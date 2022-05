￼Dobra karma wraca z Lenovo Yoga

Ultrabooki mają mnóstwo zalet: są lekkie i smukłe, dzięki czemu zmieszczą się nawet w torebce lub wypchanej aktówce; mają mocne podzespoły i czytelne ekrany, a jedno ich ładowanie starcza na bardzo długi czas pracy. Za wszystkie te udogodnienia musisz jednak więcej dopłacić, w szczególności, jeśli masz do czynienia z komputerem sygnowanym przez znanego producenta. Właśnie dlatego wielu użytkowników w końcu decyduje się na zakup tańszych urządzeń, idąc na kompromis w kwestii wydajności, wygody lub możliwości pracy z dowolnego miejsca na świecie.

Jeśli planujesz zakup ultralekkiego laptopa, ale obawiasz się, że może on przekroczyć twój budżet, spokojnie – istnieje proste wyjście z tej sytuacji. Lenovo Polska rozpoczyna właśnie akcję Cashback, w której możesz otrzymać nawet 500 złotych zwrotu po zakupie wybranego laptopa z serii Yoga, na przykład ultralekkiego modelu Yoga Slim 7i Pro z procesorem Intel Core 11. generacji.

Biuro w plecaku

Komputer przykuwa wzrok już od pierwszego spojrzenia. Ten idealnie smukły, elegancki sprzęt, waży zaledwie 1,45 kg, a w najgrubszym miejscu mierzy 17,9 mm. Dzięki temu zabierzesz go ze sobą wszędzie: na spotkanie, wczasy czy też w wielogodzinny lot. Yoga Slim 7i Pro utrzymana została w profesjonalnej, biznesowej stylistyce . Nie oznacza to jednak, że laptop nie jest wytrzymały: jego obudowa została wykonana z wysokiej klasy aluminium. Każda podróż ma swoje trudy, dlatego warto posiadać sprzęt, który potrafi im wszystkim sprostać.

W pracy i rozrywce niezbędny jest również odpowiedni ekran. Nieostry panel o spranych kolorach utrudnia skupienie się na wykonywanym zadaniu, a w niektórych przypadkach nawet je uniemożliwia – graficy i fotografowie na pewno dobrze o tym wiedzą. Z Yogą Slim 7i Pro nie będziesz miał takiego problemu: laptop otrzymał czarujący, 14-calowy wyświetlacz o rozdzielczości nawet 2,8K, imponującej jak na tak kompaktowy sprzęt. Szklany ekran cechuje się stuprocentowym pokryciem palety sRGB, a jego wysoka jasność 400 nitów umożliwia komfortową pracę w każdych warunkach, od domowego biura po taras. Wspiera on także technologię Dolby Vision, zapewniającą wyraziste i naturalne kontrasty podczas oglądania zawartości HDR.

Bardzo ważny jest sam format panelu. Lenovo zastosowało tutaj nieco „podwyższony” wyświetlacz 16:10, zapewniający lepszą wygodę pracy biurowej. Pozytywny wpływ na produktywność mają także wąskie ramki dookoła ekranu, które nie odwracają uwagi; wyświetlacz zajmuje aż 91% powierzchni. Do dyspozycji otrzymasz również płynne odświeżanie 90 Hz. W tej konfiguracji staje się idealnym narzędziem do kreatywnej pracy.

W pracy i po pracy

Jedną z najważniejszych cech dobrego ultrabooka jest wydajność: tego typu urządzenie powinno dotrzymywać ci kroku w każdej sytuacji służbowej (i nie tylko). Sercem Yogi Slim 7i Pro są procesory Intel Core 11. generacji; w najwyższej konfiguracji znajdziesz nawet układ Core i7 ze zintegrowaną grafiką Intel Xe. Towarzyszy mu do 32 GB pamięci RAM i nawet terabajtowy dysk SSD M.2 PCIe.

