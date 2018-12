Świąteczny przewodnik prezentowy 2018

Mamy nadzieję, że byłeś grzeczny w tym roku, ponieważ Święty Mikołaj przygotował dla ciebie coś specjalnego. W jego worku znajdziesz wspaniałe gadżety smart home, najpiękniej grające sprzęty audio, wesołe zabawki, nowoczesne smartfony i wiele innych niespodzianek!

Kino we dwoje

Wyobraź sobie następującą scenę – zimowy wieczór, ty i twoja druga połówka oglądacie film na kanapie i nie musicie myśleć o niczym poza sobą…

1/ iRobot Roomba e5

Robot odkurzający, który zadba o twoje mieszkanie, kiedy ty odpoczywasz. Dzięki systemowi iAdapt cicho i bezkolizyjnie porusza się on po wszystkich zakamarkach domu, wymiatając uciążliwe zanieczyszczenia za pomocą gumowych szczotek AeroForce. Harmonogram działania zaprogramujesz w towarzyszącej aplikacji iRobot Home. 2 500 PLN

2/ TP-Link LB130

Łatwy sposób na nastrojowe i energooszczędne oświetlenie. LB130 może świecić na wszystkie kolory tęczy, a sterowanie za pomocą aplikacji przyda się podczas leniwych, zimowych wieczorów. 190 PLN

3/ Polk MagniFi MAX SR

Zestaw kina domowego zawierający soundbar, subwoofer i dwa głośniki satelitarne. Głośniki łączą się ze sobą bezprzewodowo, dzięki czemu nie musisz zagracać salonu zbędnymi kablami. MagniFi MAX SR umożliwi ci cieszenie się głęboką i precyzyjną przestrzenią dźwiękową podczas oglądania filmów i słuchania muzyki. 3 199 PLN

4/ Epson EH-TW5650

Prawdziwie kinowe wrażenia uzyskasz tylko na odpowiednio dużym ekranie. Projektor EH-TW5650 może wyświetlać obraz 2D i 3D w rozdzielczości Full HD o przekątnej nawet 300 cali. Proste w obsłudze systemy poziomej i pionowej korekcji obrazu zapewnią, że nawet przy nietypowym rzucie ekran nie będzie zniekształcony. Dzięki lampie o jasności 2 500 lumenów i technologii 3LCD zapewniającej równe natężenie światła białego i kolorowego i kontrastowi rzędu 30 000:1 obraz jest doskonale widoczny nawet w oświetlonych pomieszczeniach. Technologia interpolacji klatek upłynnia to, co dzieje się na ekranie, dzięki czemu do EH-TW5650 możesz spokojnie podłączyć także konsolę do gier – projektor ma dwa wejścia HDMI. 3 600 PLN

MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE

Prezentujemy sprzęt audio, na którym świetnie brzmią wszystkie utwory… nawet do bólu ograne przeboje świąteczne.

1/ Jabra Elite Active 65t

Śliczne i funkcjonalne słuchawki z gatunku tych całkowicie bezprzewodowych. Elite Active 65t to model przeznaczony przede wszystkim dla osób aktywnych, które docenią fakt, że doskonale trzymają się one w uszach i są wodoodporne. Dzięki technologii aktywnej redukcji szumów, słuchawki nadają się nie tylko do biura, ale również na siłownię lub w podróż. Aby na chwilę przerwać odtwarzanie, wystarczy wyjąć jedną słuchawkę z ucha, a po jej ponownym włożeniu muzyka zacznie grać na nowo. Stabilne połączenie Bluetooth, mocny akumulator i przenośna stacja ładująca pozwalają na cieszenie się bogatym, czystym brzmieniem aż do 15 godzin. Dodatkową zaletą jest możliwość głosowego sterowania. 699 PLN

2/ Pioneer VSX-933

Wszechstronny amplituner 7.2. Dzięki technologii Reflex Optimizer dba on o właściwe rozmieszczenie efektów dźwiękowych w pomieszczeniu, a wsparcie dla Dolby Atmos i DTS:X zapewnia realistyczne wrażenia. 2 200 PLN



3/ JBL Clip 3 Squad

Turystyczny głośnik Bluetooth w modnej kolorystyce moro. To sprzęt nie do zdarcia – odporny na wodę i upadki, bezbłędnie głośny i wyposażony w potężny akumulator, zapewniający do 10 godzin pracy. 270 PLN

4/ Yamaha MusicCast Vinyl 500

Doskonałe połączenie klasycznego gramofonu z zaawansowanym odtwarzaczem sieciowym. Vinyl 500 to z jednej strony analogowe serce twojego systemu audio z napędem paskowym i prostym ramieniem z wkładką MM, a z drugiej centrum dowodzenia multiroom MusicCast, które prześle dźwięk do każdego pomieszczenia w twoim domu. 2 780 PLN

5/ Fender Player Series Stratocaster

Stratocaster to legenda wśród gitar. Teraz dzięki serii Fender Player możesz dołączyć do zacnego grona gitarzystów, którzy tworzyli na nim niezapomniane solówki i rozbudzające emocje riffy… 2 760 PLN

DO PRACY, RODACY!

