Cenne wskazówki

Legendarne prototypy z lat 60., które dopiero teraz ujrzały światło dzienne i high-endowe zegarki wykonane z recyklingowych materiałów… oto najciekawsze czasomierze na rynku!

TUDOR BLACK BAY P01

W 1967 roku Tudor zaprojektował zegarek nurkowy, który miał stać się elementem standardowego wyposażenia żołnierzy US Navy. Jego specyfikacja oparta była o szczegółowe badania i rządowe zalecenia. Projekt noszący nazwę „Commando” nie został jednak wdrożony… aż do dziś. P01 to duchowy następca prototypu z lat 60., uzupełniony o mnóstwo nowoczesnych funkcji i ozdobiony pierścieniem przywodzącym na myśl typowy dla zegarków nurkowych odłączany bezel. Zgodnie z utylitarnymi korzeniami modelu, stalowa koperta (wodoodporna do 200 m) otrzymała matowe wykończenie. Czarna tarcza ozdobiona jest świecącymi w ciemności wskazówkami, a mechanizm Calibre mT5612 ma certyfikat COSC, który zapewnia jego najwyższą dokładność.

14 100 PLN, www.tudorwatches.com

NOMOS GLASHÜTTE DUO

To kolekcja czterech przepięknych zegarków (powyżej przedstawiliśmy nasz ulubiony model, Orion 33), które cechują się ponadczasową prostotą i elegancją. Nic dziwnego, że linia ta jest obecna na rynku od niemal 25 lat i co pewien czas zostaje odświeżona. Nowe, pomniejszone modele przeznaczone są do noszenia na drobnych nadgarstkach – średnica ich kopert to jedynie 33 mm. Mimo niewielkich rozmiarów mają ręcznie nakręcane, precyzyjne mechanizmy Glashütte Alpha.2. Koperty wykonane zostały z nierdzewnej stali, której towarzyszą podobnie szlachetne materiały: srebro na indeksach i złoto pokrywające wskazówki. Dzięki temu zegarki wyglądają jak elegancka biżuteria i pasują do każdej, nawet najbardziej wyrafinowanej stylizacji.

Od 4 550 PLN, www.nomos-glashuette.com

ORIS CLEAN OCEAN LIMITED EDITION

Oris nawiązał współpracę z fundacją Pacific Garbage Screening, której celem jest opracowanie technologii chroniących morza i oceany przed dalszym zanieczyszczeniem odpadami plastikowymi. Najprostszy sposób ich ochrony to przechwytywanie odpadów, zanim te trafią do wód. Właśnie w taki sposób powstała tylna część koperty tego zegarka nurkowego – wygląda ona jak kamień szlachetny, ale to tak naprawdę recyklingowy plastik. Błękitna tarcza i obracający się, ceramiczny pierścień przypominają o pięknie i ważnej roli, jaką pełni woda w naszym życiu. Clean Ocean jest oczywiście wodoodporny do głębokości 300 m. Powstało jedynie 2 000 egzemplarzy tego modelu – każdy z nich jest unikatowy i zapakowany do pudełeczka wykonanego z alg morskich.

8 500 PLN, www.oris.ch

TAG HEUER AUTAVIA

Autavia po raz pierwszy trafiła na rynek w 1962 roku, a teraz powraca w linii zachowującej wszechstronność, wytrzymałość i niezawodność oryginału. Był to model, który zachwycał pod wieloma względami, zarówno funkcjonalnymi, jak i designerskimi. W nowej Autavii wyraźnie czuć ducha jej sławnego przodka, przemyconego chociażby w postaci klasycznej koperty i delikatnie ząbkowanych krawędzi. Zegarek ma średnicę 42 mm, obracany pierścień (w zależności od modelu wykonany z ceramiki lub stali szlachetnej) i dużą, łatwą w obsłudze koronkę. Indeksy na tarczy zostały pokryte odblaskowym pigmentem SuperLuminova, dzięki czemu Autavia to doskonały towarzysz dla poszukiwaczy przygód.

21 500 PLN, www.tagheuer.com

ROLEX OYSTERSTEEL GMT-MASTER II BLUE & BLACK

Tegoroczny flagowiec Roleksa to odświeżona wersja kultowego GMT-Master II, uzupełniona o atrakcyjne, czarno-niebieskie wykończenie. Kolorystyka nie jest oczywiście jedyną nowością: producent odświeżył design boków koperty i umieścił ją na bransolecie Jubilee o szerokości pięciu ogniw. Zmiany czekają na nas również w środku, gdzie znalazł się mechanizm nowej generacji 3285 o rezerwie chodu 70 godzin. Najciekawszą funkcją GMT-Master II jest możliwość jednoczesnego pokazywania aktualnej godziny dla dwóch stref czasowych – jedną obsługują standardowe wskazówki, a drugą – błękitny wskaźnik, który korzysta nie z tarczy, ale z 24-godzinnego pierścienia zwieńczającego kopertę.

37 000 PLN, www.rolex.com