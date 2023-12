Nowe gry z serii Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi oraz Streets of Rage ogłoszone

SEGA ogłosiła, że w produkcji znajdują się nowe gry z serii takich jak Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi i Streets of Rage. Więcej szczegółów na temat każdej z nadchodzących gier, w tym ich oficjalne tytuły, daty premiery i obsługiwane platformy, zostanie udostępnionych w przyszłości.

„W ostatnich latach Sonic the Hedgehog wytyczył nowe ścieżki dla SEGA, tchnął życie w tę serię i dotarł do nowych odbiorców w sposób, o którym w przeszłości mogliśmy tylko pomarzyć. Bazując na tym sukcesie, sięgamy do naszego dziedzictwa i reaktywujemy kilka franczyz, aby przybliżyć te wspaniałe tytuły większej liczbie odbiorców na całym świecie” – mówi Shuji Utsumi, współdyrektor operacyjny Sega Corporation i dyrektor generalny Sega of America. „Dzisiejsze ogłoszenie to dopiero początek naszego projektu. Przede wszystkim naszą ambicją będzie tworzenie świetnych gier z zapadającymi w pamięć postaciami i światami. Mamy nadzieję, że fani w każdym wieku będą z zainteresowaniem śledzić naszą przyszłość, gdy będziemy wydawać te projekty w nadchodzących latach”.

Nadchodzące projekty, reprezentujące różne gatunki, są obecnie na różnych etapach rozwoju i zostaną wydane w ciągu najbliższych kilku lat. Pierwsze z tych gier będą oparte na następujących franczyzach: