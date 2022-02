Luty 2022, 2/2022

Brzmi to szalenie, ale tak, największe pod względem liczby premier targi CES w historii odbyły się w czasie pandemii. Część nowinek zobaczyliśmy na żywo w Las Vegas, inne zostały zaprezentowane wirtualnie, ale nie zmienia to faktu, że tak bogatego roku pod względem nowych technologii i gadżetów nie mieliśmy jeszcze nigdy. O tych najważniejszych mówimy oczywiście na łamach lutowego numeru.

Warto zatrzymać się na dłużej przy artykule o współczesnym sposobie na kino domowe. Przyjrzeliśmy się topowym pod względem sprzedaży telewizorom dostępnym na rynku i oceniliśmy, które z nich są dobre w jakim aspekcie, oraz w towarzystwie jakich akcesoriów czują się najlepiej.

Mniej stacjonarnym a bardziej zabieganym proponuję sprawdzenie, jakie konsole mobilne są lub będą hitami najbliższych miesięcy. To nie tylko oczywistości największych graczy (SIC!) na rynku, ale także innowacyjne koncepcje, którym wróżymy sukces. A skoro o innowacji mowa, oglądanie i granie może przejść niemałą rewolucję dzięki coraz bardziej powszechnemu wykorzystywaniu zamiast telewizorów… podręcznych projektorów. W tym segmencie zaprezentowany został niedawno Samsung The Freestyle. Czy oto rodzi się na naszych oczach nowa kategoria produktów video?

Polecam także zapoznanie się z przeglądem obecnych na rynku, budżetowych smartfonów. To nie tylko nazwy produktów, ale przede wszystkim porady, co robić i jak wybierać, by czuć się jak najbardziej zadowolonym z zakupu. A zadowoleni będą zapewne ci, którzy zdecydują się na przejażdżkę Peugeotem 508 PSE Hybrid, a później może nawet zaproszeniem go na stałe do swojego garażu. Testowałem ten samochód o imponującej specyfikacji, a wy z artykułu dowiecie się nie tylko o moich wrażeniach z obcowania z nim, ale także dlaczego boi się go sam Superman…

