istotne było również odpowiednie wyważenie możliwości i wydajności systemu audio. Każdy milimetr przestrzeni i każdy gram musi być oceniany pod kątem tego, czy wnosi wartość dodaną” – dodaje Thompson.

17-głośnikowy system w technologii PurePlay w nowym Lexusie NX jest zbudowany z siedmiu 90-milimetrowych głośników rozmieszczonych w kluczowych pod względem rozchodzenia się dźwięku miejscach w kabinie. Do

tego dodano subwoofer, niskotonowe głośniki w drzwiach oraz 12-kanałowy wzmacniacz.

„To właśnie wzmacniacz jest najważniejszym elementem tego systemu, nad którym przez pięć lat pracowały nasze zespoły inżynierów” – mówi Thompson.

17-głośnikowy system audio Mark Levinson dostępny jest w Lexusie NX 350h w wersjach F SPORT z pakietem Fuji oraz Omotenashi z pakietem Luxury.

Niezwykłe doznania

Delektowanie się muzyką w Lexusie to nie tylko sposób na umilenie sobie czasu podczas długiej podróży. To także doskonała recepta na zanurzenie się w ulubionych utworach i inspirujące odkrywanie nowych artystów czy gatunków muzycznych.

Pozytywne doznania, jakie wywołuje słuchanie muzyki w komfortowym wnętrzu samochodu są jeszcze większe, gdy rozbrzmiewają ulubione koncerty, w których dźwięk jest szczególnie mocny i nasycony emocjami. To niezwykle przyjemny paradoks, że będąc ciągle w ruchu, możemy być jednocześnie tak blisko swoich muzycznych idoli.