Lenovo prezentuje swoje nowe komputery Yoga

Nowa, siódma generacja linii laptopów premium Yoga Slim stała się dzisiaj faktem. Przyjrzyjmy się bliżej premierowej ofercie Lenovo.

Nowa linia Yoga zawiera odświeżone 14- i 16-calowe Yoga Slim 7 Pro, Yoga Slim 7i Pro oraz Yoga 7. Aby sprostać potrzebom nowego, hybrydowego modelu pracy, Lenovo zaprezentowało także nowy Yoga AIO 7 – 27-calowy komputer stacjonarny z ekranem 4K, który regulowany jest ergonomicznym zawiasem.

Linia Lenovo korzysta z nowego zestawu funkcji Lenovo X Power, który zapewnia jeszcze lepszą wydajność. Co więcej, są to komputery wzbogacone o wyświetlacze Lenovo PureSight, które wyznaczają nowe standardy dla urządzeń klasy premium, zapewniając ostrzejsze, szybsze i bardziej realistyczne wrażenia wizualne, przy bezpieczeństwie zagwarantowanym certyfikatem EyeSafe. Sztuczna inteligencja Lenovo AI Engine+ zapewnia z kolei możliwość skutecznego przewidywania zapotrzebowania użytkownika na energię na podstawie tego, co robi, podczas gdy Lenovo Intelligent Sense i Integrated Security, będące również częścią Lenovo AI Engine+, pomagają w bezproblemowej, bezpiecznej pracy i rozrywce na komputerach Yoga. Konsumenci mogą również dodać zaawansowane wsparcie Lenovo Premium Care, aby zapewnić wyższy poziom obsługi. Usługa VIP obejmuje między innymi priorytetowe traktowanie, spersonalizowane wsparcie w zakresie sprzętu i oprogramowania ze strony ekspertów, coroczne kontrole stanu komputera. Nowe urządzenia Yoga Slim i modele konwertowalne siódmej generacji są standardowo objęte usługą Lenovo CO2 Offset Service w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Ta usługa uwzględnia średnią emisję dwutlenku węgla związaną z danym urządzeniem, od produkcji przez wysyłkę, aż po średni cykl życia (do 5 lat) oraz wspiera sprawdzone projekty Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie zmian klimatycznych.

Yoga Slim 9i: inteligentne, zrównoważone środowiskowo, potężne

Jako laptop z certyfikatem neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, Yoga Slim 9i (14”, 7) jest rozwiązaniem dla osób dbających o środowisko, bez kompromisów w zakresie mobilnego luksusu, najwyższej jakości funkcji związanych z rozrywką i wydajności korzystającej ze sztucznej inteligencji. Zamknięta w szkle 3D, konstrukcja smukłej i lekkiej obudowy o grubości zaledwie 14,9 mm, ma zaokrąglone, gładkie krawędzie, co zapewnia wygodniejszą obsługę i trzymanie urządzenia.

Yoga Slim 9i, będącą połączeniem mobilności i wydajności, na nowo definiuje także znaczenie przenośnej rozrywki i tworzenia treści. Ma 14-calowy ekran dotykowy OLED PureSight 16:10 o rozdzielczości do 4K, uzupełniony o system dźwiękowy firmy Bowers & Wilkins. Wrażenia wizualne Lenovo PureSight na opcjonalnym ekranie OLED 4K zapewniają ostre szczegóły, wyrazistość oraz bogate, fotorealistyczne kolory — od głębokiej czerni, po żywe, jasne barwy. Dzięki certyfikowanemu przez Vesa wyświetlaczowi HDR True Black 500 o głębi 10 bitów może wyświetlać ponad miliard kolorów w jednym pikselu i pełną gamę kolorów w 100 procentach pokrywając paletę barw DCI-P3. Cztery głośniki Bowers & Wilkins w Yoga Slim 9i generują natomiast czysty, żywy dźwięk.

Yoga Slim 7i Pro X i Yoga Slim 7 Pro X: moc tworzenia z dowolnego miejsca

Zapewniając czystą moc tworzenia z dowolnego miejsca, Yoga Slim 7i Pro X (14”, 7) i Yoga Slim 7 Pro X (14”, 7) zapewniają użytkownikom surową wydajność, umożliwiającą realizację ich cyfrowych ambicji. Wyposażone są w procesory nowej generacji, do 32 GB pamięci RAM LPDDR5, układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3050 do laptopów z NVIDIA Studio oraz Lenovo X Power, który przenosi moc obliczeniową na wyższy poziom. Lenovo X Power oferuje specjalne ustawienia do różnych scenariuszy codziennej pracy użytkowania, dzięki czemu laptop wykracza poza standardy typowej wydajności procesora i karty graficznej. Te smukłe i lekkie urządzenia ważące poniżej 1,6 kg można zabrać praktycznie wszędzie.

