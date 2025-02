Kendrick Lamar – album GNX na CD, LP i kasecie wreszcie dostępny

Najnowszy album Kendricka Lamara GNX wreszcie jest dostępny na nośnikach fizycznych po listopadowej premierze w serwisach cyfrowych.

Kendrick Lamar jest w trakcie bardzo intensywnego tygodnia. Zaczął go, zdobywając 5 statuetek Grammy, co uczyniło go największym triumfatorem tegorocznej ceremonii. Artysta odebrał nagrody w kategoriach Nagranie roku, Utwór roku, Najlepszy utwór rap, Najlepsze wykonanie rap oraz Najlepszy teledysk – wszystko za kawałek Not Like Us.

Tydzień Kendrick zakończy być może najważniejszym wydarzeniem w dotychczasowej karierze – będzie headlinerem Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show – największym wydarzeniu telewizyjnym w Stanach, które co roku przyciąga kilkadziesiąt milionów widzów przed telewizory.

Tegoroczny finał Super Bowl odbędzie się 9 lutego w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu. Występ muzyczny odbywa się pod patronatem Apple Music (w poprzednich latach sponsorem muzycznego segmentu było Pepsi). Kendrick już wcześniej występował podczas Super Bowl Halftime Show, w 2022 roku, jako część ekipy gwiazd, na którą składali się też Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent i Mary J. Blige, ale w tym roku będzie błyszczał solowo. Z pewnością możemy spodziewać się dużych nazwisk jako gości specjalnych. Finał odbędzie się w Nowym Orleanie i w USA wyemituje go stacja FOX.

Kendrick Lamar z okazji występu na Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show przygotował szereg nagrań promocyjnych. Fani mogą spodziewać się między innymi wywiadu z Timothée Chalametem.