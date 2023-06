Kieszonkowy backup Synology BeeDrive

Firma Synology ogłosiła wprowadzenie na rynek BeeDrive, kompaktowego centrum danych, które jednocześnie tworzy kopie plików osobistych i zdjęć z komputera, telefonu i tabletu. Podczas konfiguracji trwającej krócej niż trzy minuty każdy użytkownik komputera może zacząć chronić swoje pliki za pomocą BeeDrive z dużą prędkością lokalnego transferu, zapewniając jednocześnie pełną prywatność danych i własność.

Po podłączeniu do komputera, użytkownicy mogą wybrać foldery, które chcą chronić. BeeDrive automatycznie tworzy kopie zapasowe wszystkich zmian w tych folderach w czasie rzeczywistym, zapewniając lepszy cel punktu odzyskiwania (RPO) niż zaplanowane cogodzinne kopie zapasowe. Pliki kopii zapasowych są przechowywane na BeeDrive w tym samym formacie, co na komputerze. W przypadku awarii komputera użytkownicy mogą po prostu podłączyć BeeDrive do innego komputera i od razu uzyskać dostęp do swoich plików, bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania i przechodzenia przez czasochłonny proces odzyskiwania.

BeeDrive tworzy również kopie zdjęć i filmów z urządzeń z systemem iOS i Android przez Wi-Fi, dzięki czemu chroni jednocześnie telefony i tablety. Wystarczy że komputer i urządzenia mobilne podłączone do BeeDrive będą w tej samej sieci i zeskanujesz kod QR, a BeeDrive rozpocznie tworzenie kopii zapasowej, aby zwolnić miejsce w telefonie.

Ponieważ BeeDrive nie dotyczą ograniczenia przepustowości nałożone przez dostawców usług internetowych lub chmurowych, może być 11 razy szybszy niż tworzenie kopii zapasowych dużych plików w chmurze z komputera PC i sześć razy szybszy niż tworzenie kopii zapasowych z urządzeń mobilnych.

W przypadku pracowników terenowych lub innych profesjonalistów, którzy robią dużo zdjęć telefonem, a następnie korzystają z nich na komputerze po powrocie do biura funkcja BeeDrop pozwala na bezprzewodowe przesyłanie zawartości wygenerowanych na urządzeniach mobilnych z systemem iOS i Android do BeeDrive. Pliki są natychmiast dostępne na komputerze — bez konieczności przesyłania i pobierania z chmury.

Podczas przenoszenia stanowiska pracy z komputera służbowego na domowy, BeeDrive może pomóc w synchronizacji plików na poszczególnych komputerach natychmiast po podłączeniu, zapewniając, że wszystkie pliki na komputerze, na którym pracujesz, będą zawsze aktualne i zachowując drugą kopię na BeeDrive.

Urządzenie BeeDrive będzie dostępne w pojemności 1 TB i 2 TB już od połowy czerwca dla systemów Windows, iOS i Android u partnerów i sprzedawców Synology na całym świecie. Planowane jest także wsparcie dla systemu macOS. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę bee.synology.com.