Kevin sam w domu, Szklana pułapka i najnowszy Indiana Jones – taki zestaw na Święta proponuje Disney+

Ile razy można zobaczyć Kevina w święta? Czy Szklana pułapka to film świąteczny? Dlaczego Indiana Jones jechał konno przez ulice Nowego Jorku? Dlaczego Mikołaj jest śnięty? To tylko niektóre ze świątecznych pytań. Na szczęście odpowiedzi na nie pomoże znaleźć Disney+. Wśród grudniowych premier na platformie można będzie obejrzeć takie pozycje jak: Śnięty Mikołaj: Serial czy Indiana Jones i artefakt przeznaczenia, ale też klasyki jak Kevin sam w domu lub Szklana pułapka.

Grudniowe premiery

Święta to nie tylko czas nadrabiania zaległości filmowo-serialowych, ale też doskonały moment na wciągnięcie się w nowe produkcje. Już 13 grudnia w Disney+ pojawi się drugi sezon produkcji Śnięty Mikołaj: Serial, w którym to Scott Calvin – tytułowy bohater – próbuje odnaleźć się we współczesnym świecie i sprawić, by ludzie nie zagubili ducha świąt. Na platformie czekają też dwa filmy z tej serii oraz pierwszy sezon serialu.

Kolejną klimatyczną produkcją jest komedia Święta rządzą!. Eddie Garrick jest pracownikiem socjalnym, który cynicznie podchodzi do świąt z powodu incydentu, który miał miejsce w jego młodości. Gdy kiedyś poprosił napotkanego w centrum handlowym Świętego Mikołaja o uratowanie małżeństwa rodziców, ten zamiast pomóc, spróbował okraść jego dom. Obecnie Eddie jest w separacji z żoną Allison, z którą dzieli opiekę nad córką Charlotte. Gdy Eddie z Charlotte idą nakarmić kota sąsiada, który wyjechał na święta, na ich drodze staje człowiek podający się za prawdziwego Świętego Mikołaja. To, co przytrafi się Eddiemu wskutek spotkania, zmusi go do przemyślenia raz jeszcze, czy naprawdę nie wierzy w magię świąt.

Nie tylko świątecznie

Miłośnicy kina akcji z pewnością będą się doskonale bawić przy kolejnej odsłonie przygód najsłynniejszego archeologa w filmie Indiana Jones i artefakt przeznaczenia. Tym razem akcja zabiera widzów w czasy kosmicznego wyścigu między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim z 1969 roku. Postać grana przez Harrisona Forda stara się ujawnić niecne zamiary grupy naukowców. Film pojawi się na platformie 15 grudnia.

20 grudnia natomiast emocji dostarczy serial Percy Jackson i bogowie olimpijscy – młodzieżowa produkcja fantasy, będąca adaptacją bestsellerowej serii powieści autorstwa Ricka Riordana. Tytułowy bohater to dwunastoletni syn Posejdona, który próbuje zapanować nad swoimi świeżo odkrytymi nadprzyrodzonymi mocami. Dodatkowo Percy zostaje oskarżony przez samego Zeusa o kradzież jego boskiego pioruna.

Ten rok to również jubileuszowe, sześćdziesiąte urodziny kultowego serialu Doktor Who. Z tej okazji w grudniu w Disney+ pojawią się specjalne odcinki produkcji, która od dekad zabiera kolejne pokolenia widzów w niezwykłe podróże.

Fascynujące nowości

Na fanów klasycznego kryminału czeka kolejna odsłona historii jednego z najsłynniejszych detektywów świata – Herculesa Poirota w produkcji Duchy w Wenecji, opartej na kultowej powieści Agathy Christie. Akcja rozgrywa się tuż po zakończeniu II wojny światowej, a Poirot, wypoczywający w Wenecji, bierze udział w seansie spirytystycznym. W trakcie spotkania jeden z uczestników zostaje zamordowany, a detektyw musi przerwać odpoczynek, by rozwikłać sprawę. W Disney+ są dostępne również poprzednie części z tej samej serii – Śmierć na Nilu, w której Poirot bada sprawę zabójstwa, popełnionego podczas egipskiego rejsu na luksusowym statku, oraz Morderstwo w Orient Expressie.