Gadżety, które w przyjemny i stylowy sposób zwiększą twoją kreatywność i produktywność nie tylko w pracy.

1/ AOC 24V2Q

Do pracy z materiałami graficznymi potrzebny jest dobry monitor. Supercienki AOC 24V2Q ma ekran Full HD o przekątnej 23,8 cala i częstotliwości odświeżania 75 Hz. Matryca IPS charakteryzuje się szerokimi kątami widzenia i doskonałym balansem kolorów. Dzięki technologii FreeSync nadaje się on również do gier. 530 PLN

2/ Apple iPad 9,7

Niegdyś „brzydkie kaczątko” rodziny iPadów, dzisiaj wszechstronne urządzenie doskonałe dla uczniów i studentów. Mocny procesor A10 Fusion daje mu wystarczająco mocy do edytowania wideo w 4K lub gier, a dzięki integracji z Apple Pencil, iPad może służyć jako multimedialny notatnik. Duży plus za sporo aplikacji AR. Od 1 600 PLN

3/ ASUS ZenBook Pro 15 UX580GE

Gdy wydawało się nam, że wiemy wszystko na temat wielozadaniowości, Asus zredefiniował to pojęcie poprzez nowego ZenBooka Pro 15 ze specjalnym ekranem Full HD w gładziku. Pozwala on na korzystanie z dodatkowych, kontekstowych skrótów oraz obsługiwanie najpopularniejszych aplikacji, bez konieczności przełączania okien. Laptop jest doskonały także pod względem sprzętowym: w prezentowanej tu konfiguracji, otrzymasz procesor Intel Core i7 8 generacji, 16 GB RAM, potężną kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1050Ti oraz 512 GB pamięci SSD. Tej specyfikacji towarzyszy oczywiście potężna bateria, która starcza na 9,5 godzin pracy urządzenia. A na dodatek ten elegancki wygląd… 8 000 PLN

UCZTA DLA OCZU

Sprzęt wideo, który ucieszy twoje oczy pod każdym względem. Nie tylko pięknie wygląda, ale również zapewnia niesamowite wrażenia wizualne.

1/ Panasonic DP-UB9000

Miłośnicy fizycznych nośników filmowych nie będą mogli przejść obok tego sprzętu obojętnie – DP-UB9000 to odtwarzacz Ultra HD Blu-ray klasy referencyjnej, do którego konstrukcji wykorzystano najwyższej klasy podzespoły. Specjalny procesor obrazu HCX odpowiada za przetwarzanie kolorów i efektu HDR w taki sposób, aby obraz końcowy wyglądał jak w kinie. Urządzenie współpracuje z wieloma standardami HDR, w tym popularnymi HDR 10+, Dolby Vision i HLG. Specjalna, sztywna konstrukcja zmniejsza wibracje związane z obracaniem się płyty Blu-ray w napędzie, co wpływa także na jakość dźwięku – dzięki DP-UB9000 możemy cieszyć się mocnym brzmieniem bez zakłóceń. 4 300 PLN

2/ Oculus Go

System VR „dla ludu” – prosty w obsłudze, idealnie przenośny i współpracujący z wieloma ciekawymi grami i programami. W sam raz na twoje pierwsze spotkanie z wirtualną rzeczywistością. Od 1 000 PLN

3/ Samsung Q8D 75 cali

Jeden z najbardziej wszechstronnych telewizorów na rynku. Ogromny, jasny i barwny wyświetlacz cieszy oko ostrością szczegółów i głębią kontrastów, a tryb Motion Plus doskonale sprawdza się podczas grania na konsoli. Q8D to także tryb Ambient i wiele inteligentnych funkcji, na przykład tworzenie osobistego programu telewizyjnego. 16 900 PLN

4/ NVIDIA Shield TV

Funkcjonalny streamer, który pozwala cieszyć się wszystkimi dobrodziejstwami Android TV w 4K i dodatkowo grać w pecetowe tytuły bez ruszania się z kanapy. Za jego pomocą obejrzysz seriale na Netfliksie, ulubiony talk show na YouTube, stworzysz serwer z multimediami przez Plex, a także odpalisz grę komputerową w ramach usługi GeForce NOW. Od 849 PLN

NO TO GRAMY

Te prezenty ucieszą każdego gracza, niezależnie od tego, którą konsolę i gatunek gier preferuje.

