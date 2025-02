Lenovo dla biznesu, graczy i kreatywnych twórców

Targi CES 2025 były okazją do prezentacji najnowszych rozwiązań Lenovo. Firma przedstawiła swoją wizję Smarter AI for All, która integruje najnowocześniejsze możliwości sztucznej inteligencji z komputerami i rozwiązaniami Copilot+. Odzwierciedleniem tych wysiłków jest Lenovo AI Now, spersonalizowany asystent AI wbudowany w urządzenie, oparty na modelu Meta Llama 3 oraz Legion Space, ujednolicona platforma gamingowa Lenovo, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby analizować rozgrywki oraz narzędzia do tworzenia treści, zapewniając graczom zoptymalizowane i immersyjne wrażenia w całym ekosystemie Lenovo Legion.

Biznesowa produktywność

Najnowsze komputery Copilot+ zostały zaprojektowane z myślą o segmencie biznesowym i dostosowane do potrzeb nowoczesnych miejsc pracy, ale i najwyższej klasy specjalistów. Wśród wyróżniających się modeli znaleźć można ThinkPad X9 14″ i 15″ Aura Edition. Zapewniają on profesjonalną wydajność i efektywność dzięki procesorom Intel Core Ultra i zaawansowanym narzędziom AI, takim jak Lenovo AI Now do automatyzacji zadań i optymalizacji przepływu pracy. Łącząc zupełnie nowy, elegancki, progresywny design z zabezpieczeniami na poziomie korporacyjnym i wysokiej jakości wyświetlaczami OLED, te modele Copilot+ umożliwiają profesjonalistom płynne przechodzenie między zadaniami. Równie interesujące są komputery stacjonarne ThinkCentre M90a Pro (6. generacji). Jest to wszechstronne rozwiązanie wspomagane sztuczną inteligencją, zapewniające produktywność i immersyjne doświadczenia dzięki 27-calowemu wyświetlaczowi QHD. Użytkownicy docenią zintegrowane tłumienie szumów oparte na sztucznej inteligencji i ukierunkowane dźwięki dla lepszej jakości wirtualnych spotkań. Lenovo rozszerzyło swój ekosystem o zaawansowane monitory, akcesoria i oprogramowanie zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności i łączności – warto tylko wspomnieć samoładującą się klawiaturę Bluetooth, stację dokującą Lenovo X9 Charging GaN Dock, słuchawki Lenovo TWS (edycja X9) czy kamery internetowe QHD i 4K Pro.

Gamingowa rozrywka

Lenovo zaprezentowało również kompleksową linię urządzeń Legion, akcesoriów i oprogramowania do gamingu nowej generacji, zaprojektowanych z myślą o zapewnieniu najwyższej wydajności, innowacyjności i możliwości adaptacji dla wszystkich graczy. Przełomowym, przenośnym urządzeniem do gier wyposażonym w procesor AMD jest Legion Go S (8″, 1) z systemem SteamOS. Handheld dostępny jest także w wersji z systemem Windows. Oba oferują niezrównaną mobilność, rozgrywkę na poziomie zbliżonym do doświadczeń podczas grania na konsoli i płynne przechodzenie z komputera PC na urządzenie typu handheld. Seria Legion Tower – Legion Tower 7i, Tower 5i i Tower 5 to z kolei komputery stacjonarne z możliwością wymiany komponentów, wyposażone w procesory Intel Core Ultra lub AMD Ryzen oraz karty graficzne NVIDIA GeForce RTX, zapewniające niezrównaną moc dla e-sportowców i entuzjastów gier.

Praca i kreatywność najwyższej jakości

Z myślą o codziennych zadaniach i realizacji projektów, Lenovo przedstawiło najnowszą linię urządzeń Yoga, IdeaPad i IdeaCentre opartych na AI. Yoga Slim 9i (14”, 10) jest pierwszym na świecie laptopem z technologią kamery wbudowanej pod wyświetlaczem (CUD). Zapewnia ona niepowtarzalny stosunek ekranu do obudowy na poziomie 98%, a z wyświetlaczem OLED 4K PureSight Pro gwarantuje płynne, pozbawione granic doświadczenia twórcze. Ten komputer Copilot+ z procesorami Intel Core Ultra łączy w sobie przenośność z energooszczędnością, zapewniając do 17 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu baterii. A jeśli dodamy do tego zestawu mobilny IdeaPad Pro 5i (16”, 10) – wysoce produktywne urządzenie z procesorem Intel Core Ultra, kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX i wyświetlaczem OLED o wydajności TDP do 135 W, to mamy pewność, że nawet długa lista pełna kreatywnych zadań nie będzie żadną przeszkodą w realizacji każdego z nich.