Ci natomiast, którzy lubią filmy animowane, z pewnością zainteresują się produkcją Między nami żywiołami. Jest to historia Iskry – twardej, sprytnej i ognistej dziewczyny, która wbrew woli ojca zaprzyjaźnia się z zabawnym, płynącym z prądem chłopakiem imieniem Wodek. Ich znajomość wywraca świat Iskry do góry nogami i sprawia, że bohaterowie zaczynają na nowo odkrywać to, co ich otacza.

Seriale do nadrobienia

W Disney+ czeka cała masa wciągających produkcji, o których było głośno w tym roku. Jedną z nich jest trzysezonowy, zabawny serial Zbrodnie po sąsiedzku, w którym niecodzienna trójka sąsiadów zakłada podcast true crime, by rozwiązywać zagadki morderstw z najbliższego otoczenia.

To jednak nie wszystkie seriale z historią kryminalną w tle. Warto zwrócić także uwagę na produkcję Morderstwo na końcu świata, w której można śledzić losy młodej detektyw-amatorki. Darby Hart to przedstawicielka pokolenia Z, która wyjeżdża w odległe miejsce. Tam okazuje się, że będzie musiała rozwiązać zagadkę morderstwa.

Kolejna propozycja to dwa sezony docenionego przez widzów i krytyków serialu The Bear. Bohaterem produkcji jest Carmy – młody, ambitny szef kuchni, który powraca do Chicago, by zająć się rodzinnym biznesem, jakim jest bar z kanapkami. W połączeniu z nieokrzesaną ekipą kuchenną i innymi codziennymi problemami, może to nie być wcale takie proste.

Świąteczne klasyki

Są takie produkcje, bez których nie wyobrażamy sobie świąt. W wielu polskich domach ten czas umila nie kto inny, jak mały chłopiec, którego rodzice przez pomyłkę zostawiają samego na kilka dni. Kevin sam w domu przeszedł do kanonu świątecznych filmów, podobnie jak jego kontynuacja – Kevin sam w Nowym Jorku. Oba te filmy są dostępne w Disney+.

Dla tych, którzy cenią sobie klasyczne kino akcji, nie ma świąt bez… Szklanej pułapki. Kultowy film z Brucem Willisem w roli nieustraszonego policjanta jest obowiązkową pozycją dla wielu widzów. Zadaniem bohatera jest rozprawienie się z terrorystami, którzy opanowali biurowiec japońskiej korporacji w czasie świątecznego przyjęcia.

Titanic to kolejny film, po który warto sięgnąć w świątecznym okresie.

Zimowe propozycje dla najmłodszych

Święta to magiczny czas przede wszystkim dla najmłodszych. Nie ulega też wątpliwości, że każde dziecko marzy, by w tym czasie za oknem panowała prawdziwa, śnieżna zima. Niezależnie od aury za oknem warto zafundować sobie wspólny seans, który przeniesie całą rodzinę do zimowej krainy.

W Disney+ są dostępne dwie części kultowego już filmu animowanego Kraina lodu, który opowiada historię księżniczki Elsy i jej siostry Anny. Elsa dysponuje mocą tworzenia lodu i śniegu, która jednak wymyka jej się spod kontroli. Siła miłości jest jednak w stanie przezwyciężyć każde problemy.

Gdy mowa o śniegu, nie sposób pominąć Epoki lodowcowej. Wszystkie pięć części przygód Sida, Mańka, Diego i pechowego Wiewióra dostępne są w Disney+. Cała rodzina może śledzić losy zwierząt w czasie trwającej ery wiecznej zmarzliny, a ich historie – choć wydarzyły się dawno temu – nadal niosą aktualne wartości.