Nietrudno zgadnąć, że konfiguracja ta idealnie sprawdzi się w pracy biurowej oraz rozwijaniu własnych zainteresowań; urządzenie jest przy tym zgodne z platformą Intel Evo: złoty standard dla komputerów dla profesjonalistów.

Nie zapominaj także o mniej oczywistych kwestiach, na przykład klawiaturze i touchpadzie. To niby drobiazgi, ale jakiekolwiek niedogodności w tym zakresie natychmiast wpłyną na twoją produktywność. Właśnie dlatego ultrabook od Lenovo został wyposażony w podświetlaną klawiaturę z klawiszami o innowacyjnym, kopułkowym kształcie – zwiększa ona precyzję i satysfakcję z pisania. Sam touchpad jest teraz większy o 25% w porównaniu z poprzednią generacją.

Poza wygodą w zastosowaniach służbowych, Yoga Slim 7i Pro oferuje wspaniałe wrażenia rozrywkowe. Ekranowi 14 cali ze standardem Dolby Vision towarzyszą bowiem dwa 2-watowe głośniki od Harman Kardon, wyposażone w obsługę technologii Dolby Atmos. W ten sposób każdy seans filmowy na laptopie nabierze realizmu i głębi. Głośniczki przydadzą się także w trakcie wideokonferencji – o ich jakość zadba kamera na podczerwień, osadzona na lekko wysuniętym w górę module.

Nie do zdarcia

Co najistotniejsze, ze wszystkich powyższych zalet będziesz mógł korzystać przez naprawdę długi czas. Jedno ładowanie Yogi Slim 7i Pro starcza na nawet 18,5 godziny działania. Komputer będzie pracował razem z tobą przez cały dzień, a jeśli to nie wystarczy, do akcji włączy się technologia Rapid Charge. Dzięki niej wystarczy kwadrans ładowania, by urządzenie mogło działać przez kolejne dwie godziny.

O to, by czas pracy na baterii był jak najdłuższy, zadba natomiast funkcja Intelligent Cooling. Na bieżąco monitoruje ona stan laptopa, kierując energię do tych podzespołów, które potrzebują jej najbardziej, zmniejszając zużycie baterii i jednocześnie optymalizując wydajność.

Z Lenovo żaden użytkownik nie powinien czuć się porzucony. W zestawie z Yogą Slim 7i Pro otrzymasz dwuletni dostęp do pakietu pomocowego Premium Care: szybkiego wsparcia technicznego ze strony doświadczonych konsultantów, którzy z przyjemnością pomogą ci w każdej kwestii związanej z twoim urządzeniem. Pakiet ten obejmuje diagnostykę błędów, usługi serwisowe, obsługę techniczną oraz monitorowanie stanu urządzenia.

Czyste korzyści

Teraz Yogę Slim 7 Pro, zarówno w wersji wspieranej przez Intel EVO, jak i z procesorem AMD, możesz kupić w specjalnej promocji Cashback Yoga – za wybranie tego modelu, otrzymasz zwrot gotówki w wysokości 500 PLN. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest zakup fabrycznie nowego urządzenia od jednego z następujących partnerów: Delkom.pl, Komputronik.pl, X-kom.pl, Euro.com.pl, Mediaexpert.pl, Sferis.pl, Mediamarkt.pl lub Morele.net. Aby otrzymać zwrot pieniędzy na swoje konto, wystarczy zarejestrować się na stronie promocji i zaprezentować dowód zakupu.

Warto pamiętać, że Yoga Slim 7 Pro to nie jedyny model objęty akcją: kupisz w niej również laptopy Yoga 7 lub Yoga Slim 7, obydwa z możliwością otrzymania cashbacku 300 PLN. Promocja trwa do 30.06.2022. Pełna lista produktów wspieranych przez nowoczesne procesory i układy graficzne znajduje się w regulaminie na stronie https://lenovopolska.pl/cashbackyoga.