Aktualizacje systemów Apple

Podczas konferencji WWDC23 zapowiedziane zostały aktualizacje wszystkich systemów operacyjnych urządzeń Apple. Będzie jeszcze prościej, ale z większą dbałością o indywidualne potrzeby użytkowników iPhone, iPad, Apple Watch czy Airpodsów.

iOS17 – lepsza komunikacja, udostępnianie plików i nowe możliwości aplikacji

Premiera systemu iOS 17 to duża aktualizacja, która niesie za sobą znaczące usprawnienie komunikacji za pomocą aplikacji Telefon, FaceTime i Wiadomości. Duże znaczenie będzie miało poprawienie udostępniania plików przez AirDrop, a także inteligentniejsze, a więc szybsze i dokładniejsze wprowadzanie tekstu. Ponadto w systemie iOS 17 pojawią się zupełne nowości. Mowa przede wszystkim o aplikacji Dziennik, która pomaga użytkownikom w praktykowaniu wdzięczności oraz o nowej funkcji Stan gotowości, dzięki której ważne informacje można sprawdzić jednym rzutem oka, nawet gdy iPhone się ładuje.

Jak podkreślają twórcy podczas pracy nad iOS 17, skupiono się na funkcjach, z których użytkownicy korzystają każdego dnia.

iPadOS 17 – inteligentne funkcje i interaktywne widżety

Aktualizacja iPadOS do wersji 17 zapewnia przełomowe opcje personalizacji ekranu blokady i interakcji z widżetami. Dzięki funkcji Wypełnianie, która w inteligentny sposób rozpoznaje i uzupełnia pola w formularzach, z plikami PDF pracuje się dużo łatwiej. Z kolei aplikacja Notatki oferuje nowe opcje dodawania oznaczeń do dokumentów PDF i ich wspólnego opracowywania. Aplikację Wiadomości znacząco udoskonalono – z Naklejek korzysta się jeszcze lepiej, a do tego doszła możliwość pozostawiania wiadomości wideo i audio przez FaceTime. Aplikacja Zdrowie w wersji na iPada zawiera interaktywne wykresy, a platforma HealthKit pozwala deweloperom na kreowanie innowacyjnych doświadczeń wykorzystujących potencjał wyświetlacza iPada. Wszystkie wprowadzone w systemie zmiany mają zapewnić użytkownikom ogromną swobodę działań i oferować jeszcze więcej możliwości wykonywania zadań – w dodatku szybciej i łatwiej niż dotychczas.

watchOS 10 – odświeżone aplikacje, nowe tarcze i dbałość o zdrowie psychiczne

System watchOS 10 oferuje użytkownikom Apple Watch nowe sposoby szybkiego przeglądania informacji za pomocą odświeżonych aplikacji, nową funkcję Stos inteligentny wyświetlającą ważne widżety wtedy, gdy są potrzebne oraz fantastyczne nowe tarcze zegarka. Entuzjaści jazdy na rowerze zyskują nowe wskaźniki, widoki treningów, łączność Bluetooth do pomiarów mocy, czujniki prędkości oraz czujniki kadencji, a miłośnicy pieszych wycieczek nowe możliwości ustawiania punktów trasy w aplikacji Kompas oraz nowości w aplikacji Mapy. Aplikacja Uważność rozszerzona zostaje o dodatkowe narzędzia wspierające zdrowie psychiczne. Konstruktorzy podkreślają, że watchOS to najbardziej zaawansowany na świecie system operacyjny na smartwatch, który zmienił to, jak ludzie na całym świecie postrzegają możliwości zegarka. Za sprawą odświeżonego sposobu szybkiego przeglądania informacji, fantastycznych nowych tarcz zegarka, nowych funkcji dla miłośników jazdy na rowerze i wycieczek górskich oraz ważnych narzędzi wspierających zdrowie watchOS 10 staje się prawdziwym punktem zwrotnym zmieniającym oblicze Apple Watch.

