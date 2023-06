Bowers & Wilkins zaprezentował kolumny 801 D4 Signature i 805 D4 Signature

Ceniony brytyjski producent kolumn głośnikowych – firma Bowers & Wilkins – powiększył ofertę o dwa modele z serii 800 D4 Signature – podłogowy 801 D4 Signature i podstawkowy 805 D4 Signature. Są to udoskonalone konstrukcje i tak już referencyjnych modeli z serii 800 Diamond. Nowe kolumny głośnikowe oferują bezkompromisową poprawę wydajności. Ich stylowe wykończenie podkreśla wyjątkowość wersji Signature.

Signature jest jedną z najbardziej znamienitych i wyrazistych linii produktowych, jakie znajdują się w portfolio Bowers & Wilkins. Stosowana jest wyłącznie dla wybranych modeli z oferty brytyjskiego producenta. Od czasu powstania marki w 1966 roku zaledwie 7 serii kolumn głośnikowych zostało wyróżnionych oznaczeniem „Signature”, które odzwierciedla prestiż i perfekcyjne wykonanie, a przy tym bezkompromisową wydajność.

Kolumny 801 D4 Signature i 805 D4 Signature bazują na dziedzictwie marki Bowers & Wilkins, sięgającym aż do uznanego głośnika Silver Signature z 1991 roku, który powstał w hołdzie założycielowi firmy, Johnowi Bowersowi. Nowe modele są jednocześnie udoskonalonymi wersjami konstrukcji należących do serii 800 D4 Diamond – kolumn 801 D4 i 805 D4. W wersjach sygnowanych jako „Signature” kolumny te mają zmodernizowane komponenty, w tym m.in. zwrotnicę głośnikową, a ponadto są dostępne w nowym, luksusowym wykończeniu.

801 D4 Signature – nowy punkt odniesienia

801 D4 Signature to potężna 3-drożna podłogowa kolumna głośnikowa, w której zastosowano m.in. przetwornik wysokotonowy z diamentową kopułką, zamkniętą w litej obudowie typu Tweeter-on-Top, a także średniotonowe przetworniki elektroakustyczne z membraną Continuum i dwa 10-calowe niskotonowe przetworniki z membranami Aerofoil z ulepszonymi magnesami w porównaniu z pierwowzorem, czyli modelem 801 D4.

Co więcej, kolumna 801 D4 Signature wykorzystuje rozwiązanie nazwane przez producenta „Turbine Head”. W praktyce jest to oddzielna obudowa dla przetwornika średniotonowego. W nowej wersji z linii Signature aluminiowa płyta górna została ulepszona. Zoptymalizowano ponadto strukturę szkieletową wewnątrz kolumny. Materiał tłumiący jest rozmieszczony tak, aby znacząco zredukować niepożądane rezonanse górnej części obudowy. Dzięki temu osiągnięto jeszcze większą przejrzystość i otwartość w zakresie środka pasma akustycznego. Ulepszono również wyjście portu bass-reflex. Ma ono nowy, sztywniejszy cokół z litego aluminium, co zapewnia mniejszą podatność na szumy i większą kontrolę nad niepożądanymi rezonansami. W połączeniu z ulepszonymi przetwornikami niskotonowymi pozwala to uzyskać bardziej detaliczne brzmienie w zakresie niskich częstotliwości.

805 D4 Signature – perfekcyjnie zaprojektowane kolumny podstawkowe

Drugi z nowych modeli, czyli 805 D4 Signature to kolumna głośnikowa, która wyznacza nowe standardy wśród konstrukcji podstawkowych. Również tutaj zastosowano nową siatkę maskownicy oraz ulepszoną zwrotnicę głośnikową z nowymi kondensatorami. W porównaniu z modelem 805 D4 poprawiona została także wydajność 6,5-calowego woofera, co przełożyło się na czystsze brzmienie w zakresie średnich tonów oraz bogatszy bas. Usprawnienia, podobnie jak w modelu 801 D4, nie ominęły aluminiowej płyty górnej. Dzięki nim niepożądane wibracje zostały zredukowane do minimum.

Stylowy design

Nowe kolumny głośnikowe firmy Bowers & Wilkins to nie tylko doskonałe brzmienie i solidne wykonanie, ale także wyjątkowe wzornictwo. Zarówno model 801 D4 Signature, jak i 805 D4 Signature dostępne są w dwóch eleganckich wariantach kolorystycznych: California Burl Gloss i Midnight Blue Metallic.

Wersja California Burl Gloss wyróżnia się unikalnymi wzorami, które przypominają usłojenie drewna oraz luksusowym wykończeniem na wysoki połysk, a także czarną skórą Connolly na górnym panelu obudowy. Okleina stosowana w tym wariancie kolorystycznym pochodzi od włoskiego specjalisty, firmy ALPI. Całkowity czas wykończenia jednej kolumny 801 D4 Signature dla wersji California Burl Gloss – łącznie z wieloma procesami szlifowania i 14 warstwami lakieru – wynosi ponad 24 godziny.

Z kolei wersja Midnight Blue Metallic pokryta jest w górnej części niebieskim odcieniem skóry Connolly. Co więcej, lakier Midnight Blue Metallic jest taki sam, jak ten oferowany w cenionym głośniku Nautilus. W tym wariancie stosuje się łącznie 11 warstw farby i lakieru, maszynowo polerowanych dla uzyskania lśniącego wykończenia. Nie licząc czasu utwardzania, sam proces nakładania farby w wypadku modelu 801 D4 Signature trwa łącznie ponad 18 godz.

W dążeniu do ideału

Modele 801 D4 Signature i 805 D4 Signature stanowią punkt kulminacyjny nieustannego zaangażowania Bowers & Wilkins w opracowywanie produktów wyróżniających się pod względem jakości dźwięku, wydajności i elegancji. Brytyjski producent z pasją dostarcza możliwie najlepszych i najbardziej realistycznych wrażeń odsłuchowych, czego doskonałym przykładem są nowe kolumny głośnikowe w wyjątkowej linii Signature.

Dostępność

Kolumny głośnikowe Bowers & Wilkins 801 D4 Signature i 805 D4 Signature będą dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych – California Burl Gloss i Midnight Blue Metallic. W ofercie naszych partnerów handlowych mają pojawić się w trzecim kwartale 2023 roku.