1/ ASUS ROG SCAR GL504GM

Laptop zaprojektowany specjalnie z myślą o fanach sieciowych strzelanek. Wydajny procesor Intel Core i7 8 generacji, 16 GB RAM z możliwością rozszerzenia do 32 GB, karta graficzna GeForce GTX 1060 lub GTX 1070 i matowa matryca 15,6 cala o częstotliwości odświeżania 144 Hz czynią z niego prawdziwą gamingową bestię – czy uda ci się ją okiełznać? Od 6 399 PLN

2/ iiyama G-Master Red Eagle

Monitor o 24,5-calowej matrycy 144Hz i 1ms. Technologia FreeSync eliminujezacięcia w odtwarzaniu skomplikowanych animacji, a dedykowane tryby gamingowe pozwalają na dobranie optymalnych ustawień monitora do specyfiki rozgrywki w danym tytule. Co więcej, monitor wyposażony jest w hub USB oraz funkcję PIVOT. 1 100 PLN

3/ Farming Simulator C64 Edition

Kiedy pierwszego kwietnia tego roku pojawiły się pierwsze doniesienia na temat portu popularnej serii symulatorów na stareńkiego Commodore’a 64, wszyscy myśleli, że to dowcip. Gra jednak istnieje naprawdę jako dodatek do Farming Simulator 19, a poprzez 16-kolorową grafikę 320×320 px pozwala przenieść się w piękne, dawne czasy… 200 PLN

4/ TP-Link Archer C5400X

Router wykrywa ruch sieciowy związany z grami, aby nadać mu najwyższy priorytet. Funkcja Smart Connect automatycznie wybierze najlepsze pasmo dla każdego sprzętu połączonego z siecią. 1 499 PLN

5/ Creative BlasterX Siege M04

Gamingowa mysz od Creative wyposażona jest w czujnik PMW3360 IR LED, dzięki któremu rejestruje każde przesunięcie. Wrażliwość urządzenia można zmieniać w przedziale 200 – 12 000 DPI, co pomaga dostosować jej pracę do osobistych preferencji. Korzystanie uprzyjemnia ergonomiczna konstrukcja z programowalnymi przyciskami. 200 PLN

6/ Razer Phone 2

Tegoroczny flagowiec od Razera przedstawia się imponująco – procesorowi Snapdragon 845 towarzyszy 8 GB pamięci RAM, 5,7-calowy ekran IGZO LCD o imponującej częstotliwości odświeżania 120 Hz, gigabitowy modem LTE, 64 GB pamięci i akumulator 4 000 mAh. Za udźwiękowienie gier odpowiadają potężne głośniki stereo z dedykowanymi wzmacniaczami, konwerterem cyfrowo-analogowym i wsparciem dla Dolby Atmos, a całość już wkrótce będzie działała na Androidzie 9.0 Pie. Powyższa specyfikacja robi wrażenie, ale nie tylko ona czyni Razer Phone 2 idealną propozycją dla wymagających graczy. Oprócz czystej mocy na pewno docenią oni przedni aparat z możliwością nagrywania filmów 1080p w 60 kl./s, który umożliwia jednoczesne strumieniowanie gry i swoich reakcji, oraz zastępujące diodę powiadomień logo Razera, podświetlane w programowalnej technologii Chroma. Miłym dodatkiem jest również możliwość bezprzewodowego ładowania telefonu, którego brakowało w poprzednim modelu. 3 000 PLN

7/ Creative SoundBlasterX H6

W tym headsecie usłyszysz przeciwnika na długo przed tym, jak go zobaczysz, co da ci przewagę w wielu grach online. SoundBlasterX H6 zapewnia przestrzenne udźwiękowienie gier i sugestywne, precyzyjne rozmieszczenie źródeł dźwięku, a mikrofon pojemnościowy odfiltruje odgłosy tła i przekaże dalej tylko twój głos. 480 PLN

8/ Verbatim Adapter USB-C

Przenośny adapter USB-C z HDMI, dwoma portami USB 3.0 i dodatkowym złączem USB-C. Umożliwi on szybkie podłączenie dysku twardego, zewnętrznego ekranu czy gamingowej myszy. 260 PLN

9/ SanDisk iXpand Flash

Kieszonkowy dysk zewnętrzny dla twojego iPhone’a z automatycznym transferem plików. Dzięki niemu miejsce zajęte do tej pory przez fotki będziesz mógł przeznaczyć na kolejne gry. Od 120 PLN