Yoga Slim 7i Carbon: sztuka mobilności

Dla tych, którzy cenią sobie hybrydowy styl życia i swobodę wykonywania różnych zadań z dowolnego miejsca, od salonu po biuro, Yoga Slim 7i Carbon (13”, 7) oferuje niesamowitą wydajność i mobilność możliwą dzięki jego niezwykłej lekkości poniżej 1 kg i ultrasmukłej obudowie o grubości ledwie 14,8 mm w najcieńszym miejscu. Konstrukcję tego laptopa przygotowano z myślą o użytkowaniu mobilnym, stąd z połączenie wytrzymałości ze sprężystością obudowy, dzięki zastosowaniu stopu magnezu klasy lotniczej wzmocnionego wielowarstwowym włóknem węglowym. Jego komfortowa konstrukcja zapewnia łatwość przenoszenia. Trzy modne, dwukolorowe opcje kolorystyczne i bezramkowa klawiatura z większym gładzikiem sprawiają, że Yoga Slim 7i Carbon to spersonalizowane urządzenie.

Yoga Slim 7 Pro i Yoga Slim 7i Pro: kluczowa wydajność

Lenovo zapowiedziało również odświeżenie swoich modeli Yoga Slim 7 Pro (14”, 7) i Yoga Slim 7i Pro (14”, 7). Te urządzenia zbudowano z myślą o niezrównanej wydajności ubranej w elegancją formę aluminiowej konstrukcji w kolorze Storm Grey lub Cloud Grey. Twórz treści cyfrowe w podróży, korzystając z najnowszej generacji procesorów Intel Core lub AMD Ryzen 6000. Dzięki układowi graficznemu NVIDIA GeForce RTX 3050 do laptopów możesz cieszyć się spektakularnymi kolorami, jasnością i kontrastem opcjonalnego wyświetlacza OLED Lenovo PureSight. Zalety te mogą być wzbogacone opcjonalnym Dolby Vision i 100-procentowym pokryciem przestrzeni kolorów sRGB.

Yoga 7: Czysta pasja rozrywki

Stworzony z myślą o rozrywce i pracy kreatywnej, nowy Lenovo Yoga 7 (14”, 7) to wszechstronny, konwertowalny laptop 2 w 1 funkcjonujący w wielu trybach, posiadający wygodną konstrukcję, która ułatwia trzymanie i przenoszenie. Dzięki wydajnym procesorom AMD Ryzen 6000 dysponuje potężnym potencjałem dla rozrywki. Model ten wyposażono w ekran dotykowy OLED 16:10 o rozdzielczości 2,8K, z technologią Dolby Vision, która zapewnia realistyczne kolory, bogatsze szczegóły i sprzętową funkcję słabszej emisji niebieskiego światła. Yoga 7 jest wyposażona także w dźwięk Dolby Atmos generujący efekty przestrzenne na czterech wbudowanych głośnikach.

Yoga AIO 7: Potężny i współpracujący

Zainspirowany wieloma sposobami tworzenia, pracy i rozrywki, nowy Yoga AIO 7 (27”, 7) jest znakomity w dostosowywaniu się do codziennych potrzeb użytkownika. Model ten został wyposażony w 27-calowy wyświetlacz 4K IPS z wąską ramką i 95-procentowym pokryciem palety DCI-P3, Yoga AIO 7 bez problemu obraca się o 90 stopni, podnosi i przechyla, aby zapewnić więcej kątów widzenia — wystarczy, że delikatnie popchniesz dłonią lub palcem – resztę zrobi elastyczna konstrukcja zawiasu. Ten nowy komputer stacjonarny Yoga All-In-One został stworzony, aby być w centrum nowoczesnego domu. I ma ku temu odpowiednią moc — z procesorem AMD Ryzen 6000 i opcjonalną kartą graficzną AMD Radeon RX 6600M z przełomową architekturą AMD RDNA 2. Może również służyć jako solidny system rozrywki domowej z dwoma głośnikami JBL 5W, które minimalizują zniekształcenia dzięki unikalnej konstrukcji pasywnego radiatora Lenovo, a jednocześnie zajmują mniejszą powierzchnię podstawy niż poprzednia generacja, co zapewnia więcej wolnego miejsca na biurku.