macOS Sonoma – produktywna praca i przyjemna rozrywka

Kolejna wersja systemu operacyjnego dla komputerów Mac, czyli macOS Sonoma, wprowadza szereg funkcji, dzięki którym komputery Mac stają się jeszcze lepsze. Fantastyczne wygaszacze ekranu i zaawansowane widżety otwierają zupełnie nowe możliwości personalizacji systemu. Użytkownicy mogą umieszczać widżety bezpośrednio na biurku, interaktywnie operować na nich prostymi kliknięciami, a dzięki magii integracji – korzystać na Macu z bogatego ekosystemu widżetów iPhone’a. W systemie macOS Sonoma wideokonferencje są bardziej angażujące dzięki świetnym nowym funkcjom wspomagającym zdalne prowadzenie prezentacji – takim jak Nakładka prezentera, która umieszcza obraz osoby prowadzącej na tle prezentowanej treści, oraz Reakcje, które poprzez gesty inicjują atrakcyjne efekty wideo o jakości kinowej. W Safari zachodzą duże zmiany, które przenoszą produktywność pracy w internecie na nowy poziom. Profile separują środowiska przeglądania właściwe dla różnych tematów i projektów, a aplikacje internetowe zapewniają użytkownikowi szybszy dostęp do ulubionych witryn. Gracze mogą liczyć na jeszcze więcej wspaniałych wrażeń za sprawą nowego trybu Gra, ekscytujących nowych tytułów i nowego pakietu narzędzi deweloperskich do przenoszenia gier na platformę Mac.

tvOS 17 – filmy, seriale, fitness oraz wideokonferencje w Twoim salonie

Za sprawą tvOS 17 korzystanie z Apple TV 4K stanie się jeszcze przyjemniejsze i bardziej interaktywne, dostarczając więcej rozrywki wszystkim domownikom. Apple TV 4K z nowym systemem obsługuje bowiem FaceTime i po raz pierwszy w historii umożliwia korzystanie z tej aplikacji na telewizorze, dzięki czemu rozmowy z rodziną i przyjaciółmi stają się jeszcze bardziej wciągające. tvOS 17 wprowadza również nowe Centrum sterowania oraz inne udoskonalenia, które dostarczają więcej spersonalizowanych wrażeń – szczególnie w połączeniu z iPhonem. Apple TV 4K łączy w sobie Apple TV+ i wszystkie najbardziej popularne aplikacje do strumieniowania – z dźwiękiem i obrazem kinowej jakości – jak również Apple Music, Apple Fitness+ oraz Apple Arcade i przenosi je na największy ekran w domu. Potężna wydajność czipa A15 Bionic, intuicyjna obsługa i bezproblemowa współpraca z akcesoriami do inteligentnego domu i urządzeniami Apple czynią z Apple TV 4K najbardziej atrakcyjne urządzenie w salonie.

Oprogramowanie AirPods – nowy wymiar muzycznych doświadczeń

Aktualizacja oprogramowania AirPods sprawi, że słuchawki zyskają potężne możliwości kreowania prywatnych wrażeń akustycznych. Dzięki trzem nowym, zaawansowanym funkcjom – Dźwiękowi adaptacyjnemu, Głośności spersonalizowanej i Wykrywaniu rozmów – słuchawek AirPods Pro (2. generacji) łatwiej będzie można używać w codziennych sytuacjach. Dodatkowo urządzenia zyskają nowe i udoskonalone rozwiązania dodatkowo usprawniające Automatyczne przełączanie między trybami. AirPods Pro (2. generacji) oferowały innowacyjny sposób redukowania uciążliwych dźwięków z otoczenia, żeby na co dzień słuchało się jeszcze przyjemniej. Aktualizacja systemu idzie pod tym względem o krok dalej, wprowadzając funkcję Dźwięk adaptacyjny. To nowy tryb słuchania, który dynamicznie łączy tryb kontaktu z aktywną redukcją hałasu, biorąc przy tym pod uwagę warunki panujące w otoczeniu użytkownika. Pozwala to zapewniać możliwie najlepszą jakość dźwięku w danej chwili. Nowy tryb słuchania będzie płynnie regulować poziom redukcji hałasu adekwatnie do kolejnych miejsc i sytuacji, w których użytkownikom przyjdzie się znaleźć w ciągu dnia.