10/ AOC C24G1

Zaawansowany monitor gamingowy o lekko zakrzywionej 24-calowej matrycy. Wysoka częstotliwość odświeżania zapobiega powstawaniu irytującego efektu zrywania klatek, który jest zmorą wielu gier online. Specjalne podświetlenie ogranicza migotanie matrycy i chroni oczy przed zmęczeniem, a technologia FreeSync gwarantuje wysoką liczbę klatek na sekundę i perfekcyjną płynność obrazu. Rozgrywkę uprzyjemnia nasycona, kontrastowa paleta barw i wysoka jasność, dzięki której możesz podziwiać pełnię możliwości swojej karty graficznej. Wąskie ramki ułatwiają połączenie kilku monitorów w jeden ultraszeroki ekran – szczególnie pokochają go fani symulatorów kosmicznych! 850 PLN

DZIECI MAŁE I DUŻE

Nie zdziwimy się, jeśli po zakupie tych zabawek swoim pociechom, będziesz chciał bawić się razem z nimi – są one po prostu superfajne.

1/ LEGO Super Heroes Zdalnie sterowany Batmobil

Czy może być coś lepszego niż zestaw klocków LEGO z Batmanem w roli głównej? Owszem: zestaw LEGO, z którego wraz ze swoją latoroślą zbudujesz zdalnie sterowany model Batmobilu! Z 321 klocków wspólnie złożycie genialnie wyglądający pojazd, którego ruchy można kontrolować za pomocą smartfona z aplikacją mobilną. Ma on dwa silniki zasilane bateriami, otwierany kokpit, napęd na cztery koła i dwa podwójne miotacze klocków, a włączamy go za pomocą przycisku na dachu. Ponadto w zestawie znajduje się figurka Batmana oraz jedenaście broni i akcesoriów do rozprawiania się z przestępcami nękającymi Gotham City. Czas pokazać Jokerowi, kto tu tak naprawdę rządzi! 450 PLN

2/ MekaMon Berserker V2

Bojowy robot w twoim mieszkaniu. Sterujesz nim za pomocą telefonu, który staje się także areną walk w rozszerzonej rzeczywistości. Można bawić się w pojedynkę lub w trybie multiplayer. 1 000 PLN

3/ Osmo Genius Kit

Podczas korzystania z tabletu, dzieci wcale nie muszą oglądać ogłupiających filmików na YouTube, a zamiast tego rozwijać swoją kreatywność i wiedzę. Zestaw pięciu gier edukacyjnych na iPada, Osmo Genius Kit, zawiera klocki i puzzle, które uczą milusińskich podstaw matematyki, rozwijają ich słownictwo oraz zachęcają do zabaw plastycznych. 530 PLN

4/ Zagg ifrogz Little Rockerz

Słuchawki te zostały dostosowane do wrażliwych dziecięcych uszu. Maksymalna głośność rzędu 85 dB ochroni słuch twoich pociech przed szkodliwym poziomem dźwięku, miękkie poduszki zapewnią komfort słuchania, a atrakcyjna forma i wysoka jakość wykonania sprawią, że dzieci będą cieszyły się nimi przez długi czas. 70 PLN

GOŚĆ W DOM

Tych gadżetów nie powstydziłaby się żadna perfekcyjna pani domu – pozwól im ułatwić sobie życie.

1/ Philips MoistureProtect BHB878

Ta lokówka automatyczna nie tylko umożliwia wyczarowanie profesjonalnych fryzur, ale także dba o kondycję włosów. Wbudowany czujnik MoistureProtect chroni przed przesuszeniem, a system jonizacji zapobiega puszeniu się włosów. Inteligentny system kręcenia loków pozwala uzyskać aż 27 różnych fryzur – od fal po drobne spiralki. 630 PLN

2/ iRobot Roomba 980

Najbardziej zaawansowany robot sprzątający na rynku, który doskonale poradzi sobie nawet z odkurzaniem dywanów – pomoże mu w tym superwydajna funkcja Carpet Boost. Dodatkowo, jak większość modeli Roomba, inteligentnie wykrywa szczególnie zabrudzone obszary i poświęca im szczególnie dużo uwagi. Robotem możemy zdalnie sterować za pomocą aplikacji. 4 000 PLN

3/ Philips 5000 LatteGo

Ekspres ten oferuje możliwość zaparzenia sześciu wyśmienitych kaw ze świeżo zmielonych ziaren: do wyboru mamy espresso, czarną kawę, americano, cappuccino, latte macchiatto i café au lait. Dzięki nowemu, innowacyjnemu systemowi spieniania mleka, LatteGo zwieńczy kawy puszystą, mleczną pianką rodem z napojów przygotowywanych przez baristów. Do tego spieniacz jest zaskakująco łatwy w czyszczeniu: składa się tylko z dwóch części, jego mycie pod bieżącą wodą zajmuje zaledwie 15 sekund, a dodatkowo można włożyć go do zmywarki. Stylowy design urządzenia oraz różne warianty kolorystyczne sprawią, że ekspres idealnie dopasuje się do wystroju twojej kuchni. 2 820 PLN

