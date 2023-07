Muzyczny Kazimierz 2023: Gwiazdy polskiej sceny w malowniczym w Kazimierzu Dolnym

Kazimierz Dolny, urokliwe miasteczko nad Wisłą, znane z pięknych krajobrazów i niepowtarzalnego uroku, szykuje się na gorące lato pełne muzycznych emocji. W lipcu i sierpniu 2023 roku, na scenie kazimierskich Kamieniołomów, odbędzie się seria weekendowych koncertów Muzyczny Kazimierz, z udziałem najpopularniejszych artystów polskiej sceny. Wśród zapowiedzianych gwiazd znaleźli się: Kult, Agnieszka Chylińska, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fagot, Ania Dąbrowska, Lady Pank, Myslovitz, LemON, MROZU oraz Ralph Kaminski.

Bilety na wszystkie koncerty w ramach cyklu Muzyczny Kazimierz są dostępne w sprzedaży internetowej, na stronie www.ticketclub.pl.

Kazimierz Dolny, jedna z największych atrakcji turystycznych w Polsce, przyciąga turystów swoimi zabytkami i pięknymi krajobrazami. Miasto oferuje również wiele możliwości aktywnego wypoczynku, takich jak kajakarstwo, wycieczki rowerowe, aktywne spacery po okolicy i rejsy po Wiśle. Wybór zakwaterowania jest bogaty, od hoteli po apartamenty i pokoje w prywatnych pensjonatach. Wspaniała oferta gastronomiczna i kulturalna to dodatkowe atuty Kazimierza Dolnego, które przyciągają wielu turystów. Harmonogram letnich wydarzeń w miasteczku w tym roku wzbogacił się o wyjątkowe koncerty polskich gwiazd pod szyldem Muzyczny Kazimierz.

Harmonogram koncertów Muzyczny Kazimierz 2023 – kto wystąpi w Kazimierzu Dolnym?

● 28 lipca 2023 – Kult

● 29 lipca 2023 – Agnieszka Chylińska

● 11 sierpnia 2023 – Nocny Kochanek, Bracia Figo Fagot

● 12 sierpnia 2023 – LemON, Ania Dąbrowska

● 18 sierpnia 2023 – Lady Pank, Myslovitz

● 19 sierpnia 2023 – Mrozu

● 25 sierpnia 2023 – Ralph Kaminski

28 lipca 2023 – KULT

Pierwszym zespołem, który wystąpi w Kazimierzu Dolnym, w ramach cyklu Muzyczny Kazimierz, będzie legendarny Kult (piątek, 28 lipca). Zespół założony w Warszawie w 1982 roku przez Kazika Staszewskiego i Piotra Wieteskę od lat cieszy się ogromną popularnością. Ich charakterystyczne brzmienie i prowokacyjne teksty przyciągają fanów z różnych pokoleń. Premierowy koncert grupy odbył się w klubie Remont w Warszawie 7 lipca 1982 roku, a od tego czasu Kult nieprzerwanie koncertuje i wydaje nowe płyty.

29 lipca 2023 – Agnieszka Chylińska

Agnieszka Chylińska przez lata przyzwyczajała swoich słuchaczy i widzów do wielu zmian na swojej artystycznej drodze. Wokalistka, której twórczość zawsze cechowały przez nią same ukute słowa „Nigdy taka sama”. Tym razem postanowiła połączyć rockową siłę swojego nietuzinkowego głosu z pięknym rockowo-bluesowym brzmieniem. Nowy krążek artystki Never Ending Sorry składa się z 13 piosenek, a promują go dwa single Jest nas więcej i Kiedyś do ciebie wrócę – piosenka przede wszystkim o miłości i szacunku do samych siebie. Trasa koncertowa „Never Ending Sorry” szybko okazała się wielkim sukcesem i została wyprzedana jeszcze przed premierą płyty.

11 sierpnia 2023 – Nocny Kochanek, Bracia Figo Fagot

11 sierpnia (piątek) publiczność w Kazimierzu Dolnym będzie miała okazję wziąć udział w aż dwóch wyjątkowych koncertach – a wszystko to w ramach jednego biletu! Na scenie w Kamieniołomach zaprezentują się: Nocny Kochanek oraz Bracia Figo Fagot.

Nocny Kochanek to muzycznie klasyczny heavy metal inspirowany gigantami gatunku, co słychać na pierwszy rzut… ucha. Tekstowo – mają być jaja, a utwory koniecznie muszą opierać się na faktach, czasami nawet autentycznych… Wykorzystując humor, dystans do świata, pastisz i gry językowe, Nocny Kochanek rysuje obraz polskiej subkultury metalowej, ale nie tylko. Grupa powstała w 2012, jako alter ego Night Mistress. We wrześniu 2022 roku odbyła się premiera czwartego autorskiego albumu zespołu pod tytułem O jeden most za daleko.

Niekwestionowani królowie pastiszu, Bracia Figo Fagot, mają na koncie sześć albumów studyjnych, spośród których pięć pokryło się złotem. 11 sierpnia również pojawią się na scenie „Muzycznego Kazimierza”, by rozkołysać publiczność brzmieniem syntezatorowych solówek, elektronicznych sampli z najgłębszych odmętów klimatu disco polo oraz prześmiewczych tekstów z celną i wyrazistą puentą.

