HP prezentuje laptopa Elite Dragonfly

Laptopy 2-w-1 kojarzone są przede wszystkim ze sprzętem domowym, ale HP zdecydowało się pójść w zupełnie inną stronę i stworzyło Elite Dragonfly – urządzenie 2-w-1 o biznesowym zacięciu. Ma ono stawiać przede wszystkim na bezpieczeństwo danych użytkownika.

Laptop otrzymał superlekką obudowę ze stopu magnezowego i plastiku z recyklingu, dzięki której waży mniej niż kilogram. Jego ekran to 13,3-calowa matryca dotykowa 1080p lub 4K osadzona na zawiasie 360 stopni – można pisać po niej za pomocą kompatybilnego stylusa. W najwyższej konfiguracji wewnątrz pracuje procesor Intel Core i7-8565U, 16 GB LPDDR3 RAM, zintegrowana karta graficzna Intel UHD Graphics 620 oraz dysk SSD o maksymalnej pojemności 2 TB. Podstawowa bateria starcza na 16,5 godzin pracy, ale producent oferuje także wersję z pojemniejszym akumulatorem 38 Wh, który ma oferować ponad 24 godziny ciągłego korzystania z urządzenia.

Sprzęt jest kompatybilny z Wi-Fi 6 i 4G LTE, a ponadto posiada porty USB-A, Thunderbolt 3, HDMI, minijacka 3,5 mm oraz zabezpieczenie typu Kensington lock. Elite Dragonfly stawia na bezpieczeństwo i prywatność użytkownika – do jego dyspozycji oddane zostało uwierzytelnianie za pomocą odcisku palca i Windows Hello, a kamerka internetowa ma wbudowaną zaślepkę. Jeden z dostępnych ekranów, matryca 1080p o jasności 1000 nitów, otrzymał także wsparcie dla technologii Sure View, która ogranicza kąty widzenia ekranu w taki sposób, by jego zawartość była widoczna tylko dla użytkownika. Laptop trafi do sklepów w listopadzie. Jego polska cena pozostaje na razie nieznane.