4/ Epson EcoTank L3151

EcoTank L3151 to urządzenie wielofunkcyjne, które idealnie sprawdzi się w domowych warunkach. Model oferuje łatwe drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentów oraz możliwość drukowania plików przesyłanych z urządzeń mobilnych za pomocą aplikacji Epson iPrint. Co ważne, sprzęt zapewnia wyjątkowo niskie koszty wydruku – dołączony do zestawu atrament pozwala na uzyskanie do 8 100 stron czarno-białych i 6 500 stron kolorowych bez konieczności uzupełniania tuszu, a specjalny system napełniania zbiorników, ogranicza ryzyko rozlania atramentu i wlanie niewłaściwego koloru. Urządzenie objęte jest akcją cashback, w ramach której można otrzymać zwrot w wysokości 130 zł. 780 PLN

5/ iRobot Braava Jet 240

Malutki robot mopujący, który doskonale sprawdzi się w kuchni lub łazience. Urządzenie potrafi wycierać wszystkie rodzaje twardych podłóg na mokro, wilgotno lub sucho – po założeniu odpowiedniej ściereczki, automatycznie dobiera metodę czyszczenia. Robot może być obsługiwany za pomocą aplikacji mobilnej iRobot Home. 900 PLN

6/ TP-Link Deco M5

Zestaw trzech routerów pracujących jako sieć MESH. Trzy jednostki TP-Link Deco wystarczą, aby pokryć siecią budynek o powierzchni do 400m2. Dodatkowo chronią przed wirusami. 965 PLN/3 szt.



7/ SMEG DCF01

Dodaj swoim porannym rytuałom elegancji, dzięki temu utrzymanemu w stylistyce retro ekspresowi przelewowemu od Smeg. Parzy on lekkie i mocniejsze kawy – na jaką masz dziś ochotę? 820 PLN

8/ Netatmo Smart Smoke Alarm

Inteligentny czujnik dymu z wytrzymałą baterią, który natychmiast poinformuje cię o niebezpiecznej sytuacji za pomocą notyfikacji. Fałszywy alarm można łatwo wyłączyć za pomocą Bluetooth. 450 PLN

POGROMCY MIEJSKIEJ DŻUNGLI

W drodze do pracy spędzamy… no cóż, na pewno więcej niż byśmy chcieli. Sprawdź gadżety, które uprzyjemnią ci codzienne dojazdy.

1/ Astell&Kern A&norma SR15

Player, dzięki któremu każda przejażdżka autobusem zamieni się w festiwal muzycznych uniesień. Odtwarzacz wyposażony jest w podwójny konwerter cyfrowo-analogowy klasy Master HiFi oraz dedykowany czterordzeniowy procesor i analogowy wzmacniacz – dzięki czemu zapewni ci perfekcyjną reprodukcję każdego gatunku muzyki. 3 500 PLN

2/ Thule Lithos 20L

Oprócz kieszeni na laptopa plecak ten ma zapinaną skrytkę na drobiazgi, boczne kieszonki na butelkę z wodą oraz otwierany od przodu panel, w którym schowasz telefon, klucze, notatnik i inne podstawowe rzeczy. 360 PLN

3/ Sorel Madson Hiker

Te sznurowane trzewiki stanowią idealne wypośrodkowanie pomiędzy elegancją i praktycznością. Wodoodporna cholewka z licowej skóry naturalnej i podeszwa z piankowego, polimerowego tworzywa EVA, zapewniają komfort i dobrą „przyczepność” podczas pokonywania ośnieżonych i oblodzonych chodników. 800 PLN

4/ InvisibleShield Glass+ VisionGuard

Jeśli codziennie jeździsz zatłoczonymi autobusami, warto zadbać o bezpieczeństwo smartfona. Osłona InvisibleShield Glass+ ochroni ekran telefonu przed zadrapaniami. Dodatkowo pełni ona rolę filtra, który chroni oczy przed nadmierną ilością szkodliwego błękitnego światła, jednocześnie zachowując balans wyświetlanych barw. 160 PLN

5/ Jabra Elite Sport

Te prawdziwie bezprzewodowe słuchawki to najlepszy przyjaciel sportowca. Dzięki miękkim, gumowym haczykom, pewnie i komfortowo trzymają się one w uszach, a zawarte w nich czujniki monitorują pracę serca i pułap tlenowy. Co najlepsze, funkcja trenera personalnego zmobilizuje cię do regularnych ćwiczeń. 999 PLN

W DRODZE

Najciekawsze gadżety dla podróżników, odkrywców i miłośników aktywności na świeżym powietrzu.

1/ AlcoSense Pro

Ten kompaktowy alkomat wyposażony jest w czujnik elektrochemiczny o powierzchni 121 mm2, będący mniejszą wersją tego używanego przez służby mundurowe w wielu krajach. Sensor chroniony jest przed przeciążeniem i zaniżeniem wyniku. Wyróżnia się kolorowym wyświetlaczem i w pełni spolszczonym menu. Urządzenie ma ciągle aktualizowaną bazę limitów dla ponad 50 państw oraz asystenta pomiaru Blow Coach, który podpowiada, jak najskuteczniej przeprowadzić badanie, a w przypadku przekroczenia norm, szacuje czas potrzebny do wytrzeźwienia. AlcoSense Pro spełnia ponadto rygorystyczne wymagania stawiane urządzeniom medycznym, określone w normie ISO13485. 800 PLN

2/ Salomon X Ultra 3 Mid GTX

Buty trekkingowe zapewniające doskonałą przyczepność w trudnym terenie. Zaprojektowane są one z myślą o wędrówkach z plecakiem, ale dzięki wygodnym wkładkom sprawdzą się też na krótszych dystansach. 490 PLN

3/ Philips S9000 Prestige

Golarka S9000 Prestige zapewnia niezwykle gładkie, precyzyjne i komfortowe golenie nawet przy twardym zaroście. Można ją ładować indukcyjnie na dowolnej ładowarce Qi. W zestawie znajduje się także trymer do przycinania brody i szczoteczka do oczyszczania skóry. Całość zapakowana jest w eleganckie, wytrzymałe etui. 1 730 PLN

4/ Withings Steel HR Sport

Withings tryumfalnie powraca z hybrydowym smartwatchem Steel HR Sport. Wygląda on jak standardowy czasomierz analogowy, ale potrafi o wiele więcej – zmierzy liczbę kroków, spalonych kalorii, przeanalizuje długość i jakość snu, będzie na bieżąco monitorował tętno i przekazywał powiadomienia z podłączonego smartfona. 860 PLN

5/ ASUS ZenFone 5 ZE620KL

Piękny i funkcjonalny smartfon pełen funkcji AI. Dedykowana sztuczna inteligencja automatycznie wybiera najlepsze parametry zdjęcia i dostosowuje je do rodzaju uwiecznianej sceny. AI odpowiada również za optymalizację zasobów smartfona – przyspiesza start twoich ulubionych aplikacji i wydłuży czas pracy telefonu na jednym ładowaniu. 1 400 PLN

6/ Fresh ’n Rebel Gift Pack

Zestaw składa się z przenośnego głośnika Fresh ‘n Rebel Pebble i dousznych słuchawek Bluetooth Vibe. Pebble jest odporny na wstrząsy, wodoszczelny i ma wbudowaną funkcję mikrofonu, a słuchawki można dopasować do ucha za pomocą silikonowych wkładek. Każde z urządzeń pracuje do 5 godzin na jednym ładowaniu. 160 PLN

7/ Olympus PEN E-PL9

Ten stylowy i mobilny aparat bezlusterkowy nagrywający filmy 4K z pewnością spełni oczekiwania najbardziej wymagających vlogerów. Liczne filtry artystyczne nadadzą zdjęciom wyjątkowy charakter, a zaawansowane funkcje fotograficzne pozwolą z łatwością wykonać m.in. wielokrotne ekspozycje, piękne portrety nocne i panoramy. Od 2 500 PLN

8/ Olympus 8×42 PRO

Lornetka stworzona dla obserwatorów ptaków i miłośników dzikiej przyrody. Dzięki 8-krotnemu powiększeniu dostrzeżesz oddalone obiekty, a minimalna odległość ogniskowania (1,5 m) pozwoli ci obserwować z bliska rośliny i owady. 8×42 PRO jest odporna na wodę, mgłę i zabrudzenia. Specjalne powłoki soczewek gwarantują jasny i wyrazisty obraz. 2 000 PLN

9/ Cowon U7

U7 to nie tylko stylowy odtwarzacz plików muzycznych, ale także wiele przydatnych urządzeń w jednym. Może on służyć jako dyktafon, pamięć masowa i radio FM z funkcją nagrywania muzyki ze stacji radiowych. Oczywiście nie można zapomnieć o jego podstawowych możliwościach: odtwarza pliki FLAC, WAV, MP3, WMA i OGG. 300 PLN

10/ Lenovo Yoga Book C930

Jeśli jeden ekran to dla ciebie za mało, Yoga Book C930 na pewno przypadnie ci do gustu. Urządzenie wyposażone jest w aż dwa, co doceni każda kreatywna osoba. Jeden to standardowy, dotykowy IPS o przekątnej 10,8 cala i rozdzielczości Quad HD, a drugi został wykonany w technologii E-ink i pokryty powłoką antyodblaskową. Za pomocą jednego przycisku można przełączyć go w tryb klawiatury, tabletu graficznego lub czytnikae-booków. Obydwa ekrany współpracują z piórem Precision Pen, które obsługuje ponad cztery tysiące poziomów nacisku. Trudno znaleźć bardziej mobilne urządzenie – Yoga Book C930 ma jedynie 9,9 mm grubości i składa się na płasko. Aby je otworzyć, wystarczy delikatnie zapukać w górną pokrywę, a laptop lekko się uchyli. Specyfikacja laptopa – procesor Intel Core i5 7 generacji, 4 GB RAM, do 256 GB pamięci SSD i bateria starczająca na ponad 8 godzin korzystania z urządzenia – umożliwia jego wygodne wykorzystanie w roli mobilnego centrum rozrywki przy zachowaniu wysokiej kultury pracy. Od 4 599 PLN

11/ JBL Tune 500BT

Lekkie i wygodne słuchawki bezprzewodowe o składanej, nausznej konstrukcji. Tune 500BT charakteryzują się przede wszystkim potężnym akumulatorem, starczającym na 16 godzin ciągłego słuchania. 32-milimetrowe przetworniki z technologią JBL Pure Bass zapewniają doskonałe brzmienie, także podczas oglądania filmów. 220 PLN

12/ Fujifilm Instax Mini 70

Malutki aparat, który doda każdej twojej sesji zdjęciowej smaczku retro. Ma on kilka dedykowanych trybów fotografii, w tym automatyczną kontrolę ekspozycji do stworzenia idealnego selfie. Można ustawić w nim również samowyzwalacz. Zdjęcia od razu wywołasz i wydrukujesz na światłoczułym papierze. 400 PLN

13/ Sorel 1964 Premium

Ciepłe i stylowe śniegowce, w których przechodzisz niejedną zimę, nawet ekstremalną – nadają się na temperatury do -30 stopni Celsjusza. Zewnętrzna część butów wykonana jest z wulkanizowanej gumy, doskonale chroniącej stopy przed wilgocią. Miękka wyściółka z filcu gwarantuje pełen komfort noszenia. 600 PLN

14/ Pioneer RAYZ Rally

Ten kieszonkowy głośnik przeznaczony jest przede wszystkim do rozmów konferencyjnych. Podłączysz go do iPhone’a za pomocą złącza Lightning. RAYZ Rally ma wystarczająco dużo mocy, aby wypełnić dźwiękiem duże pomieszczenie, a dzięki integracji z Siri możesz sterować nim za pomocą komend głosowych. 490 PLN

15/ Mophie charge stream powerstation wireless XL

Powerbank z funkcją ładowarki bezprzewodowej. Za jego pomocą można ładować jednocześnie dwa urządzenia – jedno bezprzewodowo w standardzie Qi, jedno za pomocą portu USB-A 10 W. Potężny akumulator o pojemności 10 000 mAh wydłuży czas działania twojego smartfona o nawet 48 godzin. 570 PLN

NIE ZAPOMINAJ O SOBIE

Wybrałeś już prezenty dla wszystkich członków rodziny i przyjaciół? Pamiętaj też o jakimś miłym „drobiazgu” dla siebie.

1/ Motorola One

Motorola One jest ciekawą alternatywą dla wielu urządzeń z wyższej półki. Powstała ona w oparciu o system Android One, czyli taki pozbawiony zbędnych nakładek i aplikacji zapychających pamięć urządzenia oraz na bieżąco aktualizowany. Dzięki temu smartfon Motoroli działa szybko, sprawnie i bez zacięć. Pochwalić należy także jasny i barwny ekran IPS LCD o rozdzielczości 5,9 cala, podwójny aparat z możliwością kręcenia filmów w jakości 4K i mocny akumulator 3 000 mAh z funkcją ekspresowego ładowania. Plusem jest także spora jak na tę klasę urządzeń pamięć wewnętrzna 64 GB i możliwość zainstalowania dwóch kart SIM. 1 100 PLN



2/ Deeper Smart Fishfinder START

Doskonały kompan na wyprawy wędkarskie. Fishfinder START to przenośna echosonda przeznaczona do rekreacyjnego wędkowania. Za jej pomocą łatwo zlokalizujesz, w którym miejscu znajdują się ryby – po połączeniu z aplikacją mobilną urządzenie wskaże ci, gdzie najlepiej zarzucić wędkę. Pozostaje tylko życzyć udanych połowów! 440 PLN

3/ PlayStation Classic

Prawdziwy „duchowy następca” oryginalnego PSX-a. Wraz z konsolą otrzymasz 20 tytułów, które zmieniły oblicze gier komputerowych. Przeżyjesz niezapomniane przygody w jakości HD na ekranie swojego telewizora. Dzięki dwóm kontrolerom możesz zagrać w niektóre tytuły ze znajomymi – Tekken 3 jak za starych lat! 450 PLN

4/ RIVA Arena

Dzięki autorskiej technologii Trillium Arena, może odtwarzać dźwięk stereo. Trzy przetworniki i towarzyszące im radiatory pasywne zapewniają dokładną i miłą dla ucha reprodukcję dźwięku. Głośnik działa w systemie multiroom RIVA, a po dokupieniu opcjonalnego akumulatora może służyć jako urządzenie przenośne. 999 PLN

5/ Netatmo Welcome

Domowa kamera bezpieczeństwa z funkcją rozpoznawania twarzy członków twojej rodziny. Po zidentyfikowaniu nieznanej osoby, Netatmo Welcome prześle ci stosowną notyfikację, a także wykona zdjęcie intruza lub nagra materiał w jakości 1080p, który może posłużyć jako materiał dowodowy. Wszystkie materiały zapisywane są lokalnie na karcie SD. 900 PLN

6/ Audeze Mobius

Zastosowany w tych planarnych słuchawkach system przestrzenny śledzi ruchy głowy użytkownika, dzięki czemu może on poruszać się w grze „na słuch” i emuluje efekt rozchodzenia się fal dźwiękowych w pomieszczeniu, w którym się znajduje. Słuchawki są również doskonałe do oglądania filmów i słuchania muzyki. 1 900 PLN

7/ Sonoro Stream

To z jednej strony klasyczne radio, a z drugiej funkcjonalny, wodoodporny głośnik multiroom z możliwością strumieniowania muzyki z internetu. Za pośrednictwem Sonoro Stream otrzymasz dostęp do radia internetowego TuneIn, w którego bazie znajdziesz ponad 120 tysięcy stacji radiowych z całego świata i prawie 6 milionów audycji o zróżnicowanej tematyce. Urządzenie odbiera również radio FM i cyfrowe radio DAB+, a także współpracuje ze Spotify Connect i lokalnymi źródłami Bluetooth. Sonoro Stream doskonale sprawdzi się także jako budzik i element systemu multiroom. Odbiornikiem można sterować poprzez dedykowaną aplikację lub za pomocą fizycznych przycisków. 899 PLN

8/ Parrot Mambo FPV

Miniaturowy dron, za pomocą którego wzniesiesz się w przestworza – towarzyszące mu gogle Cockpitglasses 2 pozwolą ci obejrzeć świat z lotu ptaka w czasie rzeczywistym! 600 PLN

9/ Denon CEOL N10

Miniaturowy system audio złożony z amplitunera stereo i kolumn podstawkowych. Może się pochwalić zdecydowanie lepszymi możliwościami niż niejeden większy sprzęt – za jego pomocą odtworzymy muzykę z płyt CD, serwisów streamingowych i nośników USB, a także posłuchamy radia. Może być także częścią większego systemu multiroom dzięki wbudowanej funkcjonalności HEOS. Sprzętem sterujemy za pomocą aplikacji mobilnej, ale jest też gotowy do obsługi głosowej za pomocą Amazon Alexa czy Google Assistant. 2 500 PLN

10/ Yamaha MusicCast 20

Najważniejszą zaletą tego głośnika Bluetooth jest wielofunkcyjność – możesz korzystać z niego samodzielnie, w parze stereo z drugą taką samą jednostką, w systemie kina domowego i jako część systemu multiroom od Yamahy. W każdej z tych konfiguracji wypełni on twoje pomieszczenie głębokim, zbalansowanym i szczegółowym dźwiękiem. 1 150 PLN

11/ Devialet Phantom Reactor

Urządzenie o głośności orkiestry symfonicznej, które możesz trzymać w jednej dłoni. Reactor dostępny jest w dwóch wariantach o mocy 600 i 900 W, a za odtwarzanie muzyki odpowiadają dwa woofery typu push-push i jeden przetwornik pełnozakresowy. Efekt? Perfekcyjne, harmoniczne brzmienie pełne niesłyszalnych do tej pory szczegółów. Od 4 500 PLN

12/ Google Home Hub

W chwili, gdy czytasz te słowa, Asystent Google może być już dostępny w języku polskim. Sprawdź jego możliwości na Google Home Hub, czyli inteligentnym ekranie z funkcją głośnika. Ustawisz w nim specjalne tryby poranne i wieczorne, sprawdzisz status sprzętów smart home i… obejrzysz filmiki kulinarne na YouTube. 700 PLN