12 sierpnia 2023 – LemON, Ania Dąbrowska

12 lipca w Kazimierzu Dolnym wystąpi Ania Dąbrowska, artystka, której nikomu przedstawiać nie trzeba. Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów oraz producentka. Dotychczas nagrała 7 płyt, z których każda pokryła się Platyną, co potwierdza jej niezwykły talent w tworzeniu uniwersalnych przebojowych melodii, trafiających do serc wymagających słuchaczy. Jest także laureatką 9 Fryderyków (między innymi w kategorii Album Roku Muzyka Pop w 2017 roku), a także wielu innych nagród branżowych.

Tego samego wieczoru, w ramach jednego biletu, kazimierska publiczność będzie miała okazję wziąć udział także w koncercie zespołu LemON. Grupa założona w 2011 roku, przez wokalistę i kompozytora Igora Herbuta, ma na koncie 4 albumy studyjne, które pokryły się złotem, platyną i podwójną platyną, a dwa z nich były nominowane do Fryderyków. Utwory takie jak Napraw, Nice, Jutro, Scarlett znalazły się na pierwszych miejscach list przebojów. Łącznie teledyski zespołu wyświetlono niemal 100 milionów razy. LemON zagrał prawie tysiąc koncertów, zarówno na kameralnych scenach klubowych, jak i przed kilkudziesięciu tysięczną publicznością i był wielokrotnie nagradzany na najważniejszych festiwalach telewizyjnych.

18 sierpnia – Lady Pank, Myslovitz

Dwie legendy polskiej sceny muzycznej, Lady Pank oraz Myslovitz, 18 sierpnia będzie można zobaczyć w kazimierskich Kamieniołomach w ramach jednego biletu.

Lady Pank to legendarny polski zespół rockowy założony w 1981 roku przez Jana Borysewicza, jednego z najbardziej cenionych polskich kompozytorów i gitarzystów. Wraz z wokalistą Januszem Panasewiczem stanowią trzon grupy, która już od 40 lat króluje na polskiej scenie muzycznej. Przeboje takie jak Mniej niż zero, Kryzysowa narzeczona, Tańcz głupia, tańcz, Mała lady punk, Zamki na piasku, Zawsze tam, gdzie ty, Zostawcie Titanica, Marchewkowe pole czy Tacy sami na stałe wszedł do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej i wychowały już kilka pokoleń słuchaczy.

Myslovitz to jeden z najważniejszych zespołów ostatnich 30 lat na polskiej scenie muzycznej. Grupa powstała w 1992 roku w Mysłowicach. Zespół ma w swoim dorobku 11 płyt, które sprzedały się w nakładzie ponad pół miliona egzemplarzy. Przeboje, takie jak Długość dźwięku samotności, Dla ciebie, My, Chłopcy, Scenariusz dla moich sąsiadów, Peggy Brown, Z twarzą Marilyn Monroe i wiele innych na stałe zagościły we wszystkich polskich stacjach radiowych. Koncerty zespołu Myslovitz to prawie dwugodzinne show złożone z przebojów znanych wszystkim od trzech dekad.

19 sierpnia – MROZU

19 sierpnia na scenie Kamieniołomów zaśpiewa Mrozu, twórca hitów z pierwszych miejsc list przebojów takich jak: Aura, Złoto, Jak nie my to kto, Szerokie wody. Autor tekstów, kompozytor i producent swoich płyt. Rok 2021 to sukces dwóch singli, które zdobyły szczyty playlist radiowych: Złoto i Galacticos. Jego ostani, szósty już album Złote bloki pokrył się złotem w trzy miesiące po swojej premierze, a po kolejnych czterech zdobył status platyny. To z tego albumu pochodzi hit ostatnich wakacji – Za daleko i to z tym album wywalczył 5 nagród muzycznych Fryderyk. Ostatnie dwie klubowe trasy koncertowe wyprzedał do ostatniego biletu. Aktualnie szykuje nowe projekty na rok 2023 i rusza w letnią festiwalową trasę.

25 sierpnia – Ralph Kaminski

Cykl koncertów Muzyczny Kazimierz 2023 zwieńczy występ Ralpha Kaminskiego (25 sierpnia). Artysta tworzy muzykę określaną jako pop alternatywny. Artysta wydał 4 albumy: Morze (2016), Młodość (2019), KORA (2021) oraz najnowszy Bal u Rafała (2022). Wszystkie uzyskały status „Złotej płyty”. Twórczość Ralpha jest dobrze przyjmowana przez krytyków, a także przez branżę muzyczną, czego wyrazem były nominacje do nagrody Fryderyk 2020 dla Młodości i Ralpha jako producenta muzycznego oraz otrzymane Fryderyki 2022: KORA została uznana za najlepszą płytę w kategorii Piosenka Poetycka i Literacka, a sam Ralph otrzymał statuetkę jako Artysta Roku. Z kolei Bal u Rafała został nominowany w kategoriach Autor/Autorka/Team Autorski Roku, Kompozytor/Kompozytorka/Team Kompozytorski Roku, Artysta Roku oraz Album Roku Indie Pop. Kaminski otrzymał także wiele innych prestiżowych nagród i wyróżnień.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/muzycznykazimierz i https://www.instagram.com/muzycznykazimierz/