UNIQLO : C Kolekcja Wiosna/Lato 2025 dla kobiet i mężczyzn

Marka UNIQLO przedstawiła najnowszą kolekcje UNIQLO : C, specjalną linię stworzoną przez uznaną brytyjską projektantkę Clare Waight Keller, znaną z wyrafinowanych i bezpretensjonalnych projektów. Kolekcja Wiosna/Lato 2025 dla kobiet i mężczyzn łączy nowe, funkcjonalne materiały oraz innowacje, oferując idealnie dopracowaną garderobę na co dzień. W kolekcji wykorzystano nylon, który gwarantuje uczucie lekkości i zapewnia przyjemny chłód. Zabawa kontrastami na poziomie tekstur i kolorów redefiniuje odzież na co dzień.

Szerokie szorty cargo dla mężczyzn w połączeniu z elegancką koszulą to kwintesencja stylu UNIQLO : C. Lekka, szybkoschnąca, dwurzędowa marynarka AirSense w zestawieniu z damskimi bermudami wykonanymi z tego samego materiału lub z męskimi spodniami AirSense, uzupełnia letni, niewymuszony look nadając mu bardziej formalnego charakteru.

Lekkie, nylonowe tkaniny wykorzystane w damskich sukienkach z marszczeniem, kamizelkach zapinanych na zamek oraz szortach oferują połączenie funkcjonalności i wygody, idealnej na wiosnę i lato. Granatowa sportowa, bluzka z kapturem wykonana z popeliny i wzorze w prążek dodaje całości eleganckiego sznytu.

Bogata oferta akcesoriów obejmuje m.in. puffy, shoulder bag z unikatowymi detalami, a także dwa rodzaje sandałów- wsuwane, wykonane z nylonu oraz zapinane na pasek.

Premiera: 20.02.2025 (Czwartek)

Dostępność: Wszystkie sklepy UNIQLO oraz sklep internetowy